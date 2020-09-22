【氣炸鍋副作用—痱滋】了解六大成因、五種簡單治療方法

受疫情影響，大家都減少外出用膳，多留家中鑽研起不同的料理。令標榜只需用少量油但卻炸出香口惹味的料理的氣炸鍋迅速興起，掀起了一股購買及推介食譜的熱潮。多數市民表示，進食「氣炸鍋美食」後頻頻生出痱滋。雖然生痱滋並非大病，但小小的傷口都可以影響刷牙、說話及進食，令人情緒低落、甚至寢食難安。究竟有什麼方法可對付難搞的痱滋？

用氣炸鍋炸出的美口料理。（圖片：The New York Times）

痱滋到底是什麼？

痱滋是復發性口瘡，俗稱：「痱滋」，是最常見的口腔潰瘍類型。通常出現唇內或舌頭位置，形狀普遍為橢圓，周圍紅腫，中間凹陷處呈淡黃色或白色，大概七到十日便會自然癒合。

令人煩惱的痱滋。（圖片：Umea Biotech Incubator）

痱滋的六大成因

根據衛生署的資料顯示，目前尚未有生痱滋的明確成因，但不排除與以下因素有關。

１. 口部創傷 若不小心咬傷口腔軟組織，或者被尖銳、堅硬物件刮損口腔黏膜，如：堅果、假牙；便會形成小傷口。再受細菌感染而發炎，則會誘發痱滋。

２. 缺乏營養 當身體缺乏足夠的維他命B雜、維他命C、鐵及葉酸等營養時，口腔黏膜會更加容易破損，而形成痱滋。

３. 唾液分泌不足 人的唾液屬於鹼性，如分泌量不足，則不可有效地中和破壞口腔黏膜的酸性物質，較容易有痱滋問題。

４. 腸胃疾病 慢性腸道疾病「克隆氏症」的患者，口腔、小腸至肛門經常會出現炎症反應，生痱滋亦是其中一個症狀。

５. 免疫系統失調 當精神壓力大或疲勞過度時，可導致免疫力下降，口腔更易受細菌感染。而免疫系統紊亂，會破壞身體正常組織，引致口腔受損。

6. 「熱氣」 在中醫角度，多吃燥熱食物便會上火，容易長出痱滋。

五種簡單治療方法

以下為大家提供五種對付痱滋的小竅門，簡單又實用。但保持良好的生活習慣，才是治標又治本的方法。

１. 漱口殺菌

以下三種都是不錯的選擇：

，溫和暖鹽水 鹽具有消炎、殺菌的功效，更可使細菌因細胞缺水死亡。早晚以暖鹽水漱口，可帶走口腔中的細菌，有助痱滋痊癒。鹽的分量僅一茶匙便足夠，與溫水混合，過濃反而會令唾液減少。 切勿直接用鹽撒於痱滋上，除了感到劇痛外，更有機會刮損傷口，令潰瘍位置流血，使傷口再次發炎。

．漱口水 漱口水可清潔口腔，減少細菌入侵，加速痱滋癒合。

用漱口水清潔口腔。（圖片：shutterstock）

．濃茶 茶葉含茶單寧、維他命C等成分，除了消炎殺菌外，還可促使痱滋癒合及紓緩痛楚。以一湯匙茶葉泡茶，早晚漱口即可。

２. 保持口腔清潔

痱滋因細菌感染而引起，早晚刷牙可以抑制口中細菌的生長，加速傷口癒合，降低形成痱滋的機會。但刷牙時不宜過分用力，避免再次弄傷潰瘍位置。

早晚刷牙有助痱滋傷口快速癒合。（圖片：freepik）

３. 飲用足夠清水

足夠的水份可食令口腔保持濕潤，減少酸性物質破壞口腔黏膜的機會。

４. 補充營養

補充人體所需的維他命，可增強免疫力，有助預防痱滋形成，同時紓緩發炎的情況，加速傷口癒合。最簡單可由食物入手。

含維他命B雜的食物：香蕉、雞蛋、花生、大豆、紫菜、海帶及全麥穀類等。

含維他命C的食物：橙、士多啤梨、番茄及綠葉蔬菜等。

對於忙碌的上班族，亦可以考慮口服的維他命補充劑，方便隨時食用。

５. 充足睡眠、保持心境開朗

睡眠充足、作息定時，學懂紓緩精神壓力，有助提升人體免疫力，可加快痱滋癒合。

充足睡眠。（圖片：freepik）

痱滋雖然是十分常見的小毛病，但若然發覆發作、超過三星期仍無好轉跡象，則有可能是口腔癌的先兆，應立即求醫作進一步檢查。

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