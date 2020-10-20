【癌症】痣或黑色素瘤看3重點逾6厘米要注意！防皮膚癌必做1件事

每個人身上或多或少都會有痣的存在，它可能長在臉上、手上或是不方便給別人看的部位上，您知道這些看似無害的痣，有可能產生黑色素瘤（Melanoma）且可能造成皮膚病變導致癌症嗎？本文將帶您了解黑色素瘤是怎麼產生，以及該如何預防它來危害我們的健康。 文：于承宇 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師

▼黑色素瘤怎麼產生？（點擊下圖看清！👇👇👇）

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黑色素瘤簡單來說就是黑色素細胞（Melanocytes）在皮膚上過度堆積、聚集，造成皮膚表面產生黑色的斑塊。痣的生成是因為黑色素堆積而成，但也不是所有黑色素瘤都由身上的痣演變而來；黑色素瘤除了可以從痣轉變之外，也可能自行出現在其他部位。這些黑色殺手們多發生在20~50歲的成人身上，男性主要長在背部，而女性則以腿部為主。

黑色素瘤成因

紫外線是造成黑色素瘤的主要原因，因為它會破壞皮膚細胞的DNA。當然，這並不代表您要完全遠離太陽，因為若是想獲得足夠的維他命D，適度地曬太陽還是必須的。只是若沒有做好防曬的工作，或是在太陽底下的曝曬時間過長，皮膚反覆的曬傷則會提高罹患皮膚癌的機率。我們都知道皮膚愈白的人通常更容易曬傷，這也是為什麼白人獲得皮膚癌的機會，高居所有人種之冠。除了膚色，如果您是屬於痣特別多，或是家族有黑色素瘤病史的人，也要特別注意預防黑色素瘤的產生。

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黑色素瘤症狀與類型

想要區分黑色素瘤和痣，可以從大小、形狀和顏色下手；痣的直徑通常不會超過6毫米（mm），但黑色素瘤則通常會大於這個尺寸，並有逐漸擴大的可能。一般的痣都是對稱生長，兩側圓潤且顏色明顯，多呈現黑色橢圓狀；黑色素瘤的邊緣兩側則會呈現不對稱的形狀，例如：一側為圓弧，但另一側卻像是齒痕般的不規則形狀，它的顏色也可能產生變化，並不像痣一樣只有單純的黑色，有可能偏中心的部分是黑色，但是外側是淡黑色或是咖啡色的狀況。

除了上述提到的幾種可能為黑色素瘤的情況外，如果您發現您以為的痣出現隆起、擴大、發癢、結痂，甚至流血的情況，建議就診以獲得進一步的診斷，提高及早發現黑色素瘤的機會。

在極少的情況下，黑色素瘤可能會出現在眼睛上。特別針對眼球，而不是眼皮或是眼睛周圍，如果您在照鏡子時看到眼球有黑色斑點，或是視線有被東西遮蔽的感覺，請儘速前往醫院做檢查。

黑色素瘤預防及治療

為了確認到底是痣還是瘤，醫生可能會透過活體組織切片（Biopsy）的方式，也就是透過切除或針頭擷取部分受檢組織，在顯微鏡下進行檢查。不過若是黑色素瘤的深度超過1毫米（mm），便有可能透過淋巴系統轉移到身體的其他部位。因此，醫生也有可能透過淋巴結切片來了解黑色素瘤是否有擴散的跡象。其他的檢查包含電腦斷層掃描（CT scan）、磁力共振（MRI）、血液檢查等。

若已經確定為黑色素瘤的患者，早期發現治癒的機率相當高，醫生可以在黑色素瘤的癌細胞還沒轉移之前，利用手術切除的方式將它移除；為了避免周遭的皮膚內還藏有微量癌細胞，除了要把腫瘤切除外，周遭1.5~2.5公分的皮膚，也可能被納入手術範圍。但是，當癌細胞已經從黑色素瘤經由淋巴系統擴散出去，單純的切除腫瘤就無法抑止癌細胞在其他部位肆虐，這時就需要利用您可能有耳聞過的化療、放射線治療等方式，將身體內的癌細胞殺死，而這樣的治療方法，有可能會損害其他正常的細胞，導致患者免疫系統癱瘓，身體變得十分虛弱。不過近年新興的免疫療法，對於癌症的治癒率有明顯的提升，也許它可以成為末期癌症患者，在汪洋中的救命筏。

作為皮膚癌的一種，黑色素瘤在擴散之後的致死機率相當高。不管您的膚色偏黑還是偏白，想要避免獲得黑色素瘤，無非就是要做好防曬工作，尤其在夏天這種太陽特別毒辣的季節，最好能避免在紫外線最為強的時段在戶外活動，例如：早上10點~下午3點。如果您喜歡海邊戲水、浮潛或衝浪，比起塗抹防曬，更建議您著重物理防曬，穿著水母衣來遮擋過量的太陽光照射比較有效。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：是痣還是瘤？黑色素瘤的致癌危機】