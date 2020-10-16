【咖啡】早上空腹飲4害處血糖上升鈣流失　起床後幾小時飲最好？

早上起床既眼睏又水腫？喝咖啡有助提神消腫，所以不少人早上一起來便喝咖啡。但空腹喝咖啡是否健康？有研究指出，早上起床便喝咖啡會嚴重損害血糖控制，看看喝咖啡的最佳建議時間吧！

忙碌的生活，睡眠時間變得奢侈，有助提神醒腦的咖啡變成日常必需品。但原來一起床，空腹的狀態下喝咖啡可能會「傷身」，特別是「冇覺好瞓」時飲更傷！

早上起床身心疲倦，不少人會喝一口熱咖啡提神！（vladislav muslakov/unsplash）

▼空腹喝咖啡的影響：（按圖了解👇👇👇）

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空腹喝咖啡影響調節血糖能力

英國《獨立報》（The Independent）引述英國巴斯大學（University of Bath）的研究，發現早上一起床立即喝咖啡或會使對早餐的血糖反應提高50%。人體的血糖應維持在穩定的安全範圍內，當血糖過高有可能出現併發症，例如中風、心臟病、高血壓、糖尿病等等。

研究以29位健康的男性和女性為實驗對象，他們隨機順序進行3項不同的過夜實驗。

第1項實驗：參加者過了一夜正常的睡眠，早上起床便喝一杯含糖飲料。

第2項實驗：為了讓參加者的睡眠質素變差，研究人員每一小時便喚醒他們起床5分鐘，早上起床時同樣地喝一杯含糖飲料。

第3項實驗：參加者睡眠覺時也受到了類似干擾，但是在喝含糖飲料前30分鐘先喝一杯濃咖啡。

從參加者的血液樣本反映，早上起床立即喝一杯濃濃的咖啡，使身體調節血糖的能力降低，影響早餐後調控血糖，尤其是在缺乏良好睡眠的情況下。

可能引致的其他影響

1. 消化問題

《healthline》引述研究指，咖啡的苦澀味可能會刺激胃酸產生。因此，大部分人認為咖啡會刺激腸胃，加重腸胃不適或胃病症狀（如腸易激綜合症）、導致胃灼熱（俗稱火燒心）、胃潰瘍、噁心、胃酸倒流和消化不良。

但是否等於空腹喝咖啡對腸胃的傷害特別大？有指由於空腹狀態時，沒有其他食物可以防止胃酸破壞胃壁，所以空腹喝咖啡更傷胃。但研究表示，咖啡與引起消化系統不適的關聯較薄弱。空腹喝咖啡引起的不適都因人而異，不論是否空腹喝咖啡，其出現症狀的頻率和嚴重程度都沒有改變，部分人仍會對咖啡敏感，並會出現胃灼熱、嘔吐或消化不良等現象。

2. 增加壓力荷爾蒙

空腹喝咖啡可能會增加壓力荷爾蒙，即皮質醇的水平。皮質醇由腎上腺分泌，有助調節新陳代謝、血壓和血糖水平。但長期分泌過量的皮質醇會引發不同健康問題，包括骨質流失、高血壓、二型糖尿病和心臟病。

我們剛睡醒時，皮質醇水平會自然地達至最高，然後在一天中慢慢回落，在睡眠初期再次達到頂峰。由於咖啡刺激皮質醇的生產，所以有指當皮質醇水平已經至頂點時，早上喝一杯咖啡會使皮質醇水平過高，十分危險。

但是，研究亦指出，喝咖啡使皮質醇水平升高可能只是暫時性，認為這種短暫的皮質醇增加不會引發長期的健康問題。但視乎身體狀況，對各人的影響程度未必相同。

3. 排走體內的重要礦物質

由於咖啡利尿，早上喝咖啡會令體內重要的礦物質通過尿液排出，特別會增加體內鈣、鉀和鎂的流失。

4. 阻礙肝臟排毒

咖啡中的咖啡因會增加調節肝臟正常排毒的難度，阻礙肝臟排毒。肝臟是人體第二大器官，主要功能包括解毒或過濾血液中的有害物質（例如酒精及化學物）、製造膽汁以幫助分解脂肪、將葡萄糖轉化為肝糖、儲存重要的營養素（包括肝糖、維他命和礦物質），以及調節膽固醇和合成血漿蛋白。

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空腹喝咖啡傷身的話，那應該隔幾耐才喝咖啡？（itsdavo/unsplash）

起床後隔幾耐喝咖啡？

根據Medicover Hospitals資料，建議大家在起床後一小時才喝咖啡，或先進食些少食物，如一片麵包後才喝咖啡。

有人視咖啡如命，起床必須喝咖啡的話，可在咖啡中加入少許牛奶或牛油，有助減少空腹喝咖啡對身體的損害，但仍不建議空腹喝咖啡。

在錯的時間喝咖啡不但起不了提神作用，更會弄巧成拙，可能令人失眠和引發不同健康問題！

▼喝咖啡的建議最佳時間：（按圖了解👇👇👇）

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其實只要減少空腹喝咖啡，日常飲用咖啡除了能提神醒腦，更有燃燒脂肪的好處。

▼同場加映：喝咖啡的好處（按圖了解👇👇👇）

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