【養生】30歲關注體重、40歲定期體檢注意血糖　對照年齡維持健康

撰文：Heho健康
最後更新日期：
每個年齡層都有要做好的健康功課，一起來看看每個年齡層要做好哪些功課吧！！！
▼對照年齡做好功課，讓你長壽保健康！（按圖了解👇👇👇）
20歲：健康生活方式從補鈣開始
90%骨質都在20幾歲時獲得，膳食纖維需食物多樣化，平均每天攝取12種以上（※每天補充至少1200毫克的鈣質1000IU的維他命D）
常見補鈣食物 : 牛奶、芝士、豆腐、黑芝麻、小魚乾
30歲：關心體重、注意睡眠
30歲後新陳代謝變差，易胖和水腫、睡眠品質變差，而肥胖者心臟病，患病率是正常體重者的2倍
應該如何做 : 運動、量血壓、注意體重、禁止高熱量飲食、不熬夜
40歲：定期體檢、注意血糖
建議40歲以上每三年篩檢血糖或糖化血色素1次
血壓測量值：
飯前空腹：70-100 mg/dL、80-130 mg/dL
飯後2小時：小於140 mg/dL、小於180 mg/dL
晚上睡前：小於120 mg/dL、110-150 mg/dL
如何預防高血醣：運動、量血壓、低GI飲食、吃葵花籽、拒吃甜食
相關文章：【糖尿病檢測】睡眠少於6小時肚餓易暈 15條問題中5條以上要就診👇👇👇
+10
+10
+10
50歲：定期身體檢查、留意更年期症狀
定期身體健康檢查，女性留意更年期狀況
定期檢查大腸：大腸癌好發年齡大約在四五十歲，應定期照大腸鏡健檢
更年期狀況：骨質疏鬆、失眠、熱潮紅、尿失禁、停經
60歲：檢查骨頭密度，補充維他命B12
若記憶力大不如前，這可能與缺乏B12有關
補充鈣質及維他命Ｄ等食物；多曬太陽、做運動都能預防骨質疏鬆（藥物副作用、吸煙、家族病史會增加骨質疏鬆風險）
補充B12食品：肉類、保健食品、雞蛋、芝士、毛豆
如想抗衰化，大家可多吃以下食物（按圖）👇👇👇：
+3
+3
+3
+13
+13
+13
【本文獲「Heho健康」授權轉載。】