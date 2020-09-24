【打嗝】憋氣10秒含砂糖止打隔7招　預防宜少吃番茄持續打或糖尿

吃飽後打嗝是很正常的現象，但是大家應該都曾有不斷打嗝，且一直停不下來的經驗，這種持續性打嗝總讓人感到尷尬和不舒服。然而坊間流傳的止嗝偏方千百種，究竟打嗝停不下來時該怎麼辦呢？以下介紹打嗝的原因，及7招實用的止嗝方法。 文：張雅惠 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師

導致打嗝停不下來的原因

打嗝是一種正常的生理反應，吃太快、吃太飽、喝太多碳酸飲料，和吃到太熱或太冷的食物，都容易導致脹氣，並打嗝。當情緒緊張、焦慮，或有消化道疾病，如胃酸倒流（胃食道逆流、GERD），也會造成打嗝。然而，有種止不住的持續性打嗝，是因為胸腔和腹腔中間的橫膈膜痙攣所導致，如同抽筋一樣，會讓該部位產生非自主性地收縮。

橫隔膜和呼吸息息相關，當我們吸氣時，橫隔膜會往下拉，吐氣時則會上升，把胸腔的空氣擠出去。因此，當橫隔膜抽筋時，就會連帶影響呼吸，產生短小急促的吸氣。而當空氣經過聲帶，喉頭收縮和聲帶關閉，就會導致我們在打嗝時發出特別聲音。

7招止住停不下來的打嗝

以下是幾種由美國疾病管制中心（Centers for Disease Control and Prevention），和英國國民保健署（British National Health Service）等具公信力的衛生機構，所建議的居家止嗝方法：

+ 3 + 3 + 3

1. 重複憋氣：吸氣後，憋氣約十秒，再慢慢吐氣。重複 3~4 次，然後 20 分鐘後，再重複這個動作。

2. 雙膝彎曲靠胸：坐在床上或鋪有墊子的地上，將膝蓋彎曲至胸前，並用雙手環抱它持續兩分鐘。過程中，身體可稍微向前傾斜，並用膝蓋輕輕地壓著胸口。

3. 吃一點醋或砂糖：滴幾滴醋在嘴巴裡，或在舌頭上放一些砂糖，待融化吞下後，再慢慢地喝些冷水。

4. 連續慢慢地喝水：慢慢、小口喝冰水，或一邊憋氣，一邊慢慢地喝溫開水。

5. 嘴巴含檸檬片：在舌頭上放一片薄薄的檸檬，並像含糖果一樣，去吸它的汁。

6. 輕輕按壓橫隔膜：橫隔膜位於肋骨下緣，可輕輕按壓，以舒緩持續打隔的症狀。

7. 吞嚥時捏鼻子：喝水或吞口水時，捏住鼻子不要呼吸。

預防打嗝發生的方法

若經常打嗝，不妨開始寫飲食日記，以根據自己的飲食內容，觀察哪些可能是引發打嗝的食材，並盡量少吃。含大量澱粉、糖分，以及容易刺激胃酸分泌過多的食物，如含咖啡因的飲料、番茄、柑橘類等蔬果，都會讓人容易打嗝。此外，也建議有此困擾的人戒煙、戒酒。但若長期持續性的打嗝已經影響了生活，或身體也同時出現其他症狀，就建議儘快看醫生治療。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：打嗝停不下來好尷尬？試試憋氣助止嗝】