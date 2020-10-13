疫情下男女脫髮危機、拆解六大成因　吃即食麵都會禿頭？

看著鏡中的自己，髮際線慢慢上移，烏黑濃密的頭髮一去不回來，簡直是「男人最痛」。但頭髮自然脫落原本是正常的新陳代謝過程，一般人頭頂大概有十萬個毛囊，每天普遍掉落約50到100根屬合理範圍。若新頭髮生長過慢、髮質更開始變得幼細、乾旱易斷，便要加倍留心，這有機會是禿頭的先兆！到底有何因素會導致脫髮問題呢？立即為大家拆解。

疫情竟惹脫髮危機？

疫情下，大家都避免外出進餐，因此家中都購買足夠的即食麵作儲備。即食麵方便快捷，但你有否想過，常吃即食麵竟可導致禿頭？因為一般即食麵油膩不健康，而且營養價值遠低於人體所需。如以即食麵作為主食，身體無法從中攝取足夠養分，會導致營養不均衡。在持續的營養不均衡下，會增加脫髮的風險。

長期吃即食麵，會增加脫髮的風險。（圖片：fitz）

而且，現時人人注重防疫，消毒噴劑已成為日常必備物品。大部分市民在外出後，都會貪圖方便，在身上噴大量消毒噴劑以消除細菌。但如身體長期吸入這些化學物品，或者直接接觸到頭髮或頭皮，同樣會引致脫髮問題。所以，消毒噴劑應避免接觸到頭髮。

（圖片：Tomson/iStockphoto）

加上疫情持續，令到男女老少都日夜擔憂。缺乏運動、生活作息不定時之餘，亦被焦慮的情緒和壓力影響，當然會「爆煲」，繼而引發脫髮問題。

脫髮並不是男性專利

臨床數據顯示，女性的脫髮大多數在產後或接近更年期出現。逾一千七百名患者於求診時，已達到中度嚴重脫髮程度。尤其對於著重外表、愛美的女士，見到頭頂髮量逐漸稀疏，實在困擾。

如何判斷有「異常脫髮」的現象？

要判斷掉髮量是否正常，可進行以下三個簡單的檢測。

１. 「一把抓」檢測法

臨床醫生最常使用這種診斷方式，隨手抓起一平方厘米範圍的頭髮，大約是100根，輕輕地往下拉，若掉落的頭髮多於6條，即代表出現「異常脫髮」的現象。

２. 洗頭檢測法

有研究指出，人一天的掉髮量，八成都在洗髮的過程中發生。所以於洗頭時，可準備一個盆子以收集掉落的頭髮，方便計算。若掉髮總數少於100根，則屬正常。 臉盆中脫落的頭髮 ÷ 80% ＝ 整天約略的掉髮量

３. 梳頭檢測法

以梳子梳開頭髮，從額頭到後腦勺。不停梳1分鐘後，再觀察掉髮的數量，10根頭髮左右屬於合理。連續三天重複上述步驟，注意請使用同一把梳子，若差異太大即代表情況異常。

（圖片：EYEEMGETTY IMAGES）

六大脫髮成因

１. 家族遺傳

根據多份研究顯示，超過九成的男性都受遺傳影響，導致脫髮。但病發時間或者嚴重程度是因人而異。而女性的脫髮基因則屬於隱性，不會大範圍禿髮。

２. 荷爾蒙失衡

內分泌一旦失調，體內有過多的男性荷爾蒙，毛囊會進一步縮小，頭髮的生長周期亦會縮短。久而久之，形成脫髮。

３. 營養不良

部分女士為保持纖身形而節食，而無法在食物中攝取足夠的養分。不吃肉類，會使人體缺乏鐵質吸收，就不能夠製造頭髮細胞所需的蛋白質，以致脫髮。而產後婦女因分娩而流失大量血，血色素降低，或引致貧血問題，因而導致脫髮問題。

４. 心理壓力

生活節奏急促、加上工作長期超出負荷，會使人精神緊張，心理壓力大增。人體的頭皮組織肌肉層收縮及充血，導致血液循環不暢，毛囊吸收營養不足，而造成暫時性脫髮。其次是，壓力亦可擾亂內分泌，從而刺激毛囊，誘發頭皮發炎而脫髮。

５. 頭髮護理不當

年輕男女喜歡變換形象，經常燙染頭髮，使用含有大量化學物質的洗頭水，以及過多的造型產品，如：髮泥、定型水等。這樣會阻礙頭髮毛囊生長，令髮質受損。加上女生若束馬尾、髮髻等，會用力拉扯頭髮。上述各種不適當的護理方法，會使頭髮脆弱易斷，造成脫髮。

６. 疾病因素

患上某類疾病，如：癌症、糖尿病或甲狀腺失調等，以及服用藥物，如：抗癌藥、降血壓藥及避孕丸等，都有機會引致脫髮的副作用。

脫髮的三大常見類型

根據不同特徵，能夠將脫髮歸類，大致為以下三種：

１. 雄激素性脫髮

俗稱：「雄性禿」，早期可出現於青春期，通常發生在20 – 30歲階段。因體內的大量雄性荷爾蒙，轉換成DHT侵襲毛囊，使其逐漸萎縮，導致掉髮。這類型屬於較為普遍的漸進脫髮，男女皆有機會患上。

● 男士脫髮：前額的髮根萎縮變細，以致髮際線向上移，形成M字額。頭髮因脫落而逐漸稀薄，嚴重或會導致「地中海」。

男人最痛，莫過於「地中海」。（圖片：hairinstructions）

● 女士脫髮：一般由前額開始，以至頭頂的髮量變稀疏，分界漸闊。

２. 脂溢性脫髮

頭部的皮脂分泌過盛，阻塞毛孔。皮脂因而積聚於毛囊，細菌容易滋生而引致發炎。生長期的頭髮進入休止期，造成頭髮掉落。通常頭頂及前額兩側的頭髮對稱地變得幼細及稀疏。

３. 斑禿

俗稱：「鬼剃頭」，無論是成人抑或小童也可能遇到。醫學界普遍認為，這由人體免疫系統失調所引致。身體的抗體誤以為頭皮毛囊是細菌，對其進行攻擊，導致細胞受損，形成如硬幣大小、不規則的斑狀禿髮。

（圖片：beauty-place）

三種必吃的護髮食物

想擺脫禿頭、髮量稀疏的問題，最簡易的方法當然飲食入手。除了能減少脫髮，更可以令頭髮回復光澤。

１. 雞蛋

雞蛋內含大量的維他命及礦物質，亦是主要的蛋白質來源。不但可修護頭皮，更能促進頭髮生長，對改善脫髮有莫大幫助。

２. 三文魚

三文魚含有豐富的奧米加三 (Omega–3) 脂肪酸、維他命以及蛋白質。由內到外修護受損的髮質，令頭髮回復健康、強韌和有光澤。

３. 黑色食物

正所謂「以形補形」，想頭髮濃密烏黑，當然要進食黑色食物，如：黑米、黑豆及黑芝麻等。黑米可促進血流，改善人體新陳代謝功能，有助頭髮健康生長。黑豆、黑芝麻分別含有蛋白質及維他命B，可使頭髮保持烏黑亮麗。

（圖片：uooyoo）

以上的食物只是輔助，不能保障頭髮再生。如有脫髮的困擾，最好都是諮詢醫生，找出病因。再配合專業、適當的治療，情況必定會有改善。