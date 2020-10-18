【缺水症狀】便秘現細紋6體質不同症狀　飲水睇時間7點排毒9點...

飲水除了有助保持身體機能運作，更可加速新陳代謝，有助減肥。不過，當體內水分不足時，身體也會出現不同症狀，例如便秘、口乾舌燥、喉嚨痛、煩燥等，而不同體質缺水時，症狀也有差別。

不同體質缺水症狀

中醫養生講求陰陽平衡，排汗和補水要保持平衡，否則就難以滋養「陰液」，包括血液、汗液及唾沫等。缺水容易令人出現頭痛、頭暈、氣短、口乾、四肢無力、心煩氣躁、眼痛、食欲不振、小便黃等症狀。

▼ 點知自己缺水？一齊做個小測試！（按圖 👇👇👇）

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以下６大體質較易會出現缺水問題，而不同體質缺水症狀也有所不同，註冊中醫師鄧蕙盈為各種體質推介了不同的茶飲：

▼不同體質缺水時，會有不同症狀。（按圖了解👇👇👇）

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1）燥熱：大便乾硬、便秘

經常進食辛辣、重口味食物，或過分服用溫補之品（例如高麗蔘、鹿茸）等，太過「熱氣」或燥熱，就容易令餘熱留在腸胃，耗傷津液，或令大腸變得濕熱。常見症狀包括，大便乾硬、便秘、腹脹、腹痛、口乾口臭、生暗瘡。

▼想通便就要飲山楂決明子茶！（按圖 👇👇👇）

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2）肺燥：咳嗽、皮膚現細紋

肺燥體質的人，經常口乾舌燥，加上「肺主皮毛」，皮膚易缺水、容易有細紋。另外，肺部過分乾燥，在轉季、溫差大的情況下，容易出現乾咳的情況。

▼ 潤喉止咳啱飲羅漢果陳皮茶（按圖 👇👇👇）

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3）腎虛：尿頻、失眠、腰背痛

腎虛易尿頻；並會伴隨失眠、腰痠背痛的症狀。老人、更年期、先天不足，忍尿忍得多的人，較多有腎虛的問題。

▼ 尿頻就要補補腎啦！飲番杯紅棗桂圓杞子茶（按圖 👇👇👇）

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4）濕熱：大便爛、口臭

飲食較辛辣油膩，又愛重口味，則容易有「濕熱」的問題。濕熱的人會大便爛、汗有味、多汗、胃口差、口乾口臭、牙齦腫痛等。日常也可能會經常口渴，亦較易生痱滋及有消化不良的問題。

▼ 成日口臭就要飲野葛菜水啦！（按圖 👇👇👇）

5）瘀血：面色暗、有斑、怕凍

瘀血體質的人，多是面色晦黯、易有色斑、口唇黯淡。另外，也較易煩躁、記憶力差，較為怕凍。長者、更年期、平日食太多生冷及寒涼食物，捱夜的人，較易有瘀血的問題。

▼ 飲桑寄生蓮子蛋茶可以幫你行氣活血！（按圖 👇👇👇）

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6）過敏：氣喘、鼻塞

過敏體質的人，容易出現氣喘、喉嚨癢、鼻塞，及打噴嚏等症狀；易患哮喘、濕疹、藥物過敏等。大多由遺傳病或先天所造成。

▼ 想改善過敏，不妨飲下生脈飲！（按圖 👇👇👇）

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補水時間表

鄧醫師建議大家每日飲2000毫升以上清水。另外最好養成每半個小時喝水100毫升至150毫升（大約3、4口）的習慣，規律少量補水，有助於身體充分吸收和利用。千萬別等到口渴了才猛飲水，不但身體來不及吸收，也會導致血壓異常，刺激身體排除水分，造成「補水不成反缺水」的負面效果。

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▼ 補水有黃金時間？（按圖 👇👇👇）

註冊中醫師鄧蕙盈（由受訪者提供）

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