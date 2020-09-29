【食物安全】5類隔夜飲品含菌量可樂第3　第1位污糟過馬桶400倍！

樽裝飲品隨處可以買到，如果喝不完，有些人會選擇留待翌日再飲。不過原來已開封的飲品隔夜放在室溫環境中，會滋生大量金黃葡萄球菌，而攝入太多細菌甚至有機會引起食物中毒。日本節目進行實測，發現5款開封飲品飲用後，放於室溫24小時，含菌量激增，最高逾8000倍，有1款的含菌量竟然不升反跌！

日本節目將6款熱門樽裝飲品進行含菌量實驗（節目《月曜夜未央》截圖）

隔夜飲品含菌量排行榜

日本節目《月曜夜未央》（月曜から夜ふか）將6款熱門樽裝飲品包括水、綠茶、麥茶、鮮橙汁、咖啡牛奶及可樂進行含菌量實驗，並邀請東京大學農業生命科學研究科教授関崎勉先生解答開封飲品的危險性。研究人員先為每種飲品進行金黃葡萄球菌檢測，含菌量約是600，然後喝一口後扭回樽蓋，將飲品放在氣溫攝氏28度，濕度百分之70的房間內24小時，再進行金黃葡萄球菌數量檢測。結果發現以下5款測試飲品的金黃葡萄球菌的數量隔夜後大幅增加。

▼按圖看5種隔夜飲品含菌量排名，含菌最多的飲品是哪款？立即按圖查看👇👇👇：

+ 5 + 5 + 5

細菌量由600個增加至517萬5900個的咖啡牛奶成為5種飲品中含菌量的第一位，升幅逾8000倍，相比可樂增加4千多倍還要。基隆長庚醫院外科教授江坤俊醫生曾在台灣節目《健康2.0》指出，這類隔夜飲品細菌量，甚至比馬桶髒400倍。

哪款隔夜飲品含菌量不跌反升？

▼按圖看哪款樽裝飲品在測試中含菌量不跌反升👇👇👇：

樽裝綠茶飲品，經過一夜後，細菌量由600個減少至約490個，主要因為綠茶中含兒茶素，那是一種茶多酚，飲品當中的澀味正是源自兒茶素，兒茶素具抗氧化能力，亦可抗菌。

糖分愈高愈易滋生細菌

喝飲料時由於唾液碰到瓶口，細菌便會開始增長，接觸瓶口次數愈多，細菌數量亦可能愈多。而高糖環境非常適合金黃葡萄球菌滋生。以榜首的咖啡牛奶為例，有糖又有蛋白質，為細菌提供最好生長的環境；鮮橙汁本身含有果糖，同樣可加劇細菌滋生。而可樂亦是高糖飲品，每500毫升可樂，糖含量約有15粒方糖，有利細菌生長。大麥茶亦含有糖分與蛋白質，是細菌滋長的必要養分。

金黃葡萄球菌可致食物中毒

根據衞生防護中心及食物安全中心的資料顯示，金黃葡萄球菌通常存在於人類的鼻孔、咽喉、頭髮和皮膚，但一般不會引起任何身體不適。該菌亦會大量存在於發炎的傷口及受感染的皮膚，如膿疱及痤瘡上。如果食物受金黃葡萄球菌污染，並在室溫下存放過久，容易令金黃葡萄球菌迅速繁殖並產生耐熱腸毒素。而進食的每克食物需含有超過10萬個細菌才可產生足夠毒素，引起食物中毒，患者可能會出現噁心、嘔吐、腹瀉、肚痛或發燒等徵狀。

哪種溫度較易滋生細菌？

日常把食物存放在危險溫度範圍下，較容易令金黃葡萄球菌在食物上大量滋生。

▼什麼溫度易滋生細菌？（按圖了解👇👇👇）：

2招避免細菌滋生

▼節目中專家還教了2個很簡單的應對方法，避免飲品滋生大量細菌：（按圖👇👇👇）：

1) 倒在水杯裡再飲用

將樽裝飲品倒在水杯中飲用，可避免依附在人體的細菌污染飲品內部。

2) 將飲品放入雪櫃雪藏

實驗證明，已開封樽裝飲品於室溫攝氏28度的環境有利細菌滋生，所以開封後應放入雪櫃保存，有效抑制細菌增長。

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