【胰臟癌】大法官金斯伯格胰臟癌逝世　糖尿高危預防3招吃5色蔬果

胰臟癌向來有「癌王」之稱，難發現、死亡率高，可謂是癌症中最可怕的一種。胰臟癌不算常見癌症，但不少患者確診時生命已開始倒數，美國最高法院大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）因胰臟癌併發症逝世，終年87歲。患胰臟癌真的沒有症狀嗎？平日靠驗血又能否檢查出——患胰臟癌呢？

美國大法官金斯伯格，蘋果創辦人賈伯斯（Steve Jobs）、CHANEL創意總監「老佛爺」卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）、全球知名的三大男高音之一Pavarotti、米芝蓮名廚侯布雄（Joël Robuchon）為了讓自己能有善終，遠赴海外求安樂死的台灣體育主播傅達仁等都是死於胰臟癌！到底胰臟癌有多「惡」？

美國大法官金斯伯格外，還有不少名人死於胰臟癌（按圖了解更多👇👇👇）：

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胰臟癌的可怕之處，是病徵難發現，發現時已是病情嚴重，死亡率高，令人聞風喪膽。但胰臟癌真的沒有辦法預防嗎？

▼胰臟癌死亡率有幾高？（按圖👇👇👇）：

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胰臟癌難發現？

一般檢查很難發現胰臟癌！外科醫生夏威解釋，胰臟位於後腹，被胃等器官擋住，一般的腹部超聲波未必看到異常。

胰臟的位置 （01製圖）

至於驗血查看癌指數，靈敏性和準確性也不太高，「（指數）受很多因素影響，或會出現假陽性、假陰性，只能當參考」，要準確診斷須經過一系列專門檢查，其中比較主要的項目包括（按圖👇👇👇）：

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胰臟癌難發現，死亡率又高，因此高危人士，更加要定期檢查。

胰臟癌高危人士

綜合醫院管理局和美國癌症協會（American Cancer Society）的資料得知，從數據上胰臟癌較常見發生在45歲以上人士身上，而且很多「中」了以下因素：

• 吸煙 • 糖尿病 • 超重 • 患慢性胰臟炎 • 有相關家族病史

不過，外科醫生夏威指，目前醫學上仍未肯定會引致胰臟癌的因素，未能確定高危族群，「與遺傳、性別、飲食等似乎沒很顯著的關係，就算是慢性胰臟炎和胰臟癌之間的因果關係其實也未成立，只是這類病人通常因慢性胰臟炎的病情，會有較高機會接受檢查，從中發現腫瘤」。

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除了定期檢查，當發現疑似病徵更加要及早求醫！

胰臟癌的症狀

早期胰臟癌，連醫生也難發現。與許多癌症一樣，胰臟癌發病早期不會有明顯症狀，無論是患者還是醫生也很易錯過：

按下圖看清胰臟癌症狀👇👇👇：

胰頭

較初期：腫瘤壓迫或擴散至膽管導致黃疸，包括皮膚黃、眼白黃、小便茶色 較後期：癌細胞侵犯十二指腸，導致進食困難、嘔血、痾血、黑大便

胰尾

較初期：通常沒有影響其他器官，可能沒任何症狀，只隱約會有類似胃痛感覺 較後期：腫瘤影響胃部，或導致胃口差，易滯，甚至胃潰瘍，因而嘔血、黑大便

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驗血檢查準唔準？

檢驗血液中有沒有出現可能涉及胰臟癌的某些蛋白質，不過，有可能出現指數高但並非患癌（假陽性）或指數正常卻患癌（假陰性），所以不會用作診斷唯一依據，而是會視為診斷的其中一個參考數字，判斷需否進行其他檢查。

預防胰臟癌？

挽救「必死」胰臟癌，馬上養成3種生活習慣！（按圖👇👇👇）

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