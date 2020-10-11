【中風】低碳飲食少吃飯增心臟衰竭風險？中風年輕化3大地雷

中風（Stroke）在過去被認為是中老年才需要擔心的疾病，但其實近幾年已有年輕化的趨勢了。根據美國心臟協會（American Heart Association）的期刊《中風》（Stroke）於2020年2月所發表的報告，有10〜15%的中風患者，年齡層介於18〜50歲之間。而在台灣，45歲以下的中風患者其實罕見，但這個比例逐年來已從2〜5%，持續上升到10%。當然，許多罹患中風的年輕患者，有家族遺傳病史，但不良的飲食習慣影響也很大。別以為仗著年輕就能肆無忌憚地大吃大喝，以下介紹中風的三大危險原因，也許你我都無意識地踩過這些地雷，未來一起小心預防。 文：鄭光廷 醫學審稿：台灣註冊醫師姜冠宇／Hello醫師

▼中風的三大危險原因（點擊下圖看清！👇👇👇）

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1. 低碳飲食吃錯了

年輕男女為了追求曼妙的體態、明顯的肌肉線條，努力健身。有許多人為了加速瘦身，採取低碳飲食（Low carb diet），即僅攝取少量的碳水化合物的飲食方式。

但是有些健身族錯把「無碳」當「低碳」，為了避免碳水化合物而少吃了蔬菜、水果、穀物、豆類，另外攝取高蛋白、高油脂的食物，無形中導致血脂與膽固醇的上升，增加中風的機率。《美國心臟學會期刊》（Journal of the American College of Cardiology）的研究也指出，採取低碳飲食更容易罹患心房顫動（Atrial fibrillation），這是一種臨床上最常見的心律不整（Arrhythmia）。患有心房顫動的人，中風的風險比起一般人多了五倍，更有可能引發心臟衰竭（Heart failure），所以絕對不能為了瘦身而營養攝取不均衡，澱粉還是非吃不可的。

2. 油炸食物吃太多

香港、台灣均是美食天堂，尤其台灣的夜市文化更是遠近馳名，但其中油炸的品項佔了很大的一部份，而吃太多油炸食品也會導致血脂肪與膽固醇的上升，加速動脈粥樣硬化，引發中風。

美國的研究顯示，吃愈多炸物，罹患中風的風險愈高！一周吃1～3次炸物的人，比一周吃不到一次炸物的人，高出7%罹患中風與心臟病發（Heart attack）的風險。如果每天都吃炸物，罹患中風與心臟病發的風險甚至高達14%！鹽酥雞和薯條等食物，雖然真的很誘人，但千萬不能覺得自己年紀輕、新陳代謝好就不忌口，一定要有所節制。

美國的研究顯示，吃愈多炸物，罹患中風的風險愈高！（Andy Wang/Unsplash）

3. 飲酒過量

剛剛聊過美食，現在來談談美酒。年輕人與親友聚餐，黃湯不下肚似乎就無法玩得過癮，不過根據英國廣播公司（British Broadcasting Corporation，簡稱BBC）的報導，一項由中英兩國進行的基因調查指出，即便每天只喝少量的酒類飲品，也會提升中風的風險。劍橋大學醫學統計學家伯吉斯博士（Dr Stephen Burgess）表示，即使適度、輕度飲酒也會增加中風機率，且中風風險與飲酒量呈正比，所以如果選擇喝酒，便應該控制酒量。

因為酒精會傷肝，也可能會引發糖尿病（Diabetes）、高血壓（High blood pressure），上述三者都會提高中風的機率。此研究主要針對烈酒及啤酒，而非葡萄酒，所以伯吉斯博士也認為研究結果可證實的有限。但是我們在暢飲之餘，真應該有所警覺，無論我們有多年輕、多有活力，飲酒的習慣只會拉近我們與中風的距離。

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