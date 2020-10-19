【腸癌】女星肚痛以為拉傷終確診十二指腸癌！小心便血驟瘦5症狀

食物從口腔進到身體時，會先經過食道、胃，再經過小腸、大腸。而十二指腸屬於小腸的第一部分（另外兩個部分是空腸與迴腸），為什麼這裡會被叫做十二指腸呢？因為過去認為十二指腸的長度就像是十二根手指頭併排時一樣那麼長，就給了這段小腸這麼特殊的名稱。

今天我們要講的是十二指腸癌。十二指腸這裡相對來講是比較少長癌症的消化道，小腸癌的案例已經比大腸癌、胃癌患者少得多了。且在小腸癌之中，十二指腸癌還比迴腸癌更少，僅佔消化道癌症的不到1%比率。

十二指腸切面（照護線上授權使用）

十二指腸癌分類

原發於十二指腸的癌症都可以被稱為十二指腸癌，但癌症其實也還有分類：

- 腺癌（adenocarcinoma）：腸胃道癌症最常見的類型就是腺癌，平常聽到的大腸癌、胃癌，幾乎都是指腺癌，也就是腸胃道內膜腺體的癌化，在十二指腸處也是腺癌最常見喔。我們以下對十二指腸癌的介紹都以腺癌為主。

- 肉瘤（sarcoma）：十二指腸的肉瘤起源於肌肉層與支持組織，大約佔了1成的十二指腸癌案例。

- 神經內分泌瘤（neuroendocrine tumor）：相對來說生長較緩慢的腫瘤，會分泌具荷爾蒙特性的物質，導致患者有慢性腹瀉、盜汗、潮紅等症狀。

- 淋巴癌（lymphoma）：身體各處都有淋巴結，小腸也不例外，也可能會長出淋巴癌。

▼罹患十二指腸癌時的症狀（點擊下圖看清！👇👇👇）

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罹患十二指腸癌時，患者會有肚子痛、糞便中帶血、體重莫名其妙下降、肚子有腫塊感、噁心嘔吐等症狀。如果病情變嚴重腫瘤愈大的時候，就可能帶來貧血、黃疸、或腸道阻塞的問題。

然而，這些症狀都不太具有特異性。也就是說，當你肚子痛的時候，你會想到吃壞肚子、腸胃炎、膽囊炎、闌尾炎、胰臟炎等等一大堆其他的原因，或有些人生活太緊張，患有腸躁症就可能表現類似的症狀，也就是說，十二指腸癌會排在很後面才會被想到這個可能性。台灣女星蕭淑慎自曝罹患十二指腸癌時，就有肚子痛的症狀，但她以為是肌肉拉傷，後來才知道十二指腸裡長了超過八公分的腫瘤。

十二指腸癌成因

罹患十二指腸癌的危險因子基本上與罹患大腸癌的危險因子是高度類似的。

- 年紀：十二指腸癌通常是發生在大於六十歲以上的患者身上。 - 基因：某些基因突變會讓腸道腺瘤增生，進而容易變成癌症。 - 腸胃道疾病：像克隆氏症這樣的發炎性腸道疾病會讓腸道反覆發炎，增加癌症出現的機會。 - 抽煙喝酒：抽煙喝酒都會破壞細胞，增加基因突變機會，而增加了罹癌機會。 - 飲食習慣：喜歡吃紅肉、高鹽分、或煙燻的食物會增加腸胃道罹癌機會。

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罹患十二指腸癌會很嚴重嗎？

如果在發現癌症時，腫瘤本身比較小，還是屬於可以手術切除的階段，腫瘤沒有侵襲到重要血管、組織、淋巴結、或周邊器官，都是預後比較好的指標。

相對來說，假使發現癌症時腫瘤已經很大，或侵襲到淋巴結、周邊器官，病情就比較棘手。

過去常常把長在附近的幾個癌症，包括胰臟癌、壺腹癌、遠端膽管癌、與十二指腸癌四者放在一起討論，但十二指腸癌算是四者之中預後最好的。

如何治療十二指腸癌？

手術通常是治療十二指腸癌時最主要的手段。不過，手術並不容易。

十二指腸位於腹內腸胃道的軍事重鎮。膽管、胰管會在此交會，形成「壺腹」，與十二指腸相連，其開口讓膽汁、胰液能加進十二指腸，幫助消化食物。

因此在手術時，十二指腸難以「獨善其身」，動到十二指腸，就常常也需要同時處理遠端膽管與胰臟頭部，再加上這附近出沒的重要血管們，處處都增添了手術的複雜程度。

因此我們要切除在十二指腸的腫瘤時，可能需要動用到「胰–十二指腸切除術」，代表同時切除胰臟頭側、十二指腸、膽囊、遠端總膽管和部分的胃。切除腫瘤之後，還需要重建腸道的順暢性，讓膽汁、胰液能繼續加進腸道，並讓胃的食物能順利往小腸、大腸的方向前進。因為這是個浩大的工程，手術的併發症與死亡率會比小手術來得高。

胰–十二指腸切除與重建（照護線上授權使用）

當腫瘤是長在這個軍事重鎮，不管是長在十二指腸、壺腹、胰臟頭、或遠端總膽管，都需要動用到「胰–十二指腸切除術」來切除腫瘤。不過，如果挺過了手術，十二指腸癌算是這四種癌症中預後最好的。

術後醫生會視患者狀況，建議輔以化學治療或放射線治療。

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【本文獲「照護線上」授權轉載，原文 ：十二指腸癌，醫師圖文解說（懶人包）】