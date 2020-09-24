闌尾炎發作延誤治療隨時死　飲食後避免運動可預防僅屬謠言

日前，藝人吳彥祖於社交平台分享自己第二次闌尾炎發作。但普遍而言，闌尾炎一般是不會出現復發。這樣的話，為何吳彥祖會再次闌尾炎復發呢？

闌尾腸發炎復發機會微乎其微

香港註冊外科專科醫生伍尚希醫生表示，闌尾炎復發的機會的確微乎其微，因為絕大部份的闌尾腸發炎都是靠手術醫治。因此當闌尾腸被切除之後，基本上是不應該再出現復發的情況。

極少數的病人如吳彥祖一樣，有特別原因（如：「敗血症」），不適合隨便作闌尾腸切除手術，只能單憑抗生素消滅細菌感染。由於發炎過後的闌尾留在腹腔內，才會有第二次發炎的機會，而這個情況亦是非常罕見。

延誤治療隨時無命 後果嚴重勿忽視

吳彥祖透露曾於去年3月，首次患上闌尾炎，但當時誤以為是食物中毒，未有及時求醫，導致闌尾腸潰爛甚至乎爆開。傷口發炎、腫脹化膿導致未能將闌尾腸取出，差點有性命危險。最後，只能夠靠清洗腸臟，以及服用退燒藥而逐漸康復。

吳彥祖闌尾炎再度復發。(圖片：thatdanielwu／Instagram ）

伍尚希醫生表示，闌尾腸發炎一定要盡快診斷和進行治療。一旦診斷延遲，闌尾腸有機會出現嚴重細菌感染和發炎，亦可能腫脹變得越來越大、甚至破裂，骯髒物流入腹腔。如情況較為嚴重，細菌感染不能受控，嚴重到令患者的生命指標不穩定，是可以有致命風險。

而吳彥祖的情況正正是因為闌尾腸發炎延遲治療，沒有及時進行手術或以抗生素治療，壓止不到發炎之餘，更令細菌入侵到血液，引起「敗血病」。敗血病是一種身體的機能失調，成因是由於大量的細菌入侵到血液內，屬於嚴重的細菌感染。若持續不醫治細菌入血或感染，有可能會引致敗血症。

闌尾腸發炎痛症輕微易被忽視？醫生呼籲警覺性要夠高

伍醫生表示，的確部份闌尾腸發炎的患者因為闌尾腸藏於深處，被其他內臟或器官包圍著，令到發炎組織出現在腹腔內，令病人感覺不到痛症和發燒跡象, 從而忽視或延誤治療, 這是十分不幸的情況。

闌尾腸的位置。（圖片：stepwards）

一般常見的病發情況，都會於右下腹持續出現痛症，任何姿勢也無法舒緩痛楚，食慾不振，甚至出現發燒的情況。不過這些都不是闌尾腸獨有, 有時候普通腸胃炎都會發生。如果情況持續4小時沒有好轉，便應加強警覺性，盡快考慮求診，以免延誤治療。

闌尾腸發炎不能預防 飲食後避免運動可預防是未有科學根據

闌尾腸發炎的成因仍然未明，同時亦沒有任何預防的方法。以前坊間常說，進食後切忌游泳或做運動，因會引起闌尾腸發炎。伍醫生重申，闌尾腸發炎並沒有預防方法。上述說法僅屬謠言，並沒有醫學根據。

闌尾炎新治療方法 傷口小 康復快

一旦出現闌尾炎病徵而求診，醫生會根據患者的病歷，檢查腹部是否出現腹膜炎。如有懷疑，醫生有機會安排抽血或進行電腦素描後才進行診斷。如最終被診斷為闌尾腸發炎, 外科醫生會以微創手術為患者切除闌尾腸，配以抗生素治療。

闌尾腸發炎的治療方法，大部分時候都會以手術方式切除闌尾腸，同時會安排抗生素以減低細菌感染。如發炎情況並不嚴重，有機會採取微創手術進行切除，肚臍下會有個１厘米的傷口，左、右下腹各有５毫米的小傷口。

以微創手術切除闌尾。（圖片：Taiwan Adventist Hospital ）

微創手術方式比起傳統手術方式的好處，就是傷口尺寸較小，康復期較短，傷口感染的機率亦比較低。但如果延遲診斷，微創手術的成功率亦會降低，或需要改用傳統方式，剖開一個比較大的傷口，一旦闌尾腸發炎的情況嚴重，以致大腸及盲腸都受到影響的話，則需要將大腸切除，但這個機會比較小。

伍尚希醫生，香港註冊外科專科醫生。(照片由醫生授權刊登)