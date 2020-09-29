【指甲月牙】縮小或患癌？太大腎炎警號？月牙3特徵1/5面積最健康

指甲月牙反映健康，若月牙變大又代表了什麼狀況？台灣醫學節目《醫師好辣》其中一集提及，身體的一些小變化或因嚴重疾病所致，其中一個個案是月牙很大，佔指甲面積的二分之一以上，最後發現是患上慢性腎絲球腎炎，還需要洗腎。如果我們平日能留意這些小警號，及早就醫，便能有效防止病情惡化。

腎臟科醫生洪永祥在《醫師好辣》中分享，他曾經接觸一名五十多歲的女病人，她因為指甲月牙大小超過二分之一面積而發現慢性腎絲球腎炎，最終需要洗腎。（影片截圖）

《醫師好辣》節目內腎臟科醫生洪永祥分享了一個個案，他曾經接觸一名五十多歲的女病人，她做美甲療程時，美甲師發現她所有手指的月牙都超過了指甲面積的一半，覺得異於尋常，便建議她看皮膚科醫生。

▼月牙太大原來跟腎炎有關？（按圖了解👇👇👇）

+ 2 + 2 + 2

看過了皮膚科醫生後，這位女子被轉介至腎臟科，洪醫生發現她除了月牙異常外，其指甲亦向下凹呈湯匙狀，她的下肢還水腫嚴重，又有十幾二十年泡泡尿（蛋白尿）問題，經檢查後，發現是慢性腎絲球腎炎，其腎絲球過濾率（即腎臟的功能）只剩十分，情況相當嚴重，確診後半年需要洗腎。

洪醫生（前排左一）指，該女士的手指既有水腫又蒼白，故指甲看起來像有一大片月牙，其實是甲床積水而且有貧血。（影片截圖）

洪醫生指，她指甲上的月牙白其實是甲床積水。由於指甲是透明的，可以看到甲床的顏色，該女士的手指既有水腫又蒼白，故指甲看起來像有一大片月牙，其實是甲床積水而且有貧血。

因此，洪醫生提醒，不要以為月牙愈大愈健康。如果發現月牙比以前不同，可以找醫生諮詢，了解成因，看看有沒有其他隱藏疾病。

如果你的指甲和以往出現明顯不同，可能是反映疾病的徵狀，建議盡快求醫了解成因。（istock）

根據台灣台中榮民總醫院的資料，慢性腎絲球腎炎，是指兩側腎臟用作過濾血液和排除毒素的腎絲球，持續性發炎一、 兩年以上，當腎絲球發炎無法控制，最後導致腎臟衰竭。

▼慢性腎絲球腎炎是什麼？（按圖了解👇👇👇）

慢性腎絲球腎炎主要有三個，大部分慢性腎絲球腎炎原因不明，其餘包括遺傳性及免疫系統失調，如紅斑性狼瘡等疾病。

腎炎（慢性腎絲球腎炎）症狀

1. 血尿：血尿是腎炎常見的症狀，血尿有兩種，一種是肉眼可見的血尿，尿液呈紅色或暗褐色，另一種是顯微鏡型的血尿，必須用顯微鏡才可辨識。

2. 蛋白尿：正常人一天會排出微量的蛋白，如果超出正常的蛋白量，在尿液檢查中就會出現蛋白尿，排尿完有許多泡泡產生。

3. 水腫：造成水腫的原因不僅是腎臟病，也有可能是心臟功能不全、肝病、甲狀腺疾病或藥物引起，必須請醫師仔細檢查原因，再加以治療。

4. 尿量異常：慢性腎絲球腎炎往往到了末期才會出現尿液減少的情形，因此不能因為尿量正常就認為腎功能是正常的。

5. 高血壓：因鈉及身體水分的過度蓄積，以及腎臟血壓失衡所造成。

6. 尿毒症：可能出現尿毒症，進而引起噁心、嘔吐、食慾不振、呼吸困難、搔癢和疲勞。

至於治療方法則依病情的不同分為：類固醇、免疫抑制劑、利尿劑、降血壓藥物、降血脂藥物、限制蛋白質食物攝取，嚴重者可能需靠洗腎度日。

一般而言，拇指、食指、中指都有月牙，而雙手共有六個月牙才算是達基本的健康。（Mona Eendra/Unsplash）

月牙大小反映健康

不少人都對指甲上的月牙很有興趣，在中醫的角度，月牙也可以反映不同的身體狀況。註冊中醫張婉蘭指，若雙手有八至十隻手指有半月痕為之最好，但一般而言，拇指、食指、中指都有月牙，而雙手共有六個月牙才算是達基本的健康。

健康人士的月牙應佔指甲面積的五分之一，如果月牙面積小於指甲五分之一，則表示精力不足及腸胃吸收能力差；如果月牙面積大於指甲五分之一時，多意味著心肌肥大，當心易患心腦血管、高血壓、中風等疾病。

不同顏色的月牙亦代表五臟六腑的改變。正常的月牙是奶白色，表示是強壯，體質好，身心健康。灰白色則代表精力弱，影響脾胃消化吸收功能的運作，容易引起貧血、疲倦乏力。還有粉紅色（與甲色分界線不清）、紫色、黑色又代表什麼？

若身體健康的月牙：雙手共6個或以上月牙、面積是指甲1/5、顏色奶白

▼月牙5種不同顏色反映健康，你又屬於哪一種？（按圖了解👇👇👇）

相關文章：【指甲健康】月牙紫色防心臟病灰色脾胃差 指甲有橫紋白斑是...

月牙消失或患癌

張醫師表示，月牙的變化可以反映一些健康問題，不過前提是你的月牙變得跟以前很不同，而不是你的月牙與別人有不同，只有通過和自己的月牙比較才有意義。例如，若月牙突然變得晦暗、縮細、消失，往往意味著患有消耗性的疾病（即癌症）、腫瘤、內出血等。

相關文章：【指甲健康】月牙紫色防心臟病灰色脾胃差 指甲有橫紋白斑是...