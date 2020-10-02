【眼乾原因】腎虛黑眼圈肝血少眼乾　養肝腎4穴位食療吃雪耳白合

眼睛乾澀、流眼水、雙眼滿佈紅筋，可能是上班族常遇的問題。中醫認為眼睛可反映五臟的健康，那麼如五臟出現問題，又會出現什麼眼睛相關的徵狀？有哪些體質會容易有眼乾、眼痕等情況？

入秋後「秋燥」令眼乾、眼痕問題加劇，除了滴眼藥水外，日常如何可透過食療及穴位保養雙眼？註冊中醫師鄧蕙盈為大家講解有關眼睛健康的種種問題。

▼ 從中醫角度，眼睛如何反映健康，如何對應五臟六腑？（按圖👇👇👇）：

眼睛對應五臟六腑

從中醫角度，眼睛原來可以看出不同臟腑的問題！五輪學說就將眼的不同部分，對應五臟：

上下眼瞼：脾 內外眼角（內外目眥）：心 眼白（白睛）：肺 虹膜（黑睛）：肝 瞳孔：腎

因此，如果五臟有任何問題，眼睛都可能會出現不同的症狀，以下就列出大家較易觀察到的眼睛毛病：

五臟中，尤以肝對眼較為重要，一般來說，養肝也可有益眼睛健康。「肝開竅於目」，即是眼睛視力和肝血的調節功能有關。當肝血不足，眼睛得不到滋養，就容易出現雙眼乾澀、視力減退，或夜盲的問題。

熱氣、太虛易眼乾

鄧醫師指，經常捱夜、長時間用電腦工作，玩手機的人，眼都較易乾澀。除此以外，熱氣、體質虛的人，也同樣易有眼睛乾澀、出現紅筋、疼痛等問題：

熱氣： • 肝火旺：眼痕、眼痛、紅筋多：感到乾澀 • 心火旺：眼泛紅絲、眼紅 • 脾胃濕熱：易生眼挑針

▼ 點知自己肝火旺？（按圖👇👇👇）：

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體質虛的人，也容易出現眼睛問題：

• 肝血不足：眼乾 • 心血不足：眼角紅赤、生瘡及眼內出血 • 脾虛：眼瞼浮腫 • 腎虛：黑眼圈

▼ 虛分好多種？（按圖👇👇👇）：

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秋燥眼乾、眼痕加劇

進入秋天，易有秋燥問題，易出現眼乾眼痕、皮膚乾燥，及濕疹等。都市人及上班族經常用電腦、電話，加上捱夜，眼睛更容易變得乾澀、疲勞、痕癢，並可能伴隨黏稠分泌物，甚至出現視野模糊等症狀。

而秋冬會逐漸變得晝短夜長，在晚上11時前入睡，可有助於養陰氣。長期捱夜易傷及陰血，導致肝血不足，易有黑眼圈、雙眼有紅筋，眼睛疲勞等不適。

▼ 點樣養肝？（按圖👇👇👇）：

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日常可服用雪耳、麥門冬、玉竹、沙參、百合、枸杞子、五味子、石斛、麥冬等，有助潤燥滋陰、養血活血。

另外，也要避免過分進補，例如經常食用紅參，以免過分溫補，而變得燥熱。日常也要避免進食燥熱食物，例如油炸、辛辣食品。而荔枝、龍眼等熱性水果，也不應過分食用，避免造成燥熱，令眼睛問題加劇。

防秋燥4大穴位

除飲食上需要多注意外，適時按壓穴位，也有助你改善視力、紅筋，紓緩眼乾、眼痕的問題，鄧醫師為大家推介了以下4個穴位：

• 攢竹穴：寧心安神

• 魚腰穴：鎮驚安神、疏風通絡

• 印堂穴：寧心安神

• 睛明穴：鎮驚安神、疏風通絡

防秋燥4大茶療推介

1）桑菊杞子茶：清熱降火、消除紅

▼ 肝火旺易令眼睛出現紅筋，飲用桑菊杞子茶可有助清熱降火（按圖👇👇👇）：

2）山楂決明子茶：清肝明目、改善眼脹痛

▼ 飲用山楂決明子茶，可有助你改善眼睛脹痛問題，並同時降肝火（按圖👇👇👇）：

3）密蒙花茶：疏風清熱、改善視力、眼痕

▼ 如有眼痕問題，可飲用密蒙花茶紓緩不適（按圖👇👇👇）：

4）桑椹茶：養肝補腎、改善眼睛乾澀

▼ 飲用桑椹茶，可養肝補腎，改善腎虛所帶來的黑眼圈，或是眼乾問題（按圖👇👇👇）：

護眼小貼士

▼ 除食療和穴位按壓外，也要多注意日常習慣（按圖👇👇👇）：

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註冊中醫師鄧蕙盈（由受訪者提供）

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