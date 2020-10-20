醫生分析：社交媒體會洗腦？大話講一百次就會變成真話？

社交媒體不時流行各類的挑戰，吸引全球數以千百萬網民爭相跟隨、迅速模仿，包括：「冰桶挑戰」、「指甲銼磨牙挑戰」等。但這些虛擬世界的小玩意，影響實在不容忽視；皆因不論性質好壞，甚至關乎生命危險，都有大量群眾盲目跟風。這些現象屬於「洗腦」或「思想偏執」嗎？

（圖片：coolmilo/unplash)

網絡挑戰是否屬於「洗腦」或「思想偏執」？

香港註冊精神科專科醫生麥棨諾醫生表示，「指甲銼磨牙挑戰」只是一種風氣，與「洗腦」及「思想偏執」並不一樣，也沒有直接的聯繫。

流行一時的「冰桶挑戰」 。（圖片：Elise Amendola—AP）

事實上，網絡上有眾多的社交媒體，針對人的興趣和喜好去傳達資訊，不同的平台所發放的消息及帶來的信息都不盡相同。如果只專注某一種社交媒體、就只會接受到單一的信息，思想亦會只受該信息所影響，因而變得狹隘。

洗腦：

通常指向負面的，是指受眾不論意願如何，也必須在沒有選擇的情況下不間斷地接受訊息。而「冰桶挑戰」、「指甲銼磨牙挑戰」等都是有選擇的行動。

思想偏執：

是指一些偏執的思維，通常這類人士處事會缺乏彈性，永遠只從一個角度處理或看待事件，亦即是俗語所稱的「諗埋一面」。

「 大話講一百次可以成真嗎？」

曾經有實驗指出，謊言說了一百遍後便會變成真話。人會因生存、環境需要去改變大腦。這種以假亂真，就似被洗腦一樣。

但麥醫生表示，大話講一百次都是大話，如果有人說謊而你又相信，則視乎對話的對象。如果對象對你來說是可信的，大話不用講一百次也會成真。

（圖片：cwg.tw）

如何察覺自己被洗腦？

若然你發現自己不論身處何方何地，洗腦中所灌輸的資訊終日在腦海中揮之不去，而你並不認同訊息的內容，但身處之地所接觸到的訊息，不論以何種渠道、何種媒體，都是萬口一詞，沒有逃避的機會，那你有機會已經被洗腦。

（圖片：psychcentral）

醫生分享 有關思想偏側病人的難忘個案

麥棨諾醫生分享，曾經有位專業人士的病人，因為偏執的思想，覺得別人待他不善，故此常常懷疑他人、又疑心同事對他指指點點，不單於工作環境中孤立自己，同時在待人接物是滿是敵意。

結果，工作上事事不是如意，頻繁地轉換工作，明明理應前途一片光明，卻是一事無成，生活上也一團糟，沒有朋友，連親人也因其古怪的性格而關係疏離。

洗腦或思想偏側究竟是否一個需要正視的精神問題？

麥醫生指出，洗腦與思想偏執並不一樣，亦不是精神問題。若果要說洗腦與精神問題有關聯，那要視乎在洗腦過程中所涉及的內容，及內容是否對受眾自身及其身邊人的影響性。

如果過於思想偏執又或是思想較為偏激的人士，嚴重者有機會導致「偏執型人格障礙」（Paranoid Personality Disorder）、「妄想」等的疾病，但當然需要詳細的評估方能確定。

如何引導思想偏側人士走出困境？

首先，不可對思想偏執的人有既定的判斷或偏見。嘗試從思想偏執的人的角度出發，探究其出現偏執之原因，或者是其他可能性致使其出現偏執。如果大家從同一角度出發，會較容易理解其行為或思想背後的原因，亦予人有同行之感，而非指責說教，指指點點。並肩同行的情況下，則較容易帶思想偏執的人走出困局。

麥棨諾醫生，香港註冊精神科專科醫生。（照片由醫生授權刊登）