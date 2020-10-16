【刮痧功效】治感冒失眠鼻敏感痛就有效紅就好？解8疑團4部位勿掂

刮痧可以保健養生，不少人會忍痛把身體的毒素通通「刮走」。而刮痧能疏通經絡、活血化瘀，對於身體有痛症，或是體力勞動較多的人士，有助舒展筋骨、減輕痛症。不過刮痧顏色是否愈黑愈有效？用湯匙都可以自行刮痧？有什麼要注意？

刮痧舒筋活絡，不少人都喜歡透過刮痧紓緩身體痛症。例如藝人鄭秀文（Sammi）便曾在Facebook刊出背部刮痧照片，後頸背部都刮出紫紅色瘀痕，更表示「積勞之下，只要刮，不要怕」。而藝人阿嬌（鍾欣潼）亦曾在Instagram刊出一張刮痧照，更令人咋舌！

▼按圖看鄭秀文、阿嬌的刮痧後的情況！👇👇👇

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刮痧、出痧是什麼？

刮痧療法是利用刮痧器具，在人體表面進行反覆刮動和摩擦，使皮膚局部產生「出痧」的表現。註冊中醫師何慧潔指，破壞局部的微小血管和周邊組織，可讓身體代謝廢物能夠快速排出，從而達到疏通經絡、活血化瘀的作用。刮痧後皮膚出現的紅點稱為「痧」，亦即「出痧」。中醫認為，不少疾病都是因為體內氣滯血瘀而誘發。至於「痧」則是病邪的排泄產物，「出痧」代表將病邪袪除於體外，有助調和氣血，改善身體的平衡狀態。

刮痧功效

▼刮痧能疏通經絡、活血化瘀，對於身體痛症或不同疾病都有療效。（按圖了解👇👇👇）

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何慧潔醫師指，刮痧多用於治療身體痛症、呼吸系統疾病或身體氣血瘀滯不通的情況，中醫有時亦會聯合其他療法如服用中藥、外用中藥或推拿等治療。

刮痧較常用於治療骨骼肌肉問題，包括頸椎病、肩周炎、腰椎間盤突出及肌肉疼痛，亦可治療神經系統病如失眠、面神經麻痺或偏頭痛，以及呼吸系統疾病例如感冒、鼻敏感、哮喘。至於兒童呼吸道感染、發燒、小兒遺尿等問題亦可以刮痧治療。

刮痧顏色

▼不同的出痧顏色，其實代表身體內有不同問題。（按圖了解👇👇👇）

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• 微紅色：正常或病情較輕，因為皮膚經反覆輕刮後多會輕微泛紅，由於皮下微細血管破裂之故。

• 深紅色：體內有輕微濕熱。

• 紫紅色：代表瘀熱，即體內的氣機不通或有組織炎症，身體容易痠痛或僵硬。

• 紫黑色：一般代表身體氣血瘀滯不通較嚴重，痛症時間較長或病情較重。

刮痧8大迷思

▼究竟刮痧是否愈痛愈好？哪些人不適合刮痧呢？（按圖了解👇👇👇）

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1. 刮痧一定要刮到出痧才有效？

雖然身體出痧，是身體代謝廢物排出的現象，不過因應不同體質，並非人人都會出痧。千萬不要為了刮出紫紅色的瘀斑而使用蠻力，如果太用力刮，有機會令皮膚出現損傷甚至發炎感染。

2. 刮痧愈用力、愈痛，代表愈有效？

刮痧並非愈用力愈好，也不是愈痛愈有效。出痧愈黑愈好是一種錯誤的觀念。輕微的點狀出痧約1天就會消退，較明顯的出痧則需2至3天，但如果患者刮痧後1星期，瘀血仍未消退，可能是「刮傷」自己引起的皮膚肌肉瘀傷。

3. 刮痧不適合哪些人？

懷孕女士、糖尿病、心臟病、腦血管病、凝血功能異常、腎功能衰竭、肝硬化患者、重病、氣虛血虧人士不宜刮痧。

4. 刮痧一定要在身體疼痛處刮?

何慧潔醫師指，很多人身體哪部分痛便在那兒刮痧，其實不一定有效。在中醫角度，疼痛不單因局部因素引起，疼痛可能是由身體其他地方的肌肉筋膜或關節問題拉扯到而引起疼痛，如果痛的部位並非真正出問題的地方，即使在疼痛部位刮痧亦無助紓緩。

5. 哪些身體部位不適合刮痧?

建議刮痧主要集中在肩頸、背部、大腿或臀部這些肌肉較厚的部位。至於頸前部兩邊因有動靜脈、骨頭凸起處及下陰都不可刮痧。另外，皮膚有炎症，如濕疹或蜂窩性組織炎，有傷口等損傷部位亦不宜刮痧。

6. 刮痧會頭暈?

刮痧也會「暈刮」，和針灸的「暈針」相同。大多數出現在第一次刮痧、太過疲勞、前一晚睡眠不足、空腹治療的患者，治療時有機會出現頭暈、面色蒼白、出冷汗、四肢發冷、噁心等症狀，這時應立即停止刮痧，並讓患者平臥，飲用溫水休息。不適若未能緩解應求醫處理。

7. 刮痧可以自己在家做?

應保持心情放鬆，保持受刮部位的肌肉放鬆。不應在過飽或過於飢餓、飲用酒精的情況下刮痧。

8. 刮痧用湯匙都得?

湯匙是可以的，不過為免刮傷皮膚，最好選擇一些邊緣圓滑的物件，例如不鏽鋼匙羹便不適合，陶瓷製的湯匙則較好。如長期使用或作治療，建議用正規刮痧板較適合。

正確刮痧方法

▼想要紓緩不適及痛症，一定要注意正確的刮痧方法。（按圖解👇👇👇）

• 工具：刮痧板（例如水牛角製成）、刮痧棒、陶瓷湯匙等。

• 配合潤膚劑：刮痧最好配合一些潤膚劑，以避免皮膚受損，例如固體質地的凡士林、乳霜等，而液體類可用植物油如麻油、橄欖油、粟米油、特製的刮痧油、活絡油或經稀釋的芳香精油都可以。

• 力度：患者不可強求用力刮出痧，感到輕微痠脹即可。要視乎患者可耐受程度。

• 時間：每個部位刮3至5分鐘，最長不超10分鐘。

• 頻密次數：第一次刮完需等5至7天，再進行第二次刮痧，讓局部組織有時間修復。若在短時間內反覆刮痧有機會造成肌肉發炎。

刮痧後注意事項

何慧潔醫師提醒刮痧後應坐下或平躺休息一會，建議刮痧當天可適當多飲用溫水。刮痧後一小時後可用暖水洗澡。當天不建議做粗重工作及劇烈運動，讓身體得到充分休息。

註冊中醫師何慧潔（受訪者提供）

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