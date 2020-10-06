【入秋保健】OL至愛「五行茶療」　 讓養生成為日常

近年養生成為潮流，市面上推出不少以傳統中醫概念加入新派元素的日常保健新產品。由於養生茶方便、快捷、療效佳，只需在家中或辦公室輕鬆沖泡，三、五分鐘就可以有效調理身體兼消脂排毒，因此在「OL界」亦掀起一陣養生茶熱潮。全新本地品牌Tea Lab 以中醫師專門調配的「五行茶療」作為賣點，並將中式的草藥混和西方的草本，再加入芳香療法的香氣來作點綴，配以其創新、無需茶壺的「型格」包裝吸引了不少OL的青睞。

（相片由Tea Lab提供）

茶療的興起

由於香港人生活繁忙，特別是打工族經常外出用膳，五臟六腑中或已積聚不少毒素，而茶療只需熱水一泡就能享用，定時飲用令養生成為日常。如上文提及的「五行茶療」，令大家可以根據針對「五行」概念對應不同的體質、五臟，以不同的茶療配方，調理及平衡體質，長遠達致防病、治療之效。

（相片由Tea Lab提供）

Tea Lab x 「五行茶療」

全新本地品牌Tea Lab 由中醫師按照「五行」的概念而調配。Tea Lab本著敬畏自然、正向思維、與天地同行的理念。 主張挑選出最純淨、道地、高效的中、西方草本植物，將兩者功效揉合為一。而長期服藥或多或少會影響身體，每隔一段時間就可以用茶療作為互補。

Tea Lab 的茶療產品以「五行」為主題調配出五個不同配方的茶療系列，集中醫理論和西方草本智慧於一身。而且茶療是需要持之而恆的飲用而達至功效，每日飲用同一味道或太單調，因此Tea Lab 的茶療產品經反覆測試，精心調配25款擁有不同功效的茶療，當中亦加入味道可口的花、香草、果乾令其味道可口，方便飲用者在四季變化中，作出調節和補益。

（25款擁有不同功效的茶療—相片由Tea Lab提供）

如何選擇適合的茶療配方？依個人體質，還是根據茶的療效？

根據Tea Lab 負責人表示，25款配方均溫和而廣泛適用，可以據喜愛的口味來選擇，亦可取決於用家當下的狀況，如當下身體並無不適，只是作日常保健用途，就根據個人的體質來進行選擇。如有特定的不適症狀，則需要考慮個人體質及茶包療效兩方面因素，針對性改善問題。以針對普遍辦公室女性的需要為例，Tea Lab 負責人表示「木系」中的編號01、02、03、04、05 是專為香港辦公室女性而調配的配方。

（「木系」茶療—相片由Tea Lab提供）

獨特型格包裝設計

而且考慮到用者在不同的地方如辦公室、甚至飛機上或野外露營亦能享用茶療，Tea Lab特意設計紙品立體茶壺，只需直接加熱水到立體茶壺內靜候數分鐘，就能直接倒出享用茶療。茶包約6克，大概可以重覆沖泡 3-5次。不單集齊色、香、味，包裝設計亦有趣，難怪深受OL歡迎。

（免茶壺設計—相片由Tea Lab提供)

輕鬆三步曲便可即時享用茶療。

1.打開包裝袋。

2.將滾燙的熱水注入茶包中，靜候5-8分鐘。

3.打開壺嘴，倒出已沖泡好的茶湯。

保存簡單、方便

由於Tea Lab 的茶療組合是全天然，並無任何外加添加劑及防腐劑。因此需要存放於陰涼、乾爽的地方。而夏天或天氣潮濕時建議放入雪櫃。

女性養生好物！五款必飲茶療

Tea Lab 25款茶療之中，「木系」最適宜女性養生。古語有言：「女子以肝為先天」，肝臟過度勞損時會影響到心、脾、肺、腎；肝弱的女士容易得婦科病，如：月經不調、痛經、乳腺增生等。這個系列幫助紓肝、柔肝，對女性健康絕對有益。

01 Recharge Energy 啟動能量

●成份：葛根、佛手柑、薄荷(0.5)、陳皮、紫蘇梗、五指毛桃 ●作用：能協助啟動肝臟的排毒功能，助你振奮精神以及化解鬱結！

02 Stress Reliever 舒壓降燥

●成份： 佛手柑、玳玳花、馬鞭草、桑椹、枸杞 ●作用：有效降低急躁各壓力所導致的燥熱和腸胃不適。瞬間消除火氣，助你回復平靜心情。

03 Eyes Refreshing 明目醒神

●成份： 胎菊、桑葚、桑葉、枸杞、制黃精、葛根 ●作用：都市人經常會長時間使用電腦，容易令到眼睛疲倦和不適；再加上捱夜疲倦容易令到視力模糊，此茶有效清肝明目，同時更有調整面油分泌的秘效。

04 Menstrual Remedy 女士舒緩

●成份： 南棗、枸杞、桑葚、龍眼肉、玫瑰花、牡丹花 ●作用：女性在經期時容易出現不適、疲倦等身體狀況，更會隨經期出現情緒不穩的時候。此茶借以清新草本舒緩女士情緒，以及緩和不適的狀況。

05 Blood Cleanser 清脂淨血

●成份：百里香、枸杞、炒決明子、山楂、佛手柑、夏枯草 ●作用：都市人的快餐文化容易令身體潛在問題增加。此茶有助在用餐後清洗油膩感，並且祛除脂肪，有效幫助舒緩三高問題，適合關注血液健康的人士飲用。

以上資料及相片由商戶提供。