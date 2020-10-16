【肺癌】早期無症狀胸痛易喘或已趨嚴重　淡煙同樣高危一定要戒！

雖然女性發生率最高的癌症是乳癌，男性則是大腸癌，但肺癌才是造成男女雙方死亡率最高的癌症，可說是頭號癌症殺手。大家一定很好奇，如果肺癌是癌症第一殺手，那我們要如何早早知道自己是否有罹患肺癌的症狀呢？答案是，很困難啊！

▼肺癌症狀及當肺癌更嚴重時的症狀（點擊下圖看清！👇👇👇）

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肺癌症狀

所謂的第一殺手，就是暗中潛入，不造成一點聲響的，肺癌也是，在疾病早期很可能完全不會造成不舒服，沒有任何症狀。

當肺癌愈來愈嚴重時，患者可能會有疲憊、久咳不癒、喘不過氣、胸痛等症狀。更嚴重的時候，可能會跑出咳血、聲音沙啞等症狀，胸部、肩膀、骨頭可能會疼痛，肺部也更容易反覆感染。

因此，如果你是有抽煙習慣的人，且年紀超過五十歲，可考慮定期自費電腦斷層檢查，及早找出肺癌並治療。

肺癌吸二手煙同樣高危

肺癌的頭號危險因子就是吸煙。如果你不抽煙，但在家或工作時常吸到二手煙，同樣也會提高你罹患肺癌的機率。若你不抽煙，但選擇了會抽煙的伴侶，那你罹患肺癌的機會就比選擇不抽煙伴侶的人還來得高。

在工作中經常暴露石綿或氡氣等物質會提高肺癌的機會。家族史（父母、手足、及小孩曾罹患肺癌）及愈來愈嚴重的空氣污染也是會增加肺癌機率。

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香煙致癌物攻擊呼吸道

抽煙是肺癌的頭號危險因子，只有煙癮愈重，有煙癮的時間愈長，罹患肺癌的機會就愈高，但這究竟是為什麼？

香煙裡面包含許多致癌物質的成分，因此會傷害呼吸道自我防禦的功能，呼吸道纖毛不再掃除毒素、細菌、或病毒，加快致癌物在肺部累積的速度。

關於香煙，還有一些迷思及傳說。

有人認為吸淡煙就比較不危險，但研究認為帶有薄荷醇的淡煙會有種涼爽感，抽煙者反而會吸得更深更多，也更難戒掉，是無法降低罹肺癌的機率的。

抽法不同，會有不同的結果嗎？其實抽煙斗、抽雪茄與吸香煙一樣，致癌物質會長驅直入，都會增加罹患口腔癌、食道癌、及肺癌的機會，沒有哪一種比較好。

常有患者想：「反正我也罹患肺癌了，戒煙也來不及了！改變不了什麼了吧！」

其實不然。無論何時你決定開始戒煙，並真正實行，都是對健康有利的。戒煙會讓人的循環系統及呼吸狀況變好，患者經歷肺癌手術後的復原狀況就會較好，治療副作用變少，而且還能減少將來罹患第二種癌症的機會。

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【本文獲「照護線上」授權轉載，原文：頭號癌症殺手 – 肺癌（懶人包）】