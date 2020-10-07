醫師Easy【一百萬迎新送大禮】　下載應用程式、領取專屬禮品

醫師Easy【十月撐健康、送大禮】迎新活動，於10月12日起至10月30日，進行簡單步驟便有機會得到不同的豐富獎賞，高達一百萬港元！現凡下載醫師Easy手機應用程式，並登記成為用戶及回答簡單健康相關問題，便會有機會得到 Aqua Pro+Tech 防疫消毒滅菌噴霧/鴻福堂涼茶、鮮製飲品券(數量有限，先到先得，送完即止) 。而被選中成為醫師Easy特選尊貴會員，更會得到價值高達港幣 $2344 的Eliment Fitlax 14 Day Pass 尊貴會籍作為迎新禮品，並會於11月30日前陸續派發禮物到你手！

即睇拎禮物玩法：

２. 選擇右下角「帳戶」，輸入正確的手機號碼，並填寫好驗證碼，便可即時免費註冊成為醫師Easy專屬用戶。

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３. 即玩MC game回答簡單問題，填寫簡單資料，包括：年齡範圍、生日日期、住址、醫健喜好等，便可選擇最心水的禮物。

迎新獎賞包括：

第一激！醫師Easy特選尊貴會員獨享（四選一）

Eliment Fitlax 14 Day Pass尊貴會籍 + 2 節個人健身教練指導課程 (共價值$2,344)

第二激！醫師Easy 會員迎新（四選一）

Aqua Pro+Tech 防疫消毒滅菌噴霧 60mL 裝（價值$78）

（圖片由 Aqua Pro+Tech 提供）

第三激！醫師Easy 會員迎新（四選一）

鴻福堂現金卷（價值$50）

第四激！醫師Easy 會員迎新（四選一）

01 會員積分—888分

詳情如下：

第一激！醫師Easy特選尊貴會員獨享（四選一）

● Eliment Fitlax 14 Day Pass尊貴會籍（價值$744）+ 2 節個人健身教練指導課程 （價值$1600）（每份總值 $2344，名額500個。）

運動是維持健康的最佳方法。Eliment Fitlax 提供超過三十種獨家體驗課程，包括：VR健身、瑜珈、核心肌肉鍛鍊，拳擊及武術等。更設有六大元素區域，設計源於五行陰陽概念，照顧用戶的不同需要，全面提升健康素質。不少明星、藝人亦是忠實粉絲。

*注意： 2 節個人健身教練指導課程，必須配合14天的有效會籍使用。*

條款：Eliment Fitlax 14 Day Pass尊貴會籍為「特選尊貴會員」獨享的迎新禮品，參加者於自選迎新禮品中選需Eliment Fitlax 14 Day Pass尊貴會籍，並回答「最理想的健康生活態度」，最有創意者會被選中升級為「特選尊貴會員」，獨享 Eliment Fitlax 14 Day Pass尊貴會籍迎新獎賞及每年「生日禮品」。不被選中者會自動獲派其餘迎新禮品不作另行通知。

第二激！Aqua Pro+Tech 防疫消毒滅菌噴霧（四選一）

● Aqua Pro+Tech 防疫消毒滅菌噴霧 60mL 裝 （每支價值 $68，名額50個，先到先得。）

疫情下，大家外出都必備各種消毒用品。Aqua Pro+Tech 引入嶄新的日本科技，推出「香港製造」的 防疫消毒滅菌噴霧，已通過各項歐盟及國際標準測試認證。不但安全無毒，有效殺滅99.99%細菌病毒；更不會刺激及修害皮膚，嬰幼兒， 孕婦和皮膚敏感（如：濕疹）人士都適用。

第三激！鴻福堂$50現金卷（四選一）

● 鴻福堂$50元現金卷 （每張價值$50，名額660個，先到先得。）

除了不同的茶飲外，鴻福堂亦有販賣飯麵、小菜、甜品等產品，價格比較相宜，總有一款符合不同客戶的需要。

第四激！01會員888積分（四選一）

● 888分的「01會員積分」

累積足夠積分後就可以兌換豐富現金券、或者以優惠價換購各式各樣的電器、小食，甚至抗疫用品。

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神秘生日驚喜：