【咳嗽】躺下咳或胃酸倒流、冇變有痰變黃肺炎？7種咳逾2周要小心

咳嗽，除了傷風感冒外，亦是不少疾病的其中一個症狀，例如氣管問題、敏感和肺炎等等。入秋後，天氣漸漸轉涼，天氣變容易出現咳嗽，但遲遲沒有「斷尾」，久咳不癒會否是某些疾病的警號？有什麼方法可以止咳？

咳嗽是身體神經反射，可從呼吸道排出空氣，有助清除呼吸道上的刺激物，例如灰塵、痰液和細菌等。根據healthline和Cleveland Clinic網站，不同疾病的咳嗽持續時間可能不一，亦可能是疾病給你的警號。

不同疾病的咳嗽持續時間可能不一，亦可能是疾病給你的警號。（資料圖片）

咳嗽類型

一般人咳都會留意到咳嗽是帶痰或無痰，但除了濕咳（可稱帶痰咳嗽）、乾咳（可稱無痰乾咳）外，更可依咳嗽持續的時間分為3類咳嗽。

▼分辨乾咳和濕咳（按圖了解👇👇👇）

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▼3類咳嗽的持續時間

1. 急性咳嗽（Acute cough）：咳嗽持續時間少於3周

2. 亞急性咳嗽（Subacute cough）：咳嗽持續時間介乎3至8周

3. 慢性咳嗽（Chronic cough）：咳嗽持續時間多於8周

除了傷風感冒外，咳嗽反映什麼疾病？（kellysikkema/unsplash）

咳嗽可能反映的疾病（按圖了解👇👇👇）

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1. 10-14天、有痰咳嗽：普通感冒（傷風）

傷風可以由超過200種病毒引起，是上呼吸道感染的一種。根據美國疾病控制及預防中心（CDC），咳嗽及其他典型傷風症狀一般會在感染病毒後的2至3天內出現。而咳嗽通常持續10至14天，一般是最後一種消失的症狀，但某些情況下可能會持續14天以上。

咳嗽類型：有痰咳嗽，可能會感到喉嚨後部或胸部有東西卡住或滴落

▼傷風症狀：

影響鼻及喉嚨、喉嚨痛、打噴嚏、有些人會微燒、身體會快速復原、較易有併發症

2. 14天或以上、有痰咳嗽：流感

流感與傷風同樣是上呼吸道感染，但流感則由不同種類的流感病毒引起的，其症狀通常在3至7天後得到緩解。但美國疾病控制及預防中心指，咳嗽可能會持續14天或更長時間，特別是長者和患有潛在肺部疾病的人士。

咳嗽類型：有痰咳嗽，可能會感到喉嚨後部或胸部有東西卡住或滴落

流感影響身體各部位、突然發病、頭痛、喉嚨痛、咳嗽、肌肉痛、發冷、通常出現高燒、有機會引致併發症例如肺炎、心肌炎、中耳炎等。

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3. 3星期內、有痰咳嗽：急性支氣管炎

支氣管炎是一種肺部大支氣管發炎的疾病，通常是由呼吸道感染引起，亦可能是因處於充滿刺激物（例如煙霧及灰塵）的環境中引起。

大部分支氣管炎是急性或暫時性的，症狀包括咳嗽通常在3周內會消失。但當變成慢性支氣管炎，會每天痰咳並持續3個月，可能每年復發。

咳嗽類型：有痰咳嗽，可能會感到喉嚨後部或胸部有東西卡住或滴落

4. 6星期內、起初無痰：肺炎

肺炎是肺中的微小氣囊（肺泡）發炎的疾病，可能會導致咳嗽、發燒和呼吸急促等症狀。病毒和細菌也可引起肺炎，但大多數情況是由細菌感染引起。

一般肺炎引起的咳嗽會在6周內消退，不過確切的恢復時間因人及疾病嚴重程度而異。

咳嗽類型：

- 最初是乾咳（無痰咳嗽），後來或會變成有痰咳嗽，帶黃或綠或紅色的痰液

- 咳嗽可能間歇性發作，無法控制，可使人感到筋疲力盡、痛苦，甚至嘔吐

5. 8星期或以上、早上多痰：慢性阻塞性肺病

根據智友站，慢性阻塞性肺病指呼吸系統經被長期破壞，引致呼吸道阻塞及收窄，令人體肺部難以呼出和吸入空氣，通常是由於長期接觸肺刺激劑（例如煙的煙霧）引起的。

咳嗽類型：

- 有痰咳嗽，產生大量痰液，尤其在早上

- 咳嗽可能間歇性發作，無法控制，可使人感到筋疲力盡、痛苦，甚至嘔吐

6. 8星期或以上、無痰乾咳：胃酸倒流（GERD）

咳嗽除了是常見的呼吸系統疾病的病症，更可能是胃酸倒流的病症之一。胃酸倒流是一種常見的消化道疾病，或會帶有慢性咳嗽症狀，慢性咳嗽持續8周或以上。

咳嗽類型：無痰乾咳（喉嚨發癢觸發咳嗽）、痙攣性咳嗽（劇烈性陣咳），通常在躺著時咳

▼胃酸倒流症狀：

口有酸味、咳嗽、胸痛晚上平躺時症狀更明顯。

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7. 10星期或以上：百日咳

百日咳是呼吸道嚴重細菌感染，由百日咳博德氏桿菌引致。那麼百日咳是咳足100天嗎？其實不然，根據美國疾病控制及預防中心（CDC），百日咳的咳嗽可能會持續10周或更長時間。

咳嗽類型：咳嗽可能間歇性發作，無法控制，可使人感到筋疲力盡、痛苦，甚至嘔吐

▼根據衛生防護中心，百日咳的症狀：

-初時可能沒有特別病徵，只會流鼻水、打噴嚏、輕微發燒和咳嗽

-咳嗽會日益嚴重和加劇，妨礙病人飲食和呼吸。

-細菌會令肺部受感染，嚴重者可導致抽搐及昏迷不醒。

無痰乾咳、季節性發作：過敏

當體內的免疫系統對其他物質（例如花粉、灰塵或寵物皮屑）起反應時，就會出現過敏。除了流鼻涕、眼痕、流眼水，咳嗽也是常見的過敏症狀。

咳嗽的時間可能會有所不同，例如可能在花粉季節中發生、或家中有過敏原造成慢性的咳嗽，持續時間更長。

咳嗽類型：無痰乾咳（喉嚨發癢觸發咳嗽）

其實咳嗽的時間和類型並無絕對，可能會同時有乾咳和濕咳發生，如果咳嗽持續超過3周、有任何不適和疑問，最好還是求醫！

細菌或病毒感染很多時會令痰分泌變多，所以一般感冒常見以濕咳為多。（Rex Pickar/unsplash）

咳嗽除了對日常生活產生困擾，但有可能引起併發症，不可忽視。那咳嗽可能會引致什麼不適和併發症？（按圖了解👇👇👇）

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▼同場加映：化痰止咳食療（按圖了解👇👇👇）

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（資料來源：healthline、healthline、Cleveland Clinic）

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