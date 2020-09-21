【關節炎】落樓梯蹲低痛或關節退化　葡萄糖胺2大補充品點食見效?

膝痛、關節痛是常見的痛症，坐下起身後、上落樓梯、做蹲的姿勢、走路等等覺得關節痛可能是退化性關節炎！「退化」不是長者才有，肥胖及勞損等也可能令關節提早退化，如何可以補救關節早期退化？攝取什麼營養有助關節維持健康？如何治療中期及後期退化？ 撰文：骨科專科醫生吳富源

年青人也會因運動創傷或勞損，出現退化性關節炎。（evstyle/unsplash）

關節問題除了出現在長者身上，年輕的患者也愈來愈多，尤其是「退化性膝關節炎」。近年很多人開始著重健康、做很多運動，例如馬拉松或其他高強度間歇性運動，很多年輕患者因運動創傷或勞損的問題，出現退化性關節炎。

缺乏運動也可能使關節退化

但這絕不表示大家應減少做運動，因為亦有部分病人，是由於缺乏運動，導致身體肥胖，增加了膝關節壓力，可能因而提早出現退化性膝關節炎。

▼退化性關節炎的主要成因：（按圖了解👇👇👇）

退化性關節炎分3個程度

退化性關節炎大致可分為早期、中期和晚期等3種不同的嚴重程度：（按圖了解👇👇👇）

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早期退化症狀

病情較輕，痛楚多數不甚劇烈，仍可進行日常生活，反而容易被忽略。這階段的關節痛多為「機械性痛楚」，即痛楚和關節改變角度或關節活動有關，動即痛，不動則不痛，例如坐下起身後、下樓梯、蹲、轉姿勢、走路、屈高單腳綁鞋帶、穿襪子等，都較容易引起痛楚，痛楚往往在長時間走路、下樓梯時特別明顯。

中期退化症狀

關節腫脹、痛楚、輕微變形、活動能力受影響。

晚期退化症狀

關節嚴重變形、持續痛楚、只能短暫行走。

部分營養補充品有助預防早期退化！（anshu18/unsplash）

補充品可減慢早期退化

早期退化的患者可透過藥物治療例如消炎止痛藥、物理治療以強化肌肉運動、注射「啫喱針」（透明質酸）、或利用補充關節軟骨的產品減慢退化，並紓緩關節痛楚。

▼常見的口服補充品有２種：（按圖了解👇👇👇）

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1. 葡萄糖胺

關節軟骨成分中30%為蛋白多醣、60%為骨膠原，葡萄糖胺可提高蛋白多醣水平，但未證實可修補軟骨。

葡萄糖胺需持續服食約一年才見效，而每天須攝取1.5克葡萄糖胺，飯前或飯後服用均可。它主要在貝殼海產，經提煉後才能服用，因此對貝殼海產有過敏人士、長期服用薄血藥，即抗凝血藥的病人不宜服用。

2. 生物活性骨膠原蛋白肽

生物活性骨膠原蛋白肽可同時提高蛋白多醣及骨膠原水平，服食約半年起效。而磁力共振的檢測證實，它可以修補軟骨，暫時未發現它和藥物有相沖反應。

生物活性骨膠原蛋白肽，一包含有10克，已經足夠一天分量，提議加入一般飲料飲用，但要留意若加入日常飲品如咖啡或奶茶中飲用，太熱的開水有可能會破壞膠原蛋白肽，不宜以太熱的水沖泡。

其實坊間有很多聲稱可補軟骨的產品，標榜能夠紓緩關節痛，但背後未必有科學實證，甚至有一些研究只用簡單的X光片「證明」能夠修復軟骨，但並非是可信的科學研究。

營養補充品未必能助中晚期的退化性關節炎延緩退化，應根據病情作出不同治療！（imani_bht/unsplash）

補充品未必有助中晚期退化

至於中期退化性膝關節炎病人，口服補充品的幫助未必很大，可考慮注射透明質酸。透明質酸是人體已有的物質，可被身體自然吸收並排出體外。

而晚期病情較嚴重的病人，更可能需要考慮手術置換人工關節，徹底解決關節痛的問題。

飲食攝取足夠的鈣有助骨骼維持健康。（brookelark/unsplash）

飲食方面，從小經飲食攝取足夠的鈣，肯定有助骨骼健康，但單靠飲食對關節軟骨的幫助並不太大。當然，退化性關節炎病人也需注意攝取均衡和足夠的營養、鈣質、維他命D，多曬太陽和運動。

▼同場加映：鈣質和維他命D知多啲（按圖了解👇👇👇）

▼同場加映：鈣片點樣揀？（按圖了解👇👇👇）

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▼10種高鈣蔬菜（按圖了解👇👇👇）

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