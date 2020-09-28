【流感疫苗】接種疫苗減新冠病毒傳播？打疫苗前15須知哪類人不宜

流感疫苗可以減低感染流感及出現併發症的機會，流感疫苗接種將於10月8日展開。冬季是流感高峰期，新冠肺炎亦可能有新四波。有外國研究指如同時感染流感和新冠病毒，新冠病毒的傳播率會增加2至2.5倍。衞生防護中心亦指出，新冠肺炎與流感病徵相若，建議巿民盡快於流感季節來臨前接種流感疫苗，或有助減低新冠病毒傳播。

流行性感冒（流感）是由流感病毒引致的急性呼吸道疾病。病毒主要透過呼吸道飛沫傳播，患者會出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、頭痛、肌肉疼痛、流鼻水及全身疲倦等症狀。

香港醫院藥劑師學會引述一份德國及法國的研究估算，同時感染流感及新型肺炎患者，其新冠肺炎傳播率可增2倍，提醒市民不要忽視流感的傳染性，應盡早接種疫苗。

香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌則指出，研究未經同儕審查，一般會待研究獲評核再參考其數據，許樹昌估計流感及新冠「夾擊」的機會不大。不過他建議高風險群組如長者、學童等，應如往年一樣10月起陸續接種流感疫苗，一旦社區有人鬆懈引起爆發，仍可保障高危人士減少受感染的機會。

▼接種疫苗是否可減少感染風險？立即按圖👇👇👇 ：

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1）流感疫苗幾時接種最好？

流感疫苗接種時間，因應流感疫苗需要約兩星期才能發揮效力，如果在流感爆發時才接種，中間這兩星期就成為高危空窗期，所以建議愈早接種愈好。冬季流感高峰期一般在一月開始，持續約 3至4 星期。

2）流感疫苗有得揀？

流感疫苗分為注射式和噴鼻式兩類，兩者分別如下：

• 注射式疫苗：

．適用於6個月以上的人士

．接種後6至12小時內有機會產生頭痛、肌肉痛、疲倦、短暫發燒等副作用

香港醫院藥劑師學會建議，為減低感染新冠肺炎的機會，不論任何年紀人士都應盡早接種流感疫苗，又建議幼稚園可採用噴鼻式疫苗，提高接種率。（張浩維攝）

• 噴鼻式疫苗：

．適用於2至49歲人士

．接種後有機會出現流鼻水、鼻塞、喉嚨痛等副作用

3）什麼人可免費打疫苗

所有 65 歲或以上的長者、50 至 64 歲正領取綜援人士，可以參與「政府防疫注射計劃」，於指定公營診所免費接受疫苗注射。而前往已登記參與計劃的私家醫生診所接種疫苗，則資助每劑港幣 210 元。

4）預約打疫苗的方法

公營診所病人可於醫管局普通科門診診所、專科門診診所或衞生署轄下的長者健康中心、胸肺科診所、美沙酮診所預約接種疫苗。其他長者11 月 2日開始可於醫管局普通科門診診所及衞生署 15 間指定長者健康中心接種疫苗。

5）流感疫苗哪些人不適合接種？

流感疫苗有部分人須特別注意，以注射式疫苗為例，由於疫苗是由雞胚胎蛋中培殖而成，會有少量的雞蛋蛋白成分，對雞蛋和抗生素新黴素（Neomycin）有嚴重過敏反應的人，就不適宜接種。

而噴鼻式疫苗，2歲以下，或49歲以上人士、正服用含阿士匹靈成分藥物、患有哮喘及慢性呼吸道疾病、孕婦均不適宜接種。

6）流感疫苗接種所需時間？

流感疫苗不同針劑，原來接種所需時間都有差別。相比傳統注射式疫苗，以噴鼻式疫苗注射時間由約5分鐘縮短至約1分鐘。家長可為子女選擇噴鼻式流感疫苗，以減少幼童傳統打針時哭鬧所產生的飛沫，同時避免子女因怕痛抗拒打針。

7）流感疫苗接種後是否較易引發流感病毒感染？

流感疫苗是一種非活性疫苗，不會傳染人類，而且只是部分接種者有機會出現上述的副作用，出現以上副作用亦不一定受流感病毒感染。

8）流感疫苗接種一次便可終身免疫？

流感疫苗接種後不是終身免疫，它是每年按世界衞生組織推算北半球流感大流行的流感病毒銖所組成，所以每一年的病毒組合都不同，需要每年接種，才有效預防流感。

9）打了流感疫苗，是否可減低同時患新冠肺炎的風險？

流感和新冠肺炎的差異，就是人體免疫系統對其反應：

流感：曾得過流感，或接種疫苗，具有免疫能力

新冠肺炎：之前未出現過類似的病毒，人類未對其有免疫能力，仍未有疫苗

▼同場加映： 新冠疫苗疫苗幾時有 ?（按圖👇👇👇）：

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10）流感疫苗接種後會出現併發症？

流感疫苗有機會導致嚴重神經併發症，如格林．巴利綜合症，但事實上很多原因也會誘發此綜合症的神經癱瘓症狀，並非只有流感疫苗，而因流感疫苗引起的個案是一百萬人內有僅一至兩個，情況非常罕見。接種流感疫苗雖有機會出現短暫性的副作用，但對預防流感有一定的幫助，尤其是高危人士，應考慮每年接種流感疫苗。

11）流感高危人士包括哪幾類？

流感感染高危人士包括幼童、長者、孕婦、心肺病患者、醫護人員等，每年都應該接種疫苗，而其他市民亦可因應需要考慮每年接種。

流感與新冠肺炎比較

面對新冠疫情持續，而每年冬季又是流感高峰期，新冠肺炎的病徵，亦有部份與流感相似 ，雖然專家對於兩者會否同期爆發，各有說法，但無論如何，大家都不應鬆懈。

▼同場加映： 流感病徵與新冠病毒肺病徵相似？（按圖👇👇👇）：

12）流感的死亡率有多高？

流感的死亡率約在0.1%或更少，相比新冠肺炎死亡率約1至3.4%來看低得多。雖然流感的死亡率數值小，但每年足已令60,000名美國人死亡。美國國家過敏與傳染病研究院主任福奇（Anthony S. Fauci）就提醒，新型冠狀病毒的死亡率，為流感的10倍，可見其嚴重性，更指出患病長者或免疫系統差的人，在感染後的死亡率或許更高。

13）流感潛伏期有多長？

流感和新型肺炎的患者，均會出現咳嗽或發燒等症狀，不過也有一些「無症狀患者」出現，令人防不勝防。這可能和疾病的潛伏期有關：

流感潛伏期：1至4日

新冠肺炎潛伏期：1至14日，未出現症狀也可傳播病毒

流感的平均潛伏期為2日，患者在出現症狀後，意識到自己具傳染性，並會作出相關的防範措施。而新冠肺炎潛伏期長，患者一般需要5日，才出現症狀，不過也有些患者，在受感染後的12或14天，才出現症狀，患者在潛伏期內，仍可將病毒傳播。

14）流感患者可完全康復？

流感患者，一般在2星期可幾乎完全康復，但新冠肺炎患者，大多數4星期仍在「生病」狀態。

15）流感患者會有後遺症？

正如上述所提及的，流感患者不太有後遺症，並在短時間內，可恢復健康。

至於新冠肺炎患者，卻可能留下後遺症，病毒會攻擊不同的器官（按圖👇👇👇）：

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至於不少人關心肺炎疫苗何時才能面世，甚麼時候才有機會接種，香港醫院藥劑師學會會長崔俊明曾於訪問中表示，即使疫苗廠於今年內完成第三期臨床試驗後再投產，製作疫苗需至少半年時間，明年年中能推出市面的機會較低，預計最快明年年尾才能接種。在未有新冠肺炎疫苗前，盡早接種流感疫苗或成為其中一種減低風險的方法。

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