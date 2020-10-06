【子宮下垂】便秘大力咳子宮跌出嚟？練陰道肌肉如忍尿3類人高危

子宮下垂嚴重可以跌出體外？更年期、曾生育的婦女、甚至經常便秘、慢性咳嗽、常搬提重物的女士亦是高危！子宮下垂是因為盆腔肌肉和韌帶鬆弛或退化導致，情況持續可能會影響排便，導致腎臟受損，甚至腎衰竭。

子宮下垂因盆腔肌肉和韌帶鬆弛或退化引致，嚴重可跌出體外。（資料圖片）

子宮下垂是什麼？

子宮下垂是屬於「骨盆底器官脫垂」，婦產科專科醫生李文軒指出，女性的骨盆底器官，包括子宮、膀胱、陰道、直腸，都可能因為盆腔韌帶及肌肉鬆弛退化，或組織受到破壞，失去承托力而鬆脫下垂。他曾遇過一個曾生育3次的60歲女士求診，患者屬肥胖體型，因陰道長期有異物感，有腫塊在陰道口突出，以致排便困難，需用手推回腫塊才能小便，站立或咳嗽時腫塊亦會再次跌出。而腫塊不斷磨擦造成滲血，患者曾接受子宮托治療但沒效，最終需要做手術切除子宮及修補前陰。

子宮下垂高危人士

子宮下垂絕對不能輕視，嚴重可能會引起排便困難，甚至需切除子宮。

▼以下是子宮下垂較為高危人士（按圖👇👇👇）

• 更年期婦女：隨年齡增長，骨盆支撐組織會萎縮、鬆弛。停經或更年期缺乏雌激素，亦會加速組織退化。

• 曾生育婦女：產婦的骨盆肌肉較薄弱，生育次數多、生產時用力不當、生「巨B」重達 4 公斤以上、產後缺乏骨盆運動等因素，都可能令骨盆腔鬆弛，更有機會傷及骨盆腔神經和肌肉。

• 長期承受較大腹壓人士：經常便秘、哮喘、慢性咳嗽、常搬提重物以及較肥胖者，當大力咳嗽、打噴嚏、排便時，腹壓會增加，身體的肌肉群便會迫向較薄弱的盆腔底肌肉地方，容易造成子宮下垂。

子宮下垂3階段

很多女士在發病初期未必意識到子宮已出現下垂，以為是小問題，直到子宮跌出陰道外才求診。

▼子宮下垂可以分3階段（按圖👇👇👇）

子宮下垂症狀

▼輕微的子宮下垂患者可能沒有不適感，但嚴重患者可能會影響排便。（按圖👇👇👇）

子宮下垂患者除了感到不適外，也可能引起有尿液倒流、排便困難問題。李文軒醫生指，如果情況持續，會導致腎臟受損、腎功能下降，嚴重更可引致腎衰竭，故有上述症狀應盡快求診及治療。

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慢性腎衰竭分五個階段，末期病人需要透過定期透析治療維持生命。（Olga Kononenko/unsplash）

子宮下垂治療

治療方面，如果是輕微子宮下垂，直腸及膀胱並沒有下垂症狀，可透過骨盆底肌肉運動，改善骨盆底肌肉的收縮能力。若子宮下垂嚴重，甚至跌出體外，或者有尿失禁等徵狀，影響日常生活，便應作進一步治療。

▼子宮下垂患者可因應生育意願、嚴重程度選擇治療方法。（按圖👇👇👇）

骨盆底肌肉運動

骨盆底肌肉運動可以強化盆骨底肌肉，增強大小便控制能力，能改善因盆骨底肌肉鬆弛引致的子宮下垂。

▼改善子宮下垂的骨盆底肌肉運動（按圖👇👇👇）

如果在做運動的過程，腹部感到不適或疲累，代表發力部位不正確，要注意只能在骨盆底發力，而非其他部位用力。

子宮下垂預防方法

▼要預防子宮下垂，可以從生活習慣著手改善（按圖👇👇👇） ：

子宮下垂的患者由於骨盆組織已受損，即使完成手術，其他骨盆底器官仍有機會脫垂，所以患者必須改善日常生活習慣，盡量減少讓腹壓增加的活動。