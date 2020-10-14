【大閘蟹放題】易肚屙咳嗽！10類人慎食15分鐘驅寒食療勿與梨同吃

大閘蟹季節又到了，不少蟹迷急不及待要嘗鮮甜蟹肉和濃郁蟹膏，坊間不少餐廳更推出大閘蟹放題，任你「食返夠本」。不過，大閘蟹是寒涼帶濕的食物，如吃得過量可能會令身體太寒涼，引致如肚屙、咳嗽、敏感徵狀加劇等問題。萬一忍不到口吃了太多又可以如何補救？

大閘蟹是寒涼帶濕的食品，如吃得過量，可能引起肚屙、咳嗽、敏感徵狀加劇等問題。（資料圖片/歐嘉樂攝）

大閘蟹吃過量致肚屙、咳嗽

十月的大閘蟹肥美多膏，令人忍不住一隻接一隻吃，不過，大閘蟹不是人人適合，吃後亦要懂得驅寒，免得滿足了口腹，卻賠了健康。

大閘蟹季一年只有一次，不少人都會比平日吃得更多，註冊中醫師曹信恩指，在蟹季很多人每次會吃三至四隻，一星期甚至吃幾次，「大閘蟹是寒涼帶濕的食品，吃一隻不會有什麼事，但如吃得過量，則可能引發不少健康問題，大家要懂得節制。」

▼進食過量大閘蟹徵狀：﹙按圖了解👇👇👇﹚

曹醫師建議，一般成年人每次不要吃多過兩隻大閘蟹，健福堂註冊中醫師羅光輝更認為每次一隻是上限。過量進食大閘蟹會令當身體過於寒涼，引致肚屙、咳嗽等不適，當你患有某些病症時，進食大閘蟹更會加劇症狀，加重身體負擔及提高患上其他疾病的風險。

▼以下10類人士最好避免或少吃大閘蟹﹙按圖了解👇👇👇﹚

曹醫師解釋，濕疹人士、痛風患者及過敏人士，若吃太多大閘蟹就會令原本的症狀加劇，例如痕癢由甩皮屑變成出水、痛風處更痛等；至於孕婦則要小心，在懷孕期間最好別吃海鮮類食物，因為海鮮比較多菌及寒涼，稍有不慎食物中毒或因食物不潔而引致腹瀉，過度用力可能會影響胎兒，嚴重的更有可能流產。

大病初癒及重病患者，如癌症病人亦不適合食大閘蟹，因為他們的身體較虛弱，容易因食物不清潔而導致生病及引起其他病痛。

女士月經前亦不要吃太多大閘蟹，因太寒涼的食品會使經痛加劇及月經不順暢。（資料圖片/歐嘉樂攝）

曹醫師建議小朋友及老人家別吃太多大閘蟹，因為他們的免疫力較低，容易被細菌入侵臟腑，引致多咳多痰及腹瀉，「最多一星期吃一次，每次只吃一至兩隻。」此外，女士月經前亦不要吃太多大閘蟹，因太寒涼的食品會使經痛加劇及月經不順暢。

大閘蟹寒涼，寒底人士當然要小心，若是腸胃寒者，容易引致肚屙等症狀；若是肺寒者，則會咳得厲害。

與薑絲同吃中和寒性

羅醫師建議，吃大閘蟹時應配合溫性食材進食，烹煮方法則搭配溫熱性味調料。此外，寒涼食品亦不宜與大閘蟹同食。

▼吃大閘蟹注意事項﹙按圖了解👇👇👇﹚

+ 3 + 3 + 3

溫性食材包括韭菜、蒜頭、南瓜、蒟蒻、甘薯等，溫熱性味調料包括生薑、芫荽、辣椒、胡椒、花椒、蒜頭、紫蘇、洋蔥、黃酒，或是做成咖喱蟹等。

曹醫師補充，為了中和大閘蟹寒性，可在進食大閘蟹時蘸點加上薑絲的醋，同樣達中和寒氣之效。若蟹宴中有其他餸菜配搭，則可在湯中或餸菜中加以薑片，以驅寒氣。

進食過量大閘蟹補救食療

雖然大閘蟹多吃無益，但相信很多人仍難以忍口，因此，羅醫師提供了兩個食療，供吃過多大閘蟹的人士補救。

1. 藿香醒胃茶：溫脾醒胃，祛寒導滯﹙按圖了解👇👇👇﹚

適合體質：食用大閘蟹或寒涼食品後出現胃脹悶，頭暈噁心，肢體冰冷者。孕婦與蠶豆症患者亦可飲用，糖尿病患者可去黃糖。

2. 當歸生薑羊肉湯：溫中養血，祛寒止痛﹙按圖了解👇👇👇﹚

適合體質：素體虛寒，食用大閘蟹或寒涼食品後出現腹痛腹脹，頭暈噁心，肢體冰冷者。

食蟹同時食柿會食物中毒？

坊間常有傳聞，指食蟹同時食柿就會引致食物中毒，這是真的嗎？曹醫師笑指：「如果只吃一隻蟹和一個柿，其實並沒問題，大量進食才會有問題。」他解釋，因柿難消化，與蟹一同食用的話會容易造成腸胃不適。品嚐美食都是為求開心，正所謂少食多滋味，只要別吃過量就不會令身體出現問題。