【三叉神經痛】洗面刷牙咀嚼臉就痛？2類人高危食藥定手術好？

「醫生，我怎麼才刷個牙，或是上個妝，都可能突然變得臉好痛啊！」沁如在門診抱怨著：「有種被電到的感覺。」醫生問：「從多久之前開始的？」 「之前很偶爾才痛一回，也不會痛很久。」沁如回憶著：「不過最近愈來愈頻繁發作，痛的時間也變長了，真的是好不舒服啊。」醫生回答：「聽起來是典型的三叉神經痛，我們先來做些檢查。」

三叉神經痛特徵

三叉神經是第五對腦神經，長得很粗大，是條含有運動和感覺的混合神經。會叫「三叉神經」，就是因為有三條分支，而三條都是負責頭臉部的感覺。第一分支為眼神經，第二分支為上頷神經，第三分支為下頷神經。

▼三叉神經痛的臨床特徵（點擊下圖看清！👇👇👇）

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既然病名是「三叉神經痛」，代表患者疼痛局限於三叉神經的分布範圍，不會痛到肩膀、手臂這樣的地方去。而三叉神經痛比較容易發生於上頷骨與下頷骨的區域，像是臉頰、下巴、牙齦、嘴唇，也就是三叉神經的第二和第三分支負責之處。疼痛較少發生在眼睛和前額處（第一分支）。

患者只要臉部或口內受到刺激，就可能會誘發疼痛，所以很多日常生活的習慣動作都可能讓自己痛得不得了，像是洗臉、咀嚼、刷牙、擦乾臉、刮鬍、或上妝時輕輕碰臉，都可帶來疼痛。

三叉神經痛是屬於陣發性的疼痛，患者可能會突然間痛個幾秒，最多不超過兩分鐘，但這很痛，很多患者會說好像被電到的感覺。患者會在連續幾天、幾周內反覆發作。

痛的時候常是單側發作，尤其右側居多，很少是雙側同時痛。三叉神經痛的女性患者較多，而且年紀愈大愈容易，經常是發作於超過五十歲的人身上。

三叉神經痛的臨床特徵（照護線上授權使用）

三叉神經痛的型態與原因

三叉神經痛又可以被分成三種型態：

典型三叉神經痛

第一種「典型三叉神經痛」是最常見的，約佔了所有的四分之三，其疾病起因於典型的神經血管壓迫。三叉神經的感覺神經部分在進入到橋腦之前的入口處，可能會受到壓迫基底動脈的分支，通常是「上小腦動脈」壓迫。雖然神經和血管本來就常常相遇相碰，但此處說的受血管壓迫，通常是指血管有異狀，像是結構太扭曲、太扁平、或位置太邊邊，這樣的壓迫久了，感覺神經會失去髓鞘，導致神經訊息傳導過程就容易出錯，變得太容易興奮與亂放電，而讓患者有陣發性的臉部疼痛。（部分患者平時會有持續性的臉部疼痛，還有陣發性的燒灼痛感。）

繼發性三叉神經痛

第二種「繼發性三叉神經痛」佔了15%，代表有明確的神經疾病誘發了疼痛，例如患者本身有多發性硬化，或長在小腦橋腦處的聽神經瘤、腦膜瘤等腫瘤，而壓迫到三叉神經，才導致疼痛。這類患者的臨床特徵與典型三叉神經痛很像，只不過患者可能比較年輕。

特發性三叉神經痛

第三種「特發性三叉神經痛」佔了10%，代表找不到原因的三叉神經痛。

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診斷三叉神經痛

醫生靠著痛的位置、型態，再配合神經學檢查與影像檢查能診斷三叉神經痛。像是開頭沁如形容痛的特徵是「陣發性被電到的感覺」，痛的位置「屬於三叉神經的分布範圍」，且「日常生活小事都可能觸發疼痛」，就很可能是三叉神經痛。接著醫生會再做神經學檢查確定痛的位置，並安排磁力共振檢查確定是否有腦瘤、多發性硬化等其他問題。

治療三叉神經痛

- 藥物治療

藥物治療方面以抗痙攣、抗癲癇的藥物為首選。部分患者服用藥物後就不需要其他的治療方式，但隨著時間過去，後來藥物可能會失去作用，而且藥物的副作用不小，約有四分之一的患者會因頭暈、複視、肝功能異常等嚴重的副作用而需要停用藥物。

- 微血管減壓手術治療

如果對藥物控制沒效的人，可以考慮手術。於患側的耳後做一個切口，進到顱內找到三叉神經，可以考慮把血管移到神經的上面，並且於兩者中間用一塊海綿架開。通常此種手術可以有效地減少疼痛，但後來還是有再度發作的可能。

其他還有多種治療方式，可與醫生好好討論。

微血管減壓手術治療三叉神經痛（照護線上授權使用）

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【本文獲「照護線上」授權轉載，原文 ：突然臉像被電到？三叉神經痛（懶人包）】