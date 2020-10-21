【每日3分鐘】躺着都能瘦腰減肚腩　簡易2招單車式捲腹勿貪快！

明明不胖卻還是有層腰間肉嗎？由於現代人大多久坐、少運動，加上脂肪傾向於堆積在人體重心的位置，因此就容易堆積在腰部。想要瘦下這惱人的腰間贅肉，除了飲食控制多運動，做對運動也有助於擊退這圈贅肉，找回緊實的腰部曲線。