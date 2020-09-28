【流感疫苗】接種疫苗減新冠病毒傳播？點揀15須知5種人必須接種

接種流感疫苗可以減低感染流感及出現併發症的機會，而今年度的流感疫苗接種計劃將於10月8日展開。冬季流感高峰期一般於一月開始 ，持續至三、四月，而新冠肺炎第四波疫情亦可能同時來襲，有外國研究發現，如同時感染流感和新冠病毒，新冠病毒的傳播率會增加2至2.5倍。衞生防護中心亦指出，新冠肺炎與流感病徵相若，建議巿民盡快於流感季節來臨前接種流感疫苗，或有助減低新冠病毒傳播。

流行性感冒（流感）是由流感病毒引致的急性呼吸道疾病。病毒主要透過呼吸道飛沫傳播，患者會出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、頭痛、肌肉疼痛、流鼻水及全身疲倦等症狀。早前一份由德、法國專家所做的數學模型分析研究指出，初步推算如患者同時感染新冠肺炎及流感，新冠肺炎的傳播率會高出2至2.5倍，故市民不要忽視流感的傳染性，應盡早接種疫苗。（按圖👇👇👇） ：

+ 41 + 41 + 41

1）流感疫苗為什麼要接種？

流感中招後，免疫力較低的人士或長者或會引發嚴重疾病，並且可能會出現支氣管炎或肺炎等併發症，甚至死亡。加上研究發現，如患者同時感染新冠肺炎及流感，新冠肺炎的傳播率會高出2至2.5倍。

香港醫院藥劑師學會建議，為減低感染新冠肺炎的機會，不論任何年紀人士都應盡早接種流感疫苗，又建議幼稚園可採用噴鼻式疫苗，提高接種率。

2）流感疫苗哪些人一定要接種？

流感感染高危人士包括幼童、長者、孕婦、心肺病患者、醫護人員等，每年都應該接種疫苗，而其他市民亦可因應需要考慮每年接種。

3）流感疫苗幾時接種最好？

流感疫苗接種時間，因應流感疫苗需要約兩星期才能發揮效力，如果在流感爆發時才接種，中間這兩星期就成為高危空窗期，所以建議愈早接種愈好。

4）流感疫苗有得揀？

流感疫苗分為注射式和噴鼻式兩類，兩者分別如下：

• 注射式疫苗：

．適用於6個月以上的人士

．接種後6至12小時內有機會產生頭痛、肌肉痛、疲倦、短暫發燒等副作用

香港醫院藥劑師學會建議，為減低感染新冠肺炎的機會，不論任何年紀人士都應盡早接種流感疫苗，又建議幼稚園可採用噴鼻式疫苗，提高接種率。（張浩維攝）

• 噴鼻式疫苗：

．適用於2至49歲人士

．接種後有機會出現流鼻水、鼻塞、喉嚨痛等副作用

5）流感疫苗哪些人不適合接種？

流感疫苗有部分人須特別注意，以注射式疫苗為例，由於疫苗是由雞胚胎蛋中培殖而成，會有少量的雞蛋蛋白成分，對雞蛋和抗生素新黴素（Neomycin）有嚴重過敏反應的人，就不適宜接種。

而噴鼻式疫苗，2歲以下，或49歲以上人士、正服用含阿士匹靈成分藥物、患有哮喘及慢性呼吸道疾病、孕婦均不適宜接種。

6）流感疫苗接種所需時間？

流感疫苗不同針劑，原來接種所需時間都有差別。相比傳統注射式疫苗，以噴鼻式疫苗注射時間由約5分鐘縮短至約1分鐘。家長可為子女選擇噴鼻式流感疫苗，以減少幼童傳統打針時哭鬧所產生的飛沫，同時避免子女因怕痛抗拒打針。

