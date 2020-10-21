【糖尿病】血液循環差手腳凍麻木如針刺！糖尿肥胖6可能多練深蹲

怕凍、易攰、關節痛，傷口難癒合，可能是血液循環差的症狀。血液循環差，不只可能令你面色蒼白，及水腫，更可能代表你患有其他疾病。假如不加以留意或接受治療，分分鐘有機會中風，甚至致命。究竟血液循環差背後有什麼隱憂？

手腳麻木刺痛、經常抽筋，可能是身體給你的警號。血液循環差有什麼要注意？有什麼要避免？又可多做什麼運動呢？

血液循環差症狀

▼ 假如你有以下症狀，可能代表你血液循環差！（按圖 👇👇👇）

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血液循環不佳最常見的症狀是手腳冰冷、麻木刺痛像被針刺一樣，又容易抽筋，嚴重的會影響關節痛、靜脈曲張、便秘，甚至腳潰瘍。別以為只是小毛病，若不加以處理，頸動脈萬一有斑塊沉積，有機會導致中風。

血液循環差如何改善？

《WedMD》報道為大家列出了有助改善血液循環的方法（按圖 👇👇👇）

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改善血液循環其實有很多方法，先要戒煙，日飲8杯水，多菜少肉，每天運動等，這些都是基本的健康生活習慣，不過，原來著壓力襪、做深蹲都有幫助，深蹲更可改糠尿病和腰背痛。瑜伽招式一樣得！

▼ 同場加映：做瑜珈可以有助血液循環？（按圖 👇👇👇）

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血液循環差成因？

為何會血液循環差？原因有很多，更可能和疾病有關，部分原因更有機會導致中風，甚至有致命的風險！（按圖 👇👇👇）：

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• 周邊動脈阻塞（PAD）

周邊動脈阻塞會令血管變得狹窄，其中一個相關的問題，就是「動脈粥樣硬化」，即血管內斑塊沉積，導致血管硬化。在這些情況下，都會減少四肢的血流，並可能出現麻木、刺痛，甚至會令神經或組織受損。

一般常見於50歲以上的人士，而吸煙者更是周邊動脈阻塞的高危人士。如不加以治療，若頸動脈出現斑塊沉積，有可能導致中風。如斑塊沉積在心血管內，更可能心臟病發。

• 血栓

血栓阻檔部分或全部的血流，並可在身體任何部分出現。當手腳出現血栓的情況，就可能會導致循環問題。如腳部出現血栓，並傳至身體其他部分，例如心臟或肺部，也可能會導致中風，或有致命的風險。

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• 靜脈曲張

靜脈曲張一般出現在腳的後方，當受損的血管不能和其他血管運送更多血液，就可能會出現循環差的問題；而在較為罕見的情況下，靜脈曲張也可能會導致血栓。

▼ 靜脈曲張點治療？（按圖 👇👇👇）

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• 糖尿病

糖尿病除了影響血糖外，也可令身體某些部位的循環變差，並可能會出現腳抽筋、小腿、大腿或臀部痛；在活動時，抽筋的問題也可能更為明顯。不過糖尿長期患者，由於糖尿病周邊神經病變，四肢的敏感度下降，未必能察覺循環差的問題。

另外，糖尿病也可導致心臟及血管問題，患者較容易出現動脈粥樣硬化、高血壓和心臟病等問題。

• 肥胖

身上的肥肉會無疑是身體的負膽，如你過重、長期站立或坐下，都可能會導致循環問題。此外，過重或癡肥也會增加患上不同疾病的風險，例如靜脈曲張和血管問題，都可令你循環變差。

• 吸煙

吸煙會干預血流、損害血管壁，並會令血管斑塊沉積，令循環變得更差。這些問題會令你增加患心血管疾病、中風和心臟病發的風險。

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（資料來源：《Healthline》、《WedMD》、《Medical News Today》）

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