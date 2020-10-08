【中醫教室】秋燥傷肺忌吃冬瓜？養肺9招教煲2湯水起床第1件事...

咳喘、感冒、口乾、喉嚨痛或各種肺部不適，在秋天最常出現。中醫認為，如肺氣虛弱，免疫力會隨之下降，所以養肺十分重要。其實，在日常飲食、生活作息中可以怎樣養肺？看看有什麼食療和穴位養肺！

肺，不只是器官？

肺，西醫所指的是一個器官，但中醫所指的則有點不同。註冊中醫師潘咨遐指，肺是一個系統，不但指肺部，還指上呼吸道系統和下呼吸道系統（包括鼻咽腔，支氣管及肺臟）。

肺氣足夠，身體不容易受外邪侵襲，而引發感冒等病。（processingly/unsplash）

養肺增免疫力、皮膚潤澤

肺主呼吸和皮毛，同時亦有調節全身水液代謝、協助心臟推動血液循環等等的作用。皮膚是人體最表面的一層組織，與肺的關係密切，負責防禦外邪；當肺氣足夠，皮膚就會潤澤，而汗孔開合正常使身體不容易受外邪侵襲（引發感冒等病）。如果肺氣虛弱，則免疫力不足。

▼想知自己是否肺氣虛？看看你有冇以下徵狀？（按圖了解👇👇👇）

+ 2 + 2 + 2

秋天宜養肺

肺臟是一個嬌臟，容易受到外邪侵害，所以秋燥易傷肺，因秋天氣候較乾燥，燥邪影響肺臟，耗損人體津液，會出現一系列的不適症狀。

▼秋燥傷肺引起的不適：（按圖了解👇👇👇）

養肺9個貼士

1. 多吃白色食物

中醫認為，五臟的「肺、肝、腎、心、脾」對應五色，即青色代表肝、赤（紅）代表心、黃代表脾、白代表肺、黑代表腎。五臟中的「肺」對應五色中的「白色」，白色食物有助養肺，預防、緩解秋燥傷肺。

▼白色食物例子：（按圖了解👇👇👇）

+ 5 + 5 + 5

值得注意，若你屬過敏性體質（患氣管敏感或鼻敏感等）的話需慎選白色食物，潘醫師指白色食物多為偏寒涼之物，秋季著重「補氣」，補足「肺衛」之氣，普通白色寒涼食物不宜過敏性體質人士。這類人士宜慎選溫補並補氣的白色食物，可增強肺臟對秋燥以及外邪的防禦能力，增強免疫力，例如白菜和白蘿蔔。

2. 少吃辛辣食物

秋天的氣溫漸漸降低，陽氣開始收斂，養生的原則是「收」，不能「散」，意指將陽氣收藏起來，以滋潤養陰為主。辛辣食物會令陽氣向外發散，不利於收藏，故應少吃辛辣食物。

3. 忌吃寒涼，應吃溫熱食物

五行「金、木、水、火、土」對應的五臟為「肺、肝、腎、心、脾」，從五行來說，肺屬金，而「土生金」，土指的是脾胃，藉飲食調養脾胃也是補肺的好方法。寒涼食物（如冬瓜、西瓜、甘蔗）容易傷及脾胃，造成腸胃不適，大家反而應多進食溫熱食物（如核桃、羊肉、洋蔥），但進食同時也應視乎個人體質。

4. 補充足夠水分

平日應多補充水分，有助滋陰潤肺。潘醫師建議大家清晨起床時第一件事就喝杯白開水，晚上睡前也喝一杯，每次飲約200毫升。白天飲用則分次，不建議一次過飲太多，保證一天8杯水。

5. 養肺食療

白色食物有助養肺，以下食療同樣有養肺功效：

▼沙參麥冬百合瘦肉湯：（按圖了解👇👇👇）

▼雪耳雪梨乾豬展湯：（按圖了解👇👇👇）

6. 穴位按壓

養肺除了需注意飲食和作息，亦可按壓穴位作日常保健，有助改善肺臟健康和肺虛所引致的不適，例如皮膚乾裂、咽喉燥痛等。

▼4個穴位：肺俞穴、合谷穴、曲池穴、足三里穴（按圖了解👇👇👇）

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早睡早起的作息對肺臟有益。（all_who_wander/unsplash）

7. 11點前入睡

秋天來臨，自然界的陽氣開始收斂，我們應做好保養陽氣的準備，早睡早起的作息對肺臟有益。因此，大家勿熬夜，最好於晚上11時前入睡，最遲也要在凌晨1時睡覺。

8. 適量運動

早上7時至9時是肺臟的功能最強的時段，如在此時段起床做有氧運動，或呼吸新鮮空氣也有助令肺氣得以舒展，強健肺臟功能。

由於大家都會在早上7時至9時這段時間起床上班，加上疫情關係，所以潘醫師建議大家可以下班後散步15至30分鐘，微微出汗為佳。

9. 忌煙酒

煙酒會令肺臟受損，使呼吸系統變弱，說話不夠中氣，容易氣喘等等不適。

秋天特別需要注意頭部、頸背、肩膀、腹部、膝蓋保暖。（alexgeerts/unsplash）

秋天要注意保暖

此外，秋風起，稍一不慎可能會「攝親」患上感冒等病，故特別需要注意頭部、頸背、肩膀、腹部、膝蓋保暖。

頭部：頭部為諸陽之會，即人的陽氣集中在頭部，當中風池穴、風門穴和風府穴是寒邪最易入侵的地方

頸背部：可用頸巾擋住風寒

肩膀部：少穿露肩衣服

腹部：受涼會令女士們易引起經痛

膝蓋：著涼會較易有膝關節疼痛、女性有經痛

最後，潘醫師提醒大家，如感到皮膚乾燥和瘙癢要避免過度使用肥皂，並於洗澡後外塗凡士林或潤膚霜保濕！

註冊中醫師潘咨遐（受訪者授權提供）