小鬼黃鴻升「主動脈剝離」年輕離世　醫生剖析三高食煙有高危風險

近日，台灣藝人黃鴻升（小鬼）因「主動脈剝離」，阻塞心血管猝死，享年36歲，令人婉惜。一般而言，主動脈剝離較常發生在老年人身上，但為何小鬼這麼年輕便因此逝世呢？

醫生解構「主動脈剝離」成因及症狀

香港註冊心臟科專科醫生高耀鈞醫生指出，主動脈剝離的成因是由於主動脈的病變而導致血管壁撕裂。

出現病變的原因如下：

●先天性／遺傳性原因： 血管壁組織較弱，患有特定的遺傳疾病，如：馬凡氏症候群（罕見的遺傳疾病，英文寫作 Marfan Syndrome）等。

●後天性原因：血壓高、長期吸煙者。

高醫生指出，「主動脈剝離」的病人會出現強烈的胸痛，像是肌肉被撕裂，十分痛苦。嚴重者的疼痛感也會擴展及背部位置。另一方面，主動脈剝離亦會引致器官缺血，如：腦部缺血會誘發中風症狀；心臟缺血會引致心因性昏迷或急性心肌梗塞等。

突發性的「主動脈剝離」並沒有明顯的先兆，但有機會出現胸口痛及背部疼痛的症狀，旁人應該立即把病人送到醫院，盡快求醫。

「主動脈剝離」的病人會出現強烈的胸痛。（圖片：healthline）

不良的生活、飲食習慣會增加患上「主動脈剝離」的風險？

高醫生表示，吸煙會直接增加主動脈剝離的機會，因當中有化學成分可能會引起血管收縮及血管硬化等問題，增添主動脈剝離的風險。

而間接的原因就是血壓高，患者通常少食蔬果及攝取太多動物脂肪。高血壓會破壞血管結構，增加主動脈血管內壁破裂的風險。雖然很多人都有這些壞習慣，但並不代表每個人都會出現血管撕裂的情況。

減少吸煙，發生主動脈剝離的機會自然大大降低。（圖片：Getty Images）

小鬼錯失了醫治的黃金時間嗎？

高醫生指出，主動脈剝離並沒有特定的黃金醫治時間，因為越延遲醫治，性命危險便越大。而主動脈剝離亦有分兩種，包括：

●A型：

包含升主動脈的類型，連結冠狀動脈供應心臟血液，嚴重甚至可以包含降主動脈，主動脈向下供應全身的重要管路。A型必須做手術治療，確診後越早做越好。

●B型：

一切不含有升主動脈的類型，主要是影響降主動脈。B型若沒有影響到其他器官功能，則可以用藥物控制。如影響到其他器官功能，便要做手術。

主動脈剝離亦有分兩個類型。（圖片：twhealth）

除了手術及藥物治療外，病人應盡快控制高血壓問題，使血管剝離的情況可以受控，不再惡化。

有三高病史會引致「主動脈剝離」？

一般而言，主動脈剝離常見於年紀較大的人士，因老年人的血管較脆弱。而小鬼年僅36歲，便死於主動脈剝離，明顯算是年青的個案。高醫生指出，並不排除小鬼有先天性或遺傳性的疾病的誘發原因。

事實上，媒體曾報導小鬼有三高病史及有多囊腎病變病史，各種原因都有機會引致主動脈剝離。雖然長者較常見有主動脈剝離的情況，但這並不是高齡人士所獨有的疾病。

醫生建議預防方法「控制血壓、定期身體檢查」

妥善控制血壓，定期的身體檢查，做好檢查以預防主動脈剝離。（圖片：rawpixle）

高醫生表示，高血壓患者的家中應常備一部血壓計，定時檢查、量度及記錄血壓，以妥善控制血壓，保護心臟及主動脈的功能。另外，定期的身體檢查，如：驗血檢查及心電圖也很重要，尤其是患有相關疾病，如：馬凡氏症侯群和主動脈瘤等，更應與主治醫生密切觀察，做好檢查以預防主動脈剝離。