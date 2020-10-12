【猝死】8成個案與心血管有關　血氧低過這數值是猝死先兆？

台灣藝人小鬼（黃鴻升）上月在家中猝死，病理報告指死因是「主動脈剝離造成血管阻塞」，許多人對此感到震驚和惋惜。 猝死通常與心血管疾病有關，例如冠心病、心肌炎等，雖說是突如其來，但平日多加留意身體警號，或能避免悲劇發生。

每年有多宗猝死個案，約8成由心血管問題引起，35歲以上的猝死常因血管硬化、血管閉塞和冠心病所致，而35歲以下則多是因為先天性心臟病。

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低血氧可致猝死

除了留意高危病發時間和本身慢性病，血氧飽和度亦是健康指標之一，並且容易從家用儀器監測。正常血氧飽和度在95%以上，若嚴重缺氧便有機會損害心臟和腦部，甚至猝死。

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(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/10/09)