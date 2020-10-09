乳癌無分年齡、發病率極高　認識五大高危因素　破解三大迷思

乳房，對於女性而言，除了是重要的性別象徵，還肩負著哺育下一代的重任 。根據香港乳癌基金會的統計顯示，於2017年，香港的乳癌新增個案高達4373宗，即平均每天約12名女性確診。雖然40-59歲才是患乳癌的高峰期，佔51%的個案，但年齡的大小並非決定因素，香港最年輕患者也不足二十歲，切勿掉以輕心！

2017年香港乳癌數據。（圖片：hkbcf.org）

如在乳癌初期及早察覺，患者的存活率可超過九成，治療的副作用亦能減至最少。患上乳癌與日常生活習慣息息相關，了解高危因素並加以改善，有助減低病發風險。

何為「乳癌」？

（圖片：amoils.com）

乳房由多葉乳腺組織、結締組織及脂肪構成，當乳腺細胞失控地分裂和增生，則形成腫瘤。如腫瘤屬惡性，就是乳癌。乳癌細胞不僅會侵襲乳房組織，亦會擴散到腋下淋巴腺，以至其他器官，如：肝臟、肺部等。

乳癌的主要發病特徵

乳房是表面外露器官，部分發病症狀是可透過肉眼察覺。如出現以下的異常情況就會多加留神，及早進行檢查。

● 乳房或腋下出現硬塊

● 乳房的大小或形狀改變，有局部凹陷或隆起

● 乳頭出血或有異常分泌物

● 乳房皮膚出現橙皮樣，紅腫或潰爛情況

● 腋下淋巴腺腫大

（圖片：studiogstock/freepik）

導致乳癌的五大高危因素

目前為止，尚未有研究可找到乳癌明確的成因。但罹患乳癌不分男女，所以更要格外留神。根據香港乳癌資料庫的第十份報告，調查超過一萬六千多名乳癌患者，其共同擁有下列五項高風險的致癌因素。

● 77.7% 患者：缺乏運動 （每週的運動量少於3小時 ）

● 65.8% 患者：從未餵哺母乳

● 38.6% 患者：中央肥胖或超重 （BMI≧25）

● 37.1% 患者：長期處於高壓情緒

● 26.4% 患者：從未生育或於35歲後才首次生育

雖然家族的基因遺傳也有影響，但研究提出的大部分因素都與不良的生活及飲食習慣有關。因此，預防乳癌可從日常入手！

生活模式方面：

１. 保持運動：每星期最少有4小時的適量運動

２. 控制體重：成年人的體質指數 (BMI) 建議維持於18.5至25以內

３. 紓緩壓力：精神壓力大會增加皮質醇的分泌，繼而削弱人體的免疫力，癌細胞可更易入侵身體。

４. 減少飲酒、吸煙：世界癌症研究基金的研究證實，攝取酒精的確會提高罹患乳癌的風險。因此，建議每日不要喝多於1罐啤酒或150毫升餐酒。

飲食習慣方面：

１. 盡量少吃飽和動物脂肪：如：紅肉及全脂奶類製品等，這類食品或會增加雌激素濃度，提高患癌風險。

２. 進食全穀類食品，如：米、麥片及意粉等，可以減低血液中的雌激素水平，從而降低患乳癌的機會。

３. 每天吃至少5份的蔬果，患乳癌機率能降低11％。

４. 橄欖油和奧米加三（Omega-3）脂肪酸皆可有效減低患乳癌風險。

５. 多進食十字花科蔬菜 （如：西蘭花）及含有茶多酚的食物（如：綠茶）。

６. 減少雌激素濃度高的食物 （如：雪蛤膏、含有雌激素的雞肉）。

破解乳癌三大常見迷思

１. 穿有鋼圈的內衣，容易得乳癌？

鋼圈內衣（圖片：qq）

曾有刊物宜稱，每天穿鋼圈內衣超過十二小時，會壓迫到胸部的淋巴系統，使血液循環不良，更會累積毒素在乳房，導致乳癌。這個說法完全錯誤！美國癌症協會反駁，內衣壓迫淋巴結與乳癌的發生並無任何直接關係。

２. 乳房比較大，患乳癌的風險比較高？

胸部的大小與患乳癌並無直接的關係。但如有腫瘤時，胸部豐滿的女性較難以觸診摸到，或會耽誤最佳診治時機。

３. 乳癌是遺傳的，如果沒有家族成員患上乳癌，就沒有風險？

大部分乳癌個案並不是與遺傳基因有關。在香港，由遺傳變異基因引致的只佔整體乳癌確診的一成。

乳癌並非不治之症，若定時進行檢查，可及早發現配以適當治療。不但存活率高，更可減低醫療開支，及避免不必要的治療及其對身心帶來的負面影響。

陳愷怡醫生，香港註冊外科專科醫生。（照片由醫生授權刊登）