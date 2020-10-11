【色斑】唇上色斑腸癌先兆？分清雀斑荷爾蒙斑5色斑附冬瓜美白法

色斑，是指身或面上長出的啡色或黑色斑。突然長斑，不一定只是影響外觀的雀斑，也可能是暗藏患病或不適的警號！老人斑、荷爾蒙斑與荷爾蒙改變有關，例如壓力過大、食藥也會令荷爾蒙改變。如果斑點長在嘴唇上更可能是患癌的先兆，快看看如何從外觀上分辨不同色斑和黑色素瘤吧！ 撰文：余思欣醫生

黑斑，不少人都試過皮膚突然長出一些黑色斑，這些可能是曬太陽後出現的色斑，更可能是因荷爾蒙的變化等等所致，當中或暗藏患病警號，絕不能掉以輕心。

色斑，除了會影響外觀，更可能是荷爾蒙的變化等等所致，暗藏患病警號。(Chermiti Mohamed/unsplash）

色斑主要分2大類

1. 表層色斑：咖啡色

咖啡色的色斑屬表層斑（epidermal pigmentation） ，有不同的種類，為人熟悉的包括雀斑（freckles)、太陽斑 (solar lentinges)和胎痣如咖啡牛奶斑 (cafe au Lait macule) 。

2. 深層色斑：黑或深藍色

黑或呈深藍的斑屬較深層，色素延伸至真皮層（dermal pigmentation），常見的種類包括荷爾蒙斑 (melasma)、顴痣 (acquired bilateral nevus of ota-like macule)和太田痣 (nevus of ota)。

不同疾病或身體狀況會引致不同的色斑，要分辨不同的色斑，可透過斑的顏色、大小、分佈作初步的診斷，再以儀器檢查色斑。

如何分辨不同的色斑？（按圖了解👇👇👇）

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一. 【表層色斑】

1. 雀斑：咖啡色碎點

不時會看到有些小孩或青少年面上有色斑，可能是受遺傳或紫外光所致，令咖啡色碎點散落在受陽光照曬到的皮膚，可以在面上或身上。

對於預防雀斑，防曬是最重要，長時間避免日曬有助減淡雀斑。

2. 太陽斑（又稱老人斑）：多呈圓形

太陽斑主要是由累積暴曬而成，大多數是中年開始長出來，又稱「老人斑」。太陽斑多呈圓形，面積大小不一，由1毫米至幾厘米不等，兩片相近的斑可相容於一片，生在長期受暴曬的皮膚上，所以不限於面上。

