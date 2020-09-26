【 矯視】激光矯視易致白內障？幾度都醫到？必睇9疑問7類人不宜

激光矯視手術可以矯正近視、散光等視力問題。正因為戴眼鏡對生活造成很多不便，戴隱形眼鏡又常引起眼乾、眼睛發炎、紅筋不適等問題，不少人會考慮做激光矯視手術，希望一勞永逸。不過，卻擔心激光矯視後，度數容易反彈及出現眼乾等後遺症。究竟激光矯視有什麼後遺症？能否解決老花問題？會否提早白內障及易患青光眼？

激光矯視9大疑問

激光矯視手術，主要有兩類，分別是LASIK及SMILE激光矯視。眼科專科醫生伍立祺醫生表示，治療原理是以激光取走部分角膜，改變角膜弧度，讓光線能夠準確聚焦在視網膜上。而兩種手術可以矯正各種屈光不正問題，不過，患者決定治療前，須仔細權衡當中風險，對於坊間各種傳言亦應先了解清楚。

▼按圖了解激光矯視9大疑問👇👇👇：

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1. 激光矯視後會長期眼乾及眩光？

眼乾及眩光是短暫但常見的反應，但只持續約1至2個月，是進行手術時，對角膜神經造成暫時性的損傷，需要滴人工淚水滋潤，會隨時間改善。而患者在黑暗環境望向光源都會出現眩光，因為激光手術會打磨角膜中層部分，以致看事物時曈孔放大，出現眩光現象，不過眼睛短時間內都會適應。

2. 激光矯視會令角膜受感染或變形？

角膜受感染或變形屬於嚴重的後遺症，不過非常罕見。如患者術後沒有依指示滴消炎眼藥水，傷口可能出現感染，需要即時用抗生素治療。另外，患者做完手術後如度數不斷加深要特別小心，有可能是角膜擴張或變形。角膜因為變薄，可能支撐不到本來的形狀而出現變形，可令視力嚴重受損甚至失明。如病情嚴重甚至已結疤，患者便需要接受角膜移植手術，有圓錐角膜的患者有機會出現這罕見情況。

3. 激光矯視後，視力度數會反彈?

伍立祺醫生指，臨床上有1至2%個案於手術後有殘餘度數。如果有殘餘度數而覺得視力不夠理想，可以再補做激光。一般情況下，度數反彈幅度很小， 10年不會超過100度。但如果本身深近視（譬如800度以上），反彈機會比較大，至於超過250度的散光亦較容易反彈。現時有新技術可於激光手術中，額外做交聯術步驟穩定角膜形狀，加強度數長遠穩定性。

4. 激光矯視能根治老花?

激光矯視不能根治老花。當眼睛看近的事物時，眼內肌肉和晶體會自動對焦。出現老花是因為眼睛肌肉及晶體彈性變差，不能對焦。而激光手術不能改善對焦功能，不過醫生可利用激光技術進行「單眼融視」，將主力眼矯視至0度，而非主力眼則保留輕度近視度數，以致看事物時能抵消老花的感覺。

5. 激光矯視後易患青光眼及提早出現白內障？

不會。做完激光，患上其他眼疾風險不會增加或減少。不過，很多做激光矯視的人本身患深近視，眼球結構已改變，亦較易出現老化，無論有否做激光矯視，本身患上其他眼疾如青光眼、視網膜病變的風險已經較一般人高。

6. 有乾眼症不能做激光矯視？

視乎情況，如果患輕微乾眼症，停帶隱形眼鏡及用眼藥水改善之後便可以做激光矯視。嚴重乾眼症人士就不適合做。

7. 手術後能否配戴隱形眼鏡？

可以。不少女士們喜歡戴「大眼仔」、彩色隱形眼鏡，一旦做完激光手術，只要待角膜完全癒合、眼睛健康狀況良好，之後亦可配戴隱形眼鏡，不過建議由註冊視光師驗配。

8. 近視太深不能做激光矯視？有什麼其他選擇?

