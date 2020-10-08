【中醫拆解】氣炸鍋食物「熱氣」之迷　舒緩痱滋腫痛小妙計

在中醫角度，氣炸的食物都是「辛辣炙膊」，都會對身體產生內熱，亦即是我們俗稱的「熱氣」，會容易導致生痱滋、甚至反覆發作。 但痱滋並非單純只由「熱邪」引起，亦會因 「濕邪」、「虛火」 而成。

多吃「熱氣」的炸物，容易長出痱滋。（圖片：liptutor.org）

痱滋如何解決？

中醫建議的調理方法：

．殺菌止痛：

金銀花、菊花都屬於清熱解毒的藥物，特別對於濕熱型口腔潰瘍有效。 因金銀花和菊花都是草藥，使用時最簡單也要過一過水，煲滾才可飲用或漱口，可達到清潔口腔瘡面、消腫殺菌止痛的作用。但保存時要放乾爽的地方，較為不方便。

菊花（圖片：sohu）

．加速癒合：

而嘴巴破外敷中藥可用西瓜霜、冰硼散，兩樣都是成藥，可在藥房裡買到。使用起上來及保存方便，較易受普羅大眾使用，加快嘴巴創傷面的癒合。 但前提是用藥時請戒口，飲食宜清淡，忌食辛辣、油膩食物，戒煙酒，以免加重病情。西瓜霜和冰硼散都含有玄明粉，會易引起嬰兒腹瀉，故哺乳期婦女不宜使用，孕婦也禁用。以上的藥物只適用於實熱、濕熱兩種體質的患者，並不能過量使用。

如大家要使用以上的藥物，建議最好還是諮詢有關的註冊中醫師。

而預防痱滋應多喝水，保持生活規律作息定時、睡眠充足避免勞逸過度。 飲食也適宜清淡，，少吃辛辣油膩之品，少吃冰冷食物，以免腸胃積滯。同時注意口腔衛生，可定時用鹽水漱口殺菌。 更可配合穴位按摩保健穴位，包括可按摩合谷、曲池、太衝穴，增強免疫力降虛熱。

合谷、曲池、太衝穴位（圖片：TW-TVBS）

坊間經常聽到「熱氣」這個詞語，到底在中醫角度如何解釋這回事？

１. 中醫如何定義「熱氣」？

劉醫師指出「熱氣」分為「實熱」及「虛熱」。

「實熱」:

容易咽痛、牙痛、面紅耳赤、口苦、頭脹、面熱、便秘及小便不暢。

「虛熱」:

微熱、面部潮紅、手心腳心煩熱、虛煩不眠、舌紅苔黃和脈象細數。

２. 什麼體質的人士對「熱氣」特別敏感？為何部分人士，瘋狂進食煎炸上火的料理都沒事？

３. 有什麼屬於「熱氣」的個案？

劉醫師指出「熱氣」多由於患者飲食習慣不佳，過度地攝取油膩、辛辣之物。

油膩是「濕」，辛辣是「熱」（香料：葱、蒜、韭菜、生姜、酒、辣椒、花椒、胡椒、桂皮、八角、小茴香及咖喱等），經油炸後香脆的食物是「燥」，這些食物容易令脾胃積熱，導致發熱、便秘等。

氣炸食物不宜多吃。（圖片：americastestkitchen.com）

氣炸之物雖然聲稱少油，但並代表一定健康。如烹煮過程中運用太多調味料，多吃必是無益。

更有不少小朋友因為喜歡零食及香口炸物。生理上，小朋友脾胃發育未完善，會不知不覺損傷脾胃，食滯停留在腸胃中，久而久之化熱，除了會有腸胃的疾病外，也可能會導致發燒。

痱滋雖然是十分常見的小毛病，但在疫情下，最好保持健康的身體，減少進食過多氣炸物，以免上火。

劉嘉雯醫師，香港註冊中醫師。（照片由醫生授權刊登）