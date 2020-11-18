【壓力影響心臟】工作加生活導致精神緊張　血壓急升會心臟病發？

都市人日日夜夜忙忙碌碌，壓力當然不少，如果工作忙碌之餘，再加上有一個剛出生的小朋友需要照顧，壓力指數更會直線上升。伍家謙擁有一對剛出生的孖B，再加上工作項目又多，近來難免精神緊張，心臟科專科醫生陳柏羲醫生告訴他，壓力大不但會精神崩潰，更有可能影響心臟健康。

心臟健康訊號要留意

「我都經歷過這樣的情況，不過孖B當然更花精神，壓力更大。」陳柏羲醫生說精神壓力會影響心臟，因為壓力太多，會影響我們的荷爾蒙長期處於高水平，有機會令血糖上升，如果血壓長期處於高企情況，如果再加上長期捱夜，心臟負荷就變得十分大。作為新手爸爸，伍家謙當然感同身受，但他同時提出了另一個問題，當壓力很大甚至影響身體時，會不會有甚麼訊號出現，讓我們警醒一下？「常見的例如頭暈頭痛，手心冒汗、消化不良、食欲不震，這些都可能是壓力太大導致，提醒大家要適當紓緩壓力。」醫生說做運動當然是其中之一，聽音樂或者到郊外走走，都是好方法。

心臟科專科醫生陳柏羲醫生指，壓力大不但會精神崩潰，更有可能影響心臟健康。

壓力影響身體健康

壓力大會影響精神，相信大家或多或少都有了解，但會影響身體，伍家謙亦是首次聽聞。「壓力高，令腎上腺素持續高水平，心跳會上升、血壓亦會上升，就好像一副引擎不斷地在運轉，長遠當然對心臟有影響。」如果本身患高血壓、糖尿病、高膽固醇，當然都會影響心血管健康。

高危職業有哪種

說到這裡，伍家謙好奇，香港這麼多人，幾乎人人都有壓力，但又有沒有從事某類職業的人，更容易患上心臟病？「以金融行業為例，例如會計師就比較高危，對着不斷變動的數字，自己自然緊張，腎上腺素同時亦上升，加上經常睡眠不足，風險當然比較高。」另外，陳柏羲醫生亦提到職業司機，長期坐在車中，飲食習慣亦不太健康，可能經常光顧茶餐廳，自然容易尿酸高、膽固醇高，這些都是導致心血管病的高危因素。

通波仔手術原理

如果真的不幸出現心血管病，例如血管嚴重狹窄堵塞，就可能需要進行通波仔手術。「通波仔幾個字就經常聽到，但到底原理是甚麼？」伍家謙問了一個很多人想知的問題。陳柏羲醫生說通波仔其實是在手腕導入一條鋼線，球囊依鋼線經過狹窄血管，把膽固醇塊推開，再植入支架改善血流，保持血管暢通。這是一個微創手術，通常一個星期內就可以復原，亦可以正常運動，但最重要是準時食藥，就可以維持通波仔手術的效果。

壓力高，令腎上腺素持續高水平，心跳會上升、血壓亦會上升。

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*本文內容僅供參考，並不能取代臨床醫學意見，如有相關健康問題，請向你的家庭醫生查詢。