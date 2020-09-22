【心臟病】小鬼翻版台領隊倒斃浴室外　猝死前1周6大徵狀心跳慢！

經常帶台灣藝人團出國旅遊的知名領隊「自由哥」王柏翔驚傳驟逝，他近日才剛在自己的Facebook和粉專分享黃鴻升合照，18日竟被發現倒臥浴室門口已無呼吸心跳。

經常帶台灣藝人團出國旅遊的知名領隊「自由哥」王柏翔，9月18日被發現倒臥浴室門口，初步判定是突發心因性疾病導致。（facebook＠愛分享旅遊玩家-金自由）

根據台灣聯合報指出，員警發現「自由哥」倒臥於浴室門口已無呼吸心跳，他上半身在門外，下半身在門內呈現俯臥，手機壓在腹部下方，推測可能在浴室突然感覺身體不適，想要趕緊出來求救時倒下，身體沒有明顯外傷，檢察官偕同法醫相驗，初步判定是突發心因性疾病導致。

黃鴻升與自由哥發病相隔時間近、都是心臟相關問題猝逝，也提醒了一般人要注意夏天的身體保健。過去，大家都以為心臟病是天氣冷的時候比較容易發生，但是其實心臟病在夏天的發作機率，是跟冬天一樣高的。甚至，由於近年來氣溫不斷走高，極端氣候下，夏天心臟病發作的機率有上升的趨勢。

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「水喝得太少」心臟疾病風險飆高

中華民國血脂及動脈硬化學會名譽理事葉宏一指出，氣溫升高後，人體血管擴張，再加上夏天流汗，身體水分蒸發讓血液變得濃稠，容易出現冠狀動脈堵塞，嚴重時恐會導致心肌梗塞，而脫水現象也會讓心跳加速，容易引發心律不整或心臟衰竭。

過去，大家以為心臟疾病是只有中老年人有這樣問題，但其實因為年輕族群愈來愈長熬夜、作息不正常，又不愛喝水的情況下，就導致夏天的心臟疾病發作機會飆升。

猝死前一周半數患者會有症狀

台大醫院新竹分院心臟血管科醫師林廷澤指出，雖說是猝死，但是大部分患者在發病前仍有危險徵兆，卻常常被忽略而失去提早診斷和預防的機會。研究顯示，在猝死前的一天到一周，約有五成的患者有胸痛、兩成的患者有呼吸困難或心悸等症狀，其中女性較男性更容易有呼吸困難的表現，然而發生上述症狀後，僅有20%不到的患者會到急診求醫。

▼猝死前一周有6大警訊（按圖了解👇👇👇）

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近期出現或加重的胸悶：如果近期突然出現活動後胸悶，休息後可緩解，表示可能有心臟病。如果以前就有胸悶的症狀，近期症狀加重，說明以前穩定的斑塊，隨時可能發展為大的破損，導致急性心梗的發生。

心慌：不定期出現的心率加快，通常是快速性心律失常的結果。多數心律失常的危險性較小，不會引發猝死，但如果是頻繁發作的室性心律失常，就需要警覺。

心跳過緩：心臟的跳動是由特定的細胞發起的，細胞功能變差，就會導致心臟跳動速率減慢，嚴重時會引發心臟停搏。心率小於50次，血壓變低，容易出現長時間的心臟停搏，導致猝死。

暈厥：暈厥是猝死的重要前兆，多數暈厥是由於心跳突然減慢或停止，導致腦供血不足而引起的。暈厥有時持續幾秒鐘後能自行恢復，如果不能恢復，便會造成猝死。出現不明原因的暈厥，應非常警惕，儘快查明原因。

不明原因的疲乏：出現不明原因的疲勞、乏力，或伴有胸悶、水腫，應警惕猝死的發生，這種情況可能是由於心肌炎或心肌病造成的。心肌炎在年輕人中比較多見，通常見於感冒1~2周後，出現疲乏、胸悶、乏力等症狀，極易引起急性心衰。這種情況下應嚴禁重體力活動，臥床靜養。

眼前發黑和肢體麻木：腦中風也是引起猝死的重要原因，如果出現單側看不到東西、單側肢體麻木、乏力，或走路不穩、有踩棉花感，應警惕腦中風的發生。

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