【減肥】瘦身用錯方法便秘脫髮胸縮小？專家解3大疑團免愈減愈殘

每當夏天，以前能遮的肉肉要重新見人，許多愛美女生開始想方設法，進行「鏟肉大作戰」。不過減肥方式錯誤，是否會造成掉髮、便秘，甚至胸部縮水的困擾呢？許多民眾總是一知半解，台灣肥胖醫學會理事長楊宜青在台灣衛福部編撰的小冊裡提及，如何突破減重瓶頸、對付減重的招數等，揪出錯誤迷思，才能正確又健康的達成減重目標。

▼3大減肥迷思（按下圖看清👇👇👇）

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Q1. 減重會不會容易掉髮？

專家認為：正確的減重方法不會造成掉髮，但不正確的減重方法恐有掉髮危機。要釐清減重和掉髮的關係，先了解頭髮的生態，約90%左右的頭髮處於生長期，較為光澤堅韌，少部分的頭髮處於休止期，會因洗頭梳髮等動作掉落，屬於正常落髮。

但若採取不正確的減重方式時，會使原本生長期的頭髮提早進入休止期，例如減重速度太快、每天攝取熱量太少（少於1000大卡）、使用單一飲食減重導致蛋白質或微量元素（例如鐵、鋅）攝取不足時，就可能造成不正常掉髮。

可這麼做：想達到減重功效又保有亮麗秀髮，切記不要追求快速達標，注意飲食均衡、循序漸進。若有需要可使用鐵或鋅補充品，依照正確方法減重，就不易掉頭髮了。

10個有效促進新陳代謝的方法，不妨多作參考：（按圖）

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Q2. 減重會不會造成便秘？

專家認為：減重時若出現便秘問題，是因為減重方法錯誤。排便頻率1天3次或3天1次，都屬於正常範圍。若減重時，忽略適度的身體活動，會讓腸子蠕動減慢，大便在腸內待久了會變硬，就可能造成便秘；減重飲食方面，如果過度限制進食，膳食纖維和水分攝取不足，也可能造成便秘；心理上，替自己設立過高目標導致太大壓力，也會造成便秘。

可這麼做：在減重過程中，記得不能過度控制飲食，也需要搭配身體活動，每天補充1.5至2公升的水分，加上適度調適心情壓力，就可以減少便秘困擾。台灣人膳食纖維攝取偏低，飲食上，可採用每天至少3份蔬菜（1份為煮熟的半碗青菜）、2份水果（1份約為切塊水果半碗至1碗），以糙米或雜糧飯代替白米飯，就比較容易達到膳食纖維的攝取目標了。

Q3. 減重會不會讓胸部縮小？

專家認為：有可能。乳房由脂肪、腺體、乳管和結締組織組成。減重時，脂肪組織中的細胞會與體內其他細胞一起收縮。有些女性乳房的脂肪較多，所以減重會對乳房的大小產生明顯的影響；相反的，有的女性乳房較緻密，脂肪組織較少，隨著體重減輕，乳房大小也就不會明顯縮水。

另外，減重會造成縮胸的因素，除了脂肪消耗外，也與蛋白質攝取不足相關，減重時會使蛋白質組成的組織萎縮，包括乳房下方的胸大肌肌肉及乳房內的乳腺組織，最後使胸部變得平坦。若使用不正確的減重藥物，藥物中可能含有抑制激素分泌的成分，就容易出現乳房縮小的現象。

可這麼做：減重時，適度增加重量訓練、維持胸大肌質量，並且補充適量蛋白質，防止胸部明顯縮減。

資料來源：台灣衛福部國健署

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