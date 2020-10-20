洗衣機暗藏大腸桿菌5細菌比馬桶多！洗衣機要點洗6貼士底褲要分開

大家常常用洗衣機洗衣物、但很少人會去「洗」洗衣機的。研究發現「不到20％的人，會每月至少一次，清洗家裡的洗衣機」。我特别專文告知你洗衣機中潛伏的細菌，期待您將渴望清潔家裡的洗衣機 : 1. 如果你知道，洗衣機中藏有細菌，實際上比廁所馬桶細菌更多。2. 如果你知道，你常常是在洗衣機水中和糞便細菌一起洗自己衣物，How do you feel呢？ 文：黃軒（台灣醫師）

細菌魔鬼藏在細縫裡

洗衣機中，繁殖多種細菌。值得慶幸的是，大多數都是良性的。但有一些對我們的健康有害，科學家發現其中包括：大腸桿菌（E.coli），沙門氏菌（Salmonella），金黃色葡萄球菌（Staphylococcus aureus），綠膿桿菌（Pseudomonas aeruginosa）和肺炎克雷伯菌（Klebsiella pneumoniae）。

▼家居細菌黑點何只洗衣機，還有以下10處。（按圖了解👇👇👇）

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Charles Gerba醫生，是世界著名的微生物學家，他對洗衣機和相關細菌進行了幾項研究。以下是他的一些發現：

1. 大腸菌群Coliform Bacteria（包括大腸桿菌, E.coli）

Escherichia coli，通常被縮寫為E.coli，是大腸菌中最危險的一種。大腸桿菌主要是在糞便中發現。所以大腸菌群常常用來判定你的衣服有沒有被糞便污染。當Gerba博士擦拭100台洗衣機作細箘培養時，他發現60％的細菌是大腸菌群（Coliform Bacteria），而其中10％卻帶有大腸桿菌（E.coli）。沒錯您洗衣服的洗衣機，有可能會被糞便污染，這是真的！

糞便細菌如何進入您的洗衣機？

這些潛在致命的病原菌，怎麼會進入我們的洗衣機？難道你上廁所，沒有擦乾淨屁股嗎？

實際上，你上廁所後，無論擦拭肛門口多麼徹底，你的日常坐、站、蹲……動作，我不用太多細節……你當知道你的肛門都會觸摸到自己內褲，你肉眼看不到的糞便，就轉移沾染到自己的內褲中了。然後，內褲，再將其轉移到洗衣機上，並將其又再轉移到，洗衣機中的其他衣物上。這樣，還沒結束呢？

現代洗衣機內部裝有大量塑料製「小裝置」或「小卡樁」，可容納細菌的生物膜，提供了非常舒適的住所。你的糞便細菌，就可能潛伏很長時間，持續再污染下一批衣物。

2. 沙門氏桿菌（Salmonella）

沙門氏桿菌（Salmonella），是最常見的食物中毒形式之一。通常可能通過其他方式感染，例如與未正確洗手的人接觸或與糞便接觸……（看，又是糞便。）

在55°C洗衣機內的衣物上，也仍發現有沙門氏桿菌（Salmonella）。被沙門氏桿菌（Salmonella）感染，會引起的腹瀉，嘔吐，胃痙攣甚至有時發燒都是非常不愉快的，症狀可能持續長達一周。

3. 金黃色葡萄球菌（S.aureus）和表皮葡萄球菌（S.epidermiditis）

金黃色葡萄球菌（S.aureus）和表皮葡萄球菌（S.epidermiditis）感染，通常稱為葡萄球菌感染。而這些金黃色葡萄球菌和表皮葡萄球菌，可以在50°C的洗衣程序中存活下來。

現代洗衣機內部裝有大量塑料製「小裝置」或「小卡樁」，可容納細菌的生物膜，提供了非常舒適的住所。（資料圖片）

冷水洗衣程序的危險

的確，全世界有數百萬人正在使用冷水或極低的溫度來洗衣服。這再次凸顯了使用冷水清洗的危險。為此，科學家研究證明提醒您「需要使用超過60°C洗衣機洗衣服」。

我整理一些Gerba博士的重要提醒：

1. Gerba博士在55°C洗衣機内，發現了 : 沙門氏桿菌（Salmonella），甲型肝炎病毒（Hepatitis A virus）和腺病毒（Adenovirus）、葡萄球菌（S.aureus）的痕跡。 2. 葡萄球菌可以在50°C下的洗衣程序依然存活。 3. 英國和歐洲人，通常在30°C下洗衣機洗衣服。 4. 在美國，只有5％的衣物是在60°C以上進行。

也許最重要的一點是：科學家建議溫度為「60°C，可以殺死所有衣物上的致病細菌」

「冷水，只清洗衣服」但不能對衣服進行消毒。為此，您需要的水溫至少為60°C。

▼一些洗衣機洗衣服的技巧（點擊下圖看清！👇👇👇）

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1. 洗衣劑選擇

首先，洗衣劑用於清潔衣物，通常是去污漬、防褪色。而不是消毒滅菌！當然，您確實需要注意衣物顏色。用含有次氯酸鈉（NaOCl）的洗衣劑，會使衣物顏色變色。有些洗衣劑，內含過氧化氫（H2O2）的漂白劑。這樣可以更好地保持衣服的顏色！

2. 內褲分開洗

現在你已知道，你的內褲糞便可以轉移到洗衣機滾筒中任何其他物品上。把內褲，分開來洗，這是你的例行洗衣服的技巧之一。你千萬也不要告知我：你上廁所後，擦拭肛門口是多麼乾淨，內褲就沒糞便了……

3. 洗洗衣機

看一下製造商建議，通常洗衣機使用標籤說明有寫：通常您可以使用漂白劑、白醋或一些小蘇打，洗衣機在40°C的溫度下，洗滌並殺死細菌。

4. 洗衣機每月運行一個維護週期

一些新的洗衣機具有自動清潔程序，您則需要每月運行一次。如果你的洗衣機，沒有自動清潔程序，你可以在沒有衣服的情況下，進行高溫循環。別忘了加漂白劑、白醋或一些小蘇打，在40°C的溫度下，洗滌並殺死細菌。

5. 戴手套或勤洗手

處理完衣物後，例如將其帶到室外晾乾後，請確保洗手或戴手套。

為什麼要戴手套或洗手？格巴博士建議通常在洗完衣服後，我們會去準備食物或又將污染物傳播到我們家中的其他地方。

6. 外面曬衣服

你可以使用烘乾機，只是您的電費會增加而已。太陽、永遠是天然的消毒劑。太陽可以幫助殺死細菌。

資料來源： 1. https://www.apartmenttherapy.com/how-to-clean-a-top-loading-washing-machine-apartment-therapy-tutorials-184296 2. https://www.goodhousekeeping.com/institute/a23727/how-to-clean-a-washing-machine/

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：黃軒醫師，原文：黃軒醫師說：你有常洗洗衣機嗎？】