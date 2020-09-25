【心臟病】年青猝死心律不正心跳亂？1分鐘檢測改掉7個壞習慣戒甜

現代人生活壓力大、長久坐、熬夜，為了各式各樣的生活壓力，人們妥協，錯誤對待自己的身體，使得猝死的年齡層愈來愈年輕。而根據醫生指出，青壯年人口如果猝死，最常見的原因便是心律不整（又稱心律不正）。

⼤部分的猝死，幾乎都是「心臟病」發作

根據臨床數據顯⽰，發⽣在青壯年⼈猝死原因，幾乎都是「⼼律不整」造成的！⼈體的⼼跳正常值為每分鐘60至100下，心臟之所以能規律跳動，都是由電流傳導所帶來的。這個電流傳導系統，都有可能被各種因素所擾亂，導致出現⼼跳過快、過慢，或是不規律跳動等情形，這樣的情形就被稱為「⼼律不整」。

▼心律不正知多啲？（點擊下圖看清！👇👇👇）

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⼼律不整的症狀有這些

一般來說，臨床上最常發⽣的症狀是⼼悸、突然感覺⼼臟的跳動和撞擊。如果說僅是偶爾出現，並不影響正常⽣活的話，可以透過正常作息，改善問題。

但台灣台⼤醫院⼼臟內科教授林亮宇指出，有些病⼈會出現胸悶、胸痛、冒冷汗、⾎壓低以及突如其來的恐懼，這一類的症狀，就比較會影響正常⽣活，甚至威脅⽣命安全。

不過，絕⼤部分的⼈都屬於偶爾會出現⼼悸、或者是強⼒的⼼臟跳動感，休息了一下就沒事，所以並不會去檢測⾃⼰的⼼跳，更別說發現⾃⼰會有⼼律不整的問題。

其實平時可以花個1分鐘的時間來⾃我檢測，看看⾃⼰的⼼律是否正常！可以利⽤「量測脈搏四步驟」，在家自我檢視⼼律是否不整：

▼量測脈搏四步驟（點擊下圖看清！👇👇👇）

步驟一、休息五分鐘：先坐下來休息五分鐘。

步驟二、手掌朝上空：脫掉手腕上的手錶或是飾品，手掌面朝上，手肘微微彎曲。

步驟三、兩指尋脈動：⽤一隻手的食指和中指放在另一隻手的手腕上，以拇指為基準點，食指和中指放在手腕骨頭邊緣到拇指下方肌連之間尋找脈搏。

步驟四、量測半分鐘：測量30秒到1分鐘，確認脈搏是否是規律的，或是有過快、過慢的現象。

每一個⼈都可能會發⽣意外，但也可以預防它發⽣其實會引發猝死的原因不明，在任何時間、任何地點、任何⼈身上都可能發⽣，而且現代⼈的⽣活作息普遍有：

1. 長期熬夜 2. 久坐不動 3. 體重過重 4. 煙酒不忌 5. ⽣活壓⼒⼤ 6. 吃得太油、太鹹、太甜 7. 情緒抑鬱

以上都會讓⼼臟產⽣過重的負擔，進⽽引發⼼肌梗塞、⼼律不整等⼼因性猝死，如果有上述⽣活習慣者，建議⼀天⼀點調整⾃⼰的⽣活作息，讓自⼰的身體有⾜夠的休息時間，以避免憾事發⽣。

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