7）流感疫苗接種後是否較易引發流感病毒感染？

流感疫苗是一種非活性疫苗，不會傳染人類，而且只是部分接種者有機會出現上述的副作用，出現以上副作用亦不一定受流感病毒感染。

8）流感疫苗接種一次便可終身免疫？

流感疫苗接種後不是終身免疫，它是每年按世界衞生組織推算北半球流感大流行的流感病毒銖所組成，所以每一年的病毒組合都不同，需要每年接種，才有效預防流感。

9）流感疫苗可減低同時患新冠肺炎的風險？

流感和新冠肺炎的差異，就是人體免疫系統對其反應：

流感：曾得過流感，或接種疫苗，具有免疫能力

新冠肺炎：之前未出現過類似的病毒，人類未對其有免疫能力，仍未有疫苗

雖然在流感高峰期，可能有不少流感患者在社群中，不過有些人可能之前接種過流感疫苗，或曾得過流感，因此已對流感免疫，而限制了病毒傳播。疫苗幾時有 ?（按圖👇👇👇）：

+ 24 + 24 + 24

10）流感疫苗接種後會出現併發症？

流感疫苗有機會導致嚴重神經併發症，如格林．巴利綜合症，但事實上很多原因也會誘發此綜合症的神經癱瘓症狀，並非只有流感疫苗，而因流感疫苗引起的個案是一百萬人內有僅一至兩個，情況非常罕見。接種流感疫苗雖有機會出現短暫性的副作用，但對預防流感有一定的幫助，尤其是高危人士，應考慮每年接種流感疫苗。

11）流感的死亡率有多高？

流感的死亡率約在0.1%或更少，相比新冠肺炎死亡率約1至3.4%來看低得多。雖然流感的死亡率數值小，但每年足已令60,000名美國人死亡。美國國家過敏與傳染病研究院主任福奇（Anthony S. Fauci）就提醒，新型冠狀病毒的死亡率，為流感的10倍，可見其嚴重性，更指出患病長者或免疫系統差的人，在感染後的死亡率或許更高。

12）流感潛伏期有多長？

流感和新型肺炎的患者，均會出現咳嗽或發燒等症狀，不過也有一些「無症狀患者」出現，令人防不勝防。這可能和疾病的潛伏期有關：

流感潛伏期：1至4日

新冠肺炎潛伏期：1至14日，未出現症狀也可傳播病毒

流感的平均潛伏期為2日，患者在出現症狀後，意識到自己具傳染性，並會作出相關的防範措施。而新冠肺炎潛伏期長，患者一般需要5日，才出現症狀，不過也有些患者，在受感染後的12或14天，才出現症狀，患者在潛伏期內，仍可將病毒傳播。

13）流感傳播率和新冠肺炎有什麼分別？

流感和新冠肺炎最大的不同之一，就是其R0的差異。R0即是基本傳染數（basic reproduction number），數值為1個感染到某種傳染病的人，會把疾病傳染給其他多少個人的平均數。R0數值愈大，代表愈難控制該病。

流感 R0：1.3（代表每名患者，可傳染給1.3人）

新冠肺炎 R0：2-2.5（代表每名患者，可傳染給2至2.5人）

只看R0的數值，或許大家仍未發現新冠肺炎的嚴重性。但如果按此數值推算，在經過10輪傳染後，總共會有56人感染流感，但就有2047人感染新冠肺炎。由此可見新冠肺炎的傳播率及疫情不容忽視。

14）流感患者可完全康復？

流感患者，一般在2星期可幾乎完全康復，但新冠肺炎患者，大多數4星期仍在「生病」狀態。

15）流感患者會有後遺症？

正如上述所提及的，流感患者不太有後遺症，並在短時間內，可恢復健康。但是新冠肺炎患者，卻可能留下後遺症，病毒會攻擊不同的器官（按圖👇👇👇）：

+ 20 + 20 + 20

相關文章：【新冠肺炎】病毒似沙士攻擊全身器官？ 令肺、肝腎及胃也受損流感疫苗知多啲

至於不少人關心肺炎疫苗何時才能面世，甚麼時候才有機會接種，香港醫院藥劑師學會會長崔俊明曾於訪問中表示，即使疫苗廠於今年內完成第三期臨床試驗後再投產，製作疫苗需至少半年時間，明年年中能推出市面的機會較低，預計最快明年年尾才能接種。在未有新冠肺炎疫苗前，盡早接種流感疫苗或成為其中一種減低風險的方法。

相關文章：【新冠肺炎】疫苗年底面世？價錢成效8大須知3成人先接種有無你份

相關文章：【新冠肺炎】專家級防疫10招 和口罩一樣重要的還有…