3. 咖啡牛奶斑：沒有特定位置

據統計有千分之四的華裔新生兒都長有這種胎痣，顏色像把牛奶加到咖啡中的淡楬色，大小不一，也沒有特定位置。大部分在出生時已出現，有的在幼兒或青少年時期才顯現。

如果胎痣獨有，數量不多並不需顧慮太多；但若然長出較多的咖啡牛奶斑，可能與某些罕見疾病有關，例如神經纖維瘤病、結節性硬化症等。

神經纖維瘤病是一種遺傳性的疾病，可能於神經系統形成腫瘤，也可影響非神經組織的發展，例如骨骼及皮膚。

而結節性硬化病是較少見的遺傳性疾病，患者的皮膚、肺臟、心臟、腦部、腎臟等處有多發良性腫瘤因而有各種不同的症狀。

色斑除了因紫外光形成，亦可能因為患上某些病。（chiro/unsplash）

二. 【深層黑斑】

1. 荷爾蒙斑：啡色至灰黑色

荷爾蒙斑大部分中年時期才顯現，並無確切成因，可能與遺傳有關，或突發長出來。紫外線、荷爾蒙改變例如懷孕或壓力等也可能是誘因。

荷爾蒙斑的大小及範圍不規則，一般沒有確切邊界，多對稱出現在面上。色素分佈有深有淺，所以可呈現咖啡色至灰黑色不等。

如身上長有荷爾蒙斑，要多留意身體及內分泌狀態，盡量避免服食荷爾蒙藥物，例如避孕藥等，並需注意作息，多舒展身心作減壓。

2. 顴痣及太田痣：呈藍黑色

顴痣及太田痣呈藍黑色，大小不一。顴痣多對稱在兩邊顴骨上，約一半的患者同時也有荷爾蒙斑。

而太田痣則多獨立顯現，可影響眼白位置的色素，使其呈現藍點。

嘴唇長斑暗藏患癌警號？（jblesly/unsplash）

嘴唇長斑暗藏患癌警號？

以上提到的常見色斑並無致癌風險，但有少量色斑種類可能是患腸胃癌症的症狀之一，不過情況十分罕見，例如：

- 身體及四肢突然出現很多脂溢性角化斑（Leser-Trelat syndrome）

- 嘴唇、口腔內膜及手指腳趾出現無數黑點（Peutz-Jeghers syndrome）

如果身體或面上突然長出看似黑色的斑或痣，亦要注意是否黑色素瘤皮膚癌，亞洲人的黑色素瘤更可長在隱蔽的地方如指甲。根據衛生署數據，皮膚癌是香港第7大癌症，2017年更錄得一千多宗新症，大家關心身體症狀之餘，仍要不忘多關注皮膚變化。

黑色素瘤皮膚癌通常是出現一個新的斑點，或者既有的痣、胎記、雀斑出現變化，可能是大小、形狀和顏色的改變，國際間有一個公認的黑色素瘤標準可作參考。

▼公認的標準ABCDE：（按圖了解👇👇👇）

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然而大部分黑痣都屬良性，黑色素瘤在皮膚癌中亦比較少，約9成皮膚癌屬非黑色素瘤，包括基底細胞瘤及鱗狀細胞瘤。非黑色素瘤的徵狀包括：

斑點、傷口或瘡有不癒、出血、發炎的情況，多長在外露的身體部位

美白是大部分女人的終身事業，有什麼方法有助去斑美白？（lycan/unsplash）

去色斑治療

1. 外塗美白產品

比較多數據支持的美白成分包括麴酸、杏仁酸、甘醇酸、熊果素等，果酸如甘醇酸、乳酸及水楊酸有效減少角質及刺激皮膚更生。

而藥用級別的則有對苯二酚（hydroquinone）及其混合藥，對苯二酚可有效壓抑製造黑色素的酶達百分之90。

值得注意，愈有效的產品，其刺激性愈高，容易導致敏感皮炎。若然過量使用亦可能弄巧反拙，出現反黑的情況，使色素更難退掉，因此使用前應先諮詢醫生及進行皮膚測試。

注意：留意有否含「瑩光素」、「水銀」

其實外塗美白產品的效果需時，一般要使用數個星期至數個月才見效。有些不良商人或會添加「瑩光素」、「水銀」以加快美白效果，長期使用可致水銀中毒、破壞中樞神經、腎功能、懷孕婦女使用也可導致畸胎。因此，在選購產品要加倍小心。

2. 醫學治療

除了外塗方法，光學治療包括脈衝光、納秒Q-switched激光都有悠久歷史及數據支持。而較新的皮秒Pico激光，祛紋身較有優勢，亦有數據支持其祛斑的效用，比傳統光學較少對周邊皮膚的傷害，減少反白、反黑等風險。

表層色斑可用外塗藥物及光學，效果相對理想，也較快改善。但深層色斑即使用盡所有療法，也未必能百分百清除。

預防勝於治療

表層色斑主要以防曬為主，日常應塗抹足夠的防曬乳，並在日曬下每2小時進行補塗。更重要是在早上10時至下午3時盡量避免暴露於烈日下。

其實除了外塗美白產品和醫學治療，有一些天然食物亦有助減淡色斑！

▼同埸加映：天然食物減淡色斑（按圖了解👇👇👇）

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