【猝死】心臟病發猝死年輕化10先兆！天氣變更高危救命黃金5分鐘

猝死來得突然， 每年有不少猝死個案，有些甚至是年輕或看來健康，究竟有什麼情況下容易猝死？ 猝死前的身體警號是什麼？為何運動時容易瘁死？季節天氣有關嗎？猝死高危因素是什麼？減少猝死危機，有什麼注意及須知！

猝死來得都很突然，但在發作前，身體可能已經發出警號。若早發現，盡快自救及求救，或可挽回性命。究竟猝死有什麼前兆？下面就為大家整理出有關猝死的7大須知（按圖👇👇👇）：

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1）猝死心臟病發高危時間？天氣轉變有關？

心臟冠狀動脈的疾病，最容易在冬天病發，冬天溫度每降攝氏1度，未來1個月罹患心血管疾病的機率會增加20％。氣溫降低周邊的血管收縮，造成血管的阻力變大及血壓上升，增加心臟負荷。加上寒冷增加血液的的凝結反應，亦會增加心肌梗塞風險，造成猝死。

冬天正值流感高峰期，研究顯示，流感增加心臟病發風險高達6倍， 65歲以上人士的風險特別高。

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除了冬天外，氣溫高也可能出現心臟病發；比較常見是心肌梗塞和冠狀動脈栓塞。

▼高溫導致心臟病發，推斷和以下3個因素有關（按圖👇👇👇）：

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▼以下時間和季節易出現心肌梗塞（按圖👇👇👇）：

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2）猝死前有什麼徵兆？

猝死前，不少人看起都是健康的狀態，但其實可能忽略了猝死先兆（按圖）：

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3）運動期間猝死高危？

運動時猝死旳個案屢有所聞，包括在跑步、踢波或做健身時出事。台灣藝人高以翔2019年11月在內地錄製競技節目《追我吧》時猝逝，事前正進行一項跑步項目，被認為是因運動量超出身體負荷，引發「心源性猝死」。

男星高以翔在內地錄製節目期間猝逝，事前正進行一項跑步項目，被認為是因運動量超出身體負荷，引發「心源性猝死」。（高以翔IG圖片）

心臟科專科醫生張誠謙表示，有研究指運動猝死中有九成原因是與心臟相關，部份是先天心臟問題。

當人們在運動時，心臟需加速輸送更多血液到肌肉，才能支持身體的需要，而在正常情況下，適當的運動量是能強化心臟，有益健康的，但如進行過量或過於劇烈的運動，加上身體潛藏隱藏的問題時，就有機會令心臟負荷過重，誘發心臟問題，從而引致運動猝死。

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4）什麼運動猝死高危？

劇烈運動和心臟問題固然是運動猝死最重要的誘因，很多時病發都還有其他因素「推波助瀾」。

身患其他疾病：最常見是傷風、感冒等上呼吸道疾病，病毒有機會感染心臟肌肉，導致心肌炎，令心臟問題惡化

休息不足：心臟會在睡眠時休息並復元，心跳減慢、血壓降低，但長時間缺乏休息（一般指每日睡眠少於六小時），心臟要一直維持用力泵血的狀態，如同機器運作過度一樣，就有機會無法負荷，增加病發風險。

▼邊種運動最高危？（按圖👇👇👇）：

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5）猝死高危一族包括哪幾類？

▼猝死來得突然，若屬於高危一族，平日應提高警覺

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6）猝死與高血壓有關?

長期血壓高是引起高血壓心臟病的主要原因，只要是由高血壓所造成的心臟疾病，都能通稱為高血壓心臟病，或增猝死風險。

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7）黃金五分鐘發現得早救得番 ？

心肌梗塞是心血管血流的「完全堵塞」，心臟失去血液就會缺氧，人也就昏倒、猝死。心臟完全缺氧只要超過10分鐘，基本上都很難救回來，等到倒下才叫救護車，根本來不及。

因此，如你出現相關症狀，又持續超過5分鐘，就要懷疑自己有可能心肌梗塞，或是任何心臟的疾病正在發作。

如果很快就意識不清而昏倒的，若身邊有人馬上進行CPR（心肺復甦術）跟使用AED（自動體外心臟去顫器），至少可保持心臟的功能，免得因為救援時間太久而導致壞死。

有心臟病史：隨身攜帶一種心絞痛的藥劑「耐絞寧（硝化甘油）」，覺得突然胸口很痛、可以趕快含一片，馬上叫救護車

沒有心臟病史：可先吃一片抗凝血的阿斯匹靈，沒有阿斯匹靈就大量喝水，讓血液凝結速度降低，也要馬上叫救護車。

心肌梗塞是心臟的血流已經不夠了，所以當有症狀發生的時候，千萬不要再做任何活動，讓血液跑到周邊去，導致心臟缺血更嚴重。建議可以坐著、或是半躺著，讓血液可以回流到心臟，靜靜的等待救護車來救援。

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▼提防患上心臟病，減少猝死風險，平日常注意，保持心臟健康（按圖👇👇👇）