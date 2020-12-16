【心臟病】冬天朝早要小心　運動前先做熱身否則易出事

日間溫度仍然居高不下，不過其實已經立秋，夜晚亦悄悄變涼了一點。溫度轉變自然容易傷風感冒，傷風感冒時候都會有些氣喘和呼吸困難，而湊巧這些徵狀都與患心臟病有些類似，令沈卓盈（Jess）非常擔心，不過心臟專科醫生何國棟醫生告訴她，不用太擔心。

天氣慢慢轉涼，容易傷風感冒，某些病徵與心臟病有相似。

「如果沒有嚴重的心絞痛，只是氣喘和呼吸困難，是心臟病的機會不會很高。」何國棟醫生表示秋冬天時候，人體通常會收縮通往皮膚的血管，希望可以減少熱量流失，但亦因此會增加血管的壓力，心臟的負荷都會增加，如果本身患有冠心病，心血管有嚴重阻塞，就有可能誘發到心臟病發；除此而外，早上是最易引發心臟病的時間，確定原因暫時未清楚，醫生指可能是早上起床的時候，壓力荷爾蒙提升，令血壓升高有關。聽到這裡Jess非常擔心，自己很喜歡早起床做運動，這樣做會不會增加心臟負擔，引發心臟病？何國棟醫生指其實運動是必須的，只要事前先做熱身和伸展，令血壓不會變化得太急，而且緊記保持體溫，就可以安心。

冬天早上要小心，做運動前要熱身。

雖然Jess上一句說自己喜歡做運動，但下一句就告訴醫生，其實自己亦很喜歡四圍飲飲食食，「尤其是天氣涼的時候，火鍋、烤肉都是心頭好，但這些油膩食物，會否增加患心血管病的機會？」何國棟醫生聽到這裡，當然明白大家的掙扎，美食與健康之間的矛盾，是一條百年難解的難題。「天氣涼的時候，大家都偏向一些高熱量肥膩，或者濃味鹽分高的食物。大家要知道如果吸收太多飽和脂肪的食物，會增加體內壞膽固醇水平，從而令血管內壁增厚，引發心臟病的機會亦會大大提高。」現在經常提倡「三低一高」，就是低油低鹽低糖高纖維，蔬果和水果裡有纖維和抗氧化物，肉類盡量選瘦肉，就食得放心又健康。

何國棟醫生指秋冬要節約飲食，不要放縱。

想了解自己的心臟健康指數？立即做個簡單測驗！

*本文內容僅供參考，並不能取代臨床醫學意見，如有相關健康問題，請向你的家庭醫生查詢。