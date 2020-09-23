醫師Easy【撐健康、賺積分】活動，於9月25日起至10月11日，進行簡單步驟便可得到積分獎賞！現凡下載醫師Easy手機應用程式，並登記成為新用戶，即可以將1000分01積分收入囊中！最重要是，醫師Easy手機應用程式可以幫大家隨時隨地搜尋到附近醫生之外，更加提供最新的醫健資訊，按著身體部位、疾病和健康主題分門別類。當中一定少不了各種養生的小貼士和好多健康著數優惠等你拎。

撐健康賺01積分步驟如下：

１.按此下載【醫師Easy】iOS／Android 手機應用程式。

立即安裝醫師Easy手機應用程式！

２. 開啟醫師Easy手機應用程式，選擇右下角「帳戶」，輸入正確的手機號碼，並填寫好驗證碼，同意用戶條款，即可免費註冊成為醫師Easy專屬用戶。

＊現有的 HK01會員，只需在醫師Easy手機應用程式內直接登入便可，更輕鬆更簡單。

３. 1000分01積分獎賞將於10月30日前到帳！

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1000積分獎賞點用好？

1000分積分到帳後，用戶更可定期到01會員「賺分專區」玩各種小遊戲。只要累積足夠積分後，就可以前往「獎賞專區」兌換豐富現金券、或者以優惠價換購各式各樣的網購優惠、外賣美食、甜品小食、電器、甚至抗疫用品等。

精選禮遇：

１. 外賣美食減 $10

500積分：使用e肚仔外賣應用程式，可於過千間餐廳兌換500積分購買各類美食茶飲。 應用程式內，500積分相等$10現金，再加優惠碼，$9就有1杯珍珠奶茶，$20食餐飯不是夢！

２. 淘寶網購集運到港減 $20

1600積分：換領4PX遞四方港幣$20集運現金券，淘寶超值！

３. 抗疫必備用品：

1800 積分：加 $5 即可換購 ７片醫療級口罩。

４. 了解體態：

9積分：加 $199 即可換購身體水分測脂磅。

５. 辦公室人士必選便攜電器：

999積分：加 $135 即可換購雙層電熱蒸煮飯盒。

６. 美味甜品：

2800積分：加 $22 即可換購馬卡龍一件。

（按此瀏覽更多心水獎賞）

醫師Easy必用三大功能！

１. GPS定位搜尋附近醫生

醫師Easy打造出全新的香港醫生地圖，開啟醫師Easy的手機應用程式，連結智能電話的GPS定位功能，用戶便可用最短時間找到附近提供服務的中、西醫，方便又快捷，令用戶可以盡快找到所需的醫療服務。 除了自動定位搜索外，用戶可透過手動選擇不同地區、醫療專科，搜尋最合適的醫生診所及健康服務。絕對是一個有備無患的應用程式。

２. 疾病庫分享正確資訊

醫師Easy平台一站式收錄超過180個本港的常見危疾的詳盡資料，用戶只需選擇身體位置，即可了解各種疾病的簡介、發病原因、病癥，甚至是相關的檢查和潛在併發症等，對您的健康隨身寶庫。部份資訊更經過註冊中、西醫的專業審核，以專業觀點確保其準確性。

３. 健康保健文章隨意瀏覽

醫師 Easy的健康醫療資訊區每日更新，針對最新、最熱門的健康話題，為各位用戶提供多元化保健資訊的文章。資訊區更以不同身體部位、疾病作主題，分門別類地清晰排列，讓用戶能按器官、專科及關鍵字方便大家隨時搜索。資訊區精選出16個坊間最關心的健康範疇，邀請了專科醫生為已撰寫的文章提供專業意見，及拆解不同的醫療迷思和謬誤，令用戶更深入了解相關疾病資訊。

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