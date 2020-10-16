不同年齡女性要做哪些體檢？X光造影一定好？體檢迷思逐個拆解

「預防勝於治療」，要避免患病，定期身體檢查對健康是非常重要。由學童時期常接受的牙齒、視力、脊椎、體重測試，到長大後的血壓、驗尿檢查等都是常見的簡單檢測項目。普遍來說，女性罹患的疾病的機會率較男性高。再加上現代生活習慣的改變，以致各類疾病有年輕化趨勢。而女性身體檢查的項目亦會隨著家族病史、身體徵兆而作個人化選擇，以下為大家作介紹。

有乳癌、卵巢癌家族史的女性：

女性的疾病分為「遺傳性」及「後天性」。但在某些情況下，癌症是由代代相傳的基因變異而引起的，而遺傳性的乳癌、卵巢癌及前列腺癌是常見的疾病之一。因此，個人化的身體檢查項目是相當重要，如家中有乳癌家族史（特別是有35歲以下、曾經罹患乳癌的女親友），代表其患上遺傳性乳癌的風險會相對較高，而當中最常見的基因變異在BRCA1和BRCA2的基因出現。而帶有兩者的基因突變，可導致女性患上遺傳性乳癌和卵巢癌。所以，可透過進行基因檢測了解自己的存在患病風險。

帶有遺傳性基因的女性，患上癌症的風險更高。（圖片：geneticliteracyproject.org）

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沒有癌症家族史的女性：

在沒有異常情況於40歲下的女性，一般不建議接受乳房X光造影檢查，主要的乳房檢查都以乳房超聲波掃瞄為先，發現異常後才會被建議接受乳房X光檢查。而女性身體檢查的項目亦會隨著年齡而有所不同，以下為大家作詳細介紹。

一般25歲以下女性：

一般檢查：

由於有研究指出超過80%的乳房腫脹是經自檢查時發現的，因此建議女性每月需自我檢查乳房，留意乳頭有否出血、分泌物、硬塊。而有性行為的女性會建議做柏氏抹片的，檢測子宮頸有否細胞異常；並需接種HPV疫苗，減低患上子宮頸癌的風險。

柏氏抹片檢查。（圖片：twh.org）

異常情況：

當發現乳房突然變大，則需要特別注意情況，甚至應到醫院或診所進行乳房檢查，由專業人仕以超聲波檢查甲狀腺、乳房、盆腔等。

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26歲以上：

一般檢查：

由於很多婦科疾病如陰道炎、宮頸炎、盆腔炎、外陰炎等等的發病年齡都常見在25至30歲。因此，除了超聲波檢查甲狀腺、乳房、盆腔的檢測，踏入25歲後的女性應定期每年增加進行炎症婦科檢查。

婚前／懷孕前：

踏入準備結婚及準備懷孕的年齡層，身體檢查是非常重要的。結婚或懷孕前需瞭解雙方的生育能力和健康狀況、計算成孕機率、檢測隱性遺傳病等，確保胎兒可在母體內健康成長。

一般的懷孕前檢查分為以下四大類別：

１. 遺傳病：基因檢測

２. 生育機能檢查：子宮頸分泌物檢查、盆腔超聲波、柏氏抹片、雌激素、甲狀腺檢查、類風濕關節炎因子

３. 性病／傳染病：梅毒、愛滋病 、滴蟲及念珠菌、淋病菌、衣原體、乙型肝炎檢查

４. 影響胎兒發育因素：德國麻疹抗體測試、類猴型Rh(D)因子

組織家庭前，當然要做好婚前、孕前檢查。（圖片：complete.md）

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35歲以上：

進入婦女的年齡層，女士更應注重身體健康。除了一般的電腦掃描（CT）冠狀動脈造影檢查心臟，低放射劑量胸腔電腦掃描檢查肺部，也該作盆腔超聲波、腸胃內窺鏡及骨質密度檢查；另外，未滿40歲（未到更年期）之女士建議接受乳房超聲波掃描；40歲以上女性，就較適合做每兩年一次乳房X光造影檢查。

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50歲以上：

年過50歲的婦女，應特別避免患上婦女腫瘤的機會；一般檢查包括腸胃內窺鏡（防止消化食道器官的癌症）、低劑量肺電腦斷層掃描（檢查肺癌或良性結節）、心臟電腦斷層掃描（查看心血管疾病及胰臟癌）、盆腔超聲波（防止子宮病變）、甲狀腺檢查、乳房X光造影檢查。另外，荷爾蒙分泌減少，女士需注意骨質密度的轉變，需要抽血檢查維生素D的濃度。再者，婦女們亦需要留意眼睛健康，定期作眼底攝影以防止白內障、青光眼、三高引起的眼底動脈硬化。

乳房X光造影檢查。（圖片：iStock）

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60歲以上：

在進入60歲，女性荷爾蒙變少，骨質密度、血管硬化程度、乳房、子宮卵巢等健康問題要持續注意。老年性陰道炎、外陰枯萎症、外陰白斑、子宮癌、子宮出血、尿道炎都是常見的老年婦女病，需多加注意。另外，要注意生理機能退化變快，需時常活絡筋骨，搭配肢體運動，減少老化的速度。

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無論是什麼年紀，女士們都要注意身體健康，定期進行身體檢查，保持良好的生活習慣，如：規律運動、均衡飲食，才能維持健康的體魄。

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