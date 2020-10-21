【每日3分鐘】躺着都能瘦腰減肚腩　簡易2招單車式捲腹勿貪快！

健康
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明明不胖卻還是有層腰間肉嗎？由於現代人大多久坐、少運動，加上脂肪傾向於堆積在人體重心的位置，因此就容易堆積在腰部。想要瘦下