如果近視太深不能做激光矯視，例如近視超過1400度，可選擇做ICL植入式晶片手術，晶片會放在虹膜及晶體之間，適用於最高1800度近視、最高1000度遠視及最高600度散光。患者術後要每年定期檢查眼壓，角膜內皮細胞等。

9. 激光矯視後會畏光、夜視能力下降？

激光矯視後如果眼睛乾澀會較容易畏光，不過只需滴人造淚水很快便會改善。至於夜間視力可能受眩光影響，不過影響輕微，短時間後會適應。

LASIK激光矯視在香港已有逾20年歷史，而SMILE激光矯視約有7年歷史。根據消委會2017年的調查顯示，SMILE手術費用普遍較LASIK高。LASIK手術費用由 16,010元至 29,000 元；SMILE 手術費用由 25,010 元至 34,000 元。市民可因應自己的屈光不正類型、度數及價錢選擇不同激光矯視手術。

激光矯視原理

激光矯視手術能夠矯正各種屈光不正問題，例如近視、遠視、散光。而手術分以下兩類：

1. LASIK激光矯視手術（按圖👇👇👇）：

•原理：利用儀器切割出一片很薄的角膜瓣。然後揭開角膜瓣，以激光打磨角膜的中層組織，改變角膜弧度，然後將角膜瓣放回原位

•可矯正：近視、遠視、散光

•適用：視乎角膜厚度而定，一般近視最高1400度、遠視最高600度、散光最高600度

2. SMILE微笑激光矯視（按圖👇👇👇）：

•原理：以激光直接切割角膜的中層部分，及透過一個3毫米的小切口，將已切割的角膜取出，令角膜弧度改變以達至矯視效果

•可矯正：近視、散光

•適用：近視 1000度以下、散光 500度以下

同樣是激光矯視的技術，LASIK手術需要切割角膜瓣，而SMILE手術則無需製造角膜瓣，所以表面傷口康復較快，患者術後可以較快再做運動。另外因為表面傷口切割面積較小，所以SMILE較LASIK手術後乾眼症情況明顯減少。兩種手術的過程需時大約15至20分鐘。治療前會在角膜上滴麻醉眼藥水，手術過程會有輕微感覺，但過程不會有痛楚。接受激光矯視後大部分人可以在翌日返回工作崗位，不會影響日常作息。

哪些人士不適合做激光矯視手術？

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• 度數未穩定

• 角膜太薄

• 患有圓錐角膜

• 患有白內障或青光眼

• 以往曾有角膜疱疹病毒感染

•有免疫系統毛病，例如類風濕關節炎、紅斑狼瘡等

• 孕婦

培養良好用眼習慣

雖然激光矯視可以將近視、遠視、散光矯正，不過卻不能減低患上其他眼疾的風險，所以大家應從小保持良好用眼習慣，避免長時間及近距離看電子屏幕、適當望遠讓眼睛休息，減低患上其他眼疾機會。究竟深近視會較易患上哪些眼疾？（按圖👇👇👇）：

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激光矯視須知

接受激光手術前可否戴隱形眼鏡？手術後可否化妝？有什麼要注意？（按圖👇👇👇）：

1. 手術前：

• 手術前要停止配戴隱形眼鏡（軟鏡要最少停1個星期，硬鏡則最少3個星期）

• 手術當天切忌化妝及使用揮發性用品，如香水和香薰

2. 手術後：

• 接受LASIK手術後一星期內需戴眼罩睡覺

• 切忌擠揉眼睛

• 避免使用化妝品1至2星期

• 接受LASIK手術後1個月內避免游泳和做劇烈運動，SMILE手術則約1星期

伍立祺醫生提醒，始終激光矯視手術不是必要的治療，市民可因應自己的戴眼鏡習慣、嗜好、工作需要等去決定是否做激光矯視。而且必須做好術前檢查，術後亦要跟從醫生吩咐用消炎眼藥水及複診等。做完激光矯視手術，雖然擺脫戴眼鏡煩惱，不過眼球結構沒有改變，患上與近視相關的眼疾風險仍然存在，例如青光眼、視網膜病變，所以手術後都應定期檢查眼睛。

眼科專科醫生伍立祺（受訪者提供）

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