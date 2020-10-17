【粉紅十月】乳癌個案20年增3倍且年輕化　壓力大遲生育都關事？

乳癌是女性常見癌症，2017年確診人數分別為4,373人，而根據香港乳癌基金會去年報告，過往20年間，女性乳癌的確診個案增加近 3 倍，更有年輕化趨勢，本港最年輕的確診者不足20歲。

乳癌個案20年增3倍，而且有年輕化趨勢，女士們絕對不能忽視。(getty images)

都市化是乳癌主因？

乳癌是香港女性的頭號癌症殺手，平均每15名女性中便有一名會患上乳癌，當中遺傳因素的影響甚大，其餘還有缺乏運動、肥胖和遲生育等現代女性常見特點。根據香港乳癌資料庫的第十份報告，在超過16,000名乳癌患者中，她們都擁有五大高風險致癌因素：每週運動量少於3小時（77.7%）、從未餵哺母乳（65.8%）、中央肥胖或超重（38.6%）、長期處於高壓情緒（37.1%）以及從未生育或於35歲後才首次生育（26.4%）。

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定期身體檢查最緊要

要改變生活習慣來防癌，總是說得容易做得難！尤其香港女性生活繁忙和壓力大，飲食不均運動不足，即使有心改變也非一朝一夕的事，所以最重要還是定期作身體檢查，及早發現便可大大增加復原和「斷尾」機會！

每年都應定期檢查乳房、子宮是否有異狀。（Getty Images）

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