【中風】低碳飲食少吃飯增心臟衰竭風險？中風年輕化3大地雷

中風(Stroke)在過去被認為是中老年才需要擔心的疾病,但其實近幾年已有年輕化的趨勢了。根據美國心臟協會(American Heart Association)的期刊《中風》(Stroke)於2020年2月所發表的報告,有10〜15%的中風患者,年齡層介於18〜50歲之間。而在台灣,45歲以下的中風患者其實罕見,但這個比例逐年來已從2〜5%,持續上升到10%。當然,許多罹患中風的年輕患者,有家族遺傳病史,但不良的飲食習慣影響也很大。別以為仗著年輕就能肆無忌憚地大吃大喝,以下介紹中風的三大危險原因,也許你我都無意識地踩過這些地雷,未來一起小心預防。 文:鄭光廷 醫學審稿:台灣註冊醫師姜冠宇/Hello醫師

▼中風的三大危險原因(點擊下圖看清!👇👇👇)

+ 20 + 20 + 20

1. 低碳飲食吃錯了

年輕男女為了追求曼妙的體態、明顯的肌肉線條,努力健身。有許多人為了加速瘦身,採取低碳飲食(Low carb diet),即僅攝取少量的碳水化合物的飲食方式。

但是有些健身族錯把「無碳」當「低碳」,為了避免碳水化合物而少吃了蔬菜、水果、穀物、豆類,另外攝取高蛋白、高油脂的食物,無形中導致血脂與膽固醇的上升,增加中風的機率。《美國心臟學會期刊》(Journal of the American College of Cardiology)的研究也指出,採取低碳飲食更容易罹患心房顫動(Atrial fibrillation),這是一種臨床上最常見的心律不整(Arrhythmia)。患有心房顫動的人,中風的風險比起一般人多了五倍,更有可能引發心臟衰竭(Heart failure),所以絕對不能為了瘦身而營養攝取不均衡,澱粉還是非吃不可的。

2. 油炸食物吃太多

香港、台灣均是美食天堂,尤其台灣的夜市文化更是遠近馳名,但其中油炸的品項佔了很大的一部份,而吃太多油炸食品也會導致血脂肪與膽固醇的上升,加速動脈粥樣硬化,引發中風。

美國的研究顯示,吃愈多炸物,罹患中風的風險愈高!一周吃1~3次炸物的人,比一周吃不到一次炸物的人,高出7%罹患中風與心臟病發(Heart attack)的風險。如果每天都吃炸物,罹患中風與心臟病發的風險甚至高達14%!鹽酥雞和薯條等食物,雖然真的很誘人,但千萬不能覺得自己年紀輕、新陳代謝好就不忌口,一定要有所節制。

美國的研究顯示,吃愈多炸物,罹患中風的風險愈高!(Andy Wang/Unsplash)

3. 飲酒過量

剛剛聊過美食,現在來談談美酒。年輕人與親友聚餐,黃湯不下肚似乎就無法玩得過癮,不過根據英國廣播公司(British Broadcasting Corporation,簡稱BBC)的報導,一項由中英兩國進行的基因調查指出,即便每天只喝少量的酒類飲品,也會提升中風的風險。劍橋大學醫學統計學家伯吉斯博士(Dr Stephen Burgess)表示,即使適度、輕度飲酒也會增加中風機率,且中風風險與飲酒量呈正比,所以如果選擇喝酒,便應該控制酒量。

因為酒精會傷肝,也可能會引發糖尿病(Diabetes)、高血壓(High blood pressure),上述三者都會提高中風的機率。此研究主要針對烈酒及啤酒,而非葡萄酒,所以伯吉斯博士也認為研究結果可證實的有限。但是我們在暢飲之餘,真應該有所警覺,無論我們有多年輕、多有活力,飲酒的習慣只會拉近我們與中風的距離。

+ 17 + 17 + 17

延伸閱讀: