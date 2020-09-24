【每日3分鐘】食洋葱穿塑身衣易胃酸倒流？2個動作紓緩預防胃不適

愛飲咖啡、吃含糖量高的食物、食無定時、太晚吃餐、常吃宵夜是常見都市人的生活習慣，也可能是導致腸胃不適、胃酸倒流和胃痛的元兇。台灣TVBS頻道節目《健康2.0》提到常吃朱古力或咖啡等可能導致胃酸倒流，更分享簡易的動作紓緩及預防胃不適！

都市人生活節奏緊迫，消化及腸胃問題特別多，大部分人面對胃痛、胃脹等常見胃部不適。如果你口有酸味、咳嗽、胸口灼熱、胸悶、胸痛、咳嗽、氣喘、喉嚨有異物感更可能是有胃酸倒流！

都市人生活節奏緊迫，消化及腸胃問題特別多。（資料圖片）

咖啡因、糖是胃酸倒流元兇？

營養師宋明樺提到有一些食物可能會使下食道括約肌（賁門）衰弱，且不良的生活習慣有機會誘發胃酸倒流，引致不適！

下食道括約肌（台灣TVBS頻道節目《健康2.0》截圖）

正常人的胃部是進食後，食物由食道經打開的賁門進入胃部，然後賁門會關閉，食物從幽門出去。當賁門無法關緊，會使胃酸倒流。

胃酸倒流常見成因

1. 常進食影響賁門閉合的食物

▼使食道括約肌衰弱的食物，影響賁門的閉合（按圖了解👇👇👇）

2. 暴飲暴食

3. 太晚吃晚餐

吃飽就躺平在床上，容易造成胃酸倒流，因此建議進食後至少隔3至4小時才入睡，即吃完飯最好隔3至4小時才睡覺。

4. 腹壓造成

腹內壓力太大，增加胃酸倒流的機會，如產後綁塑身衣令腹壓上升。

不同睡姿也有助緩解胃酸倒流的不適。（entersge/unsplash）

左側睡可紓緩胃酸倒流？

▼看看不同睡姿的影響（按圖了解👇👇👇）

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要解決胃部不適，需要對症下藥，左側睡這些方法也是治標不治本，且未必人人見效。

改善胃酸倒流動作

基隆長庚外科副教授江坤俊醫生教大家一個剌激腸胃循環深蹲動作，有助改善腸道，促進腸道蠕動，胃的排空時間較快，減少胃脹和胃酸倒流。

▼動作教學（按圖了解👇👇👇）

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預防胃痛動作

員生胃食道逆流中心主任吳文傑亦教大家一招紓緩胃痛、肚脹等不適的動作，有助紓緩腸胃筋膜，放鬆腹部的肌肉，改善胃酸倒流或胃痛。

▼動作教學（按圖了解👇👇👇）

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注意：胃痛時別做，平日可多伸展如看電視時就能練習

▼同場加映：改善腸胃不適的穴位（按圖了解👇👇👇）

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時常按壓或熱敷這些穴位可有助改善腸胃不適。

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▼同場加映：健脾養胃食物（按圖了解👇👇👇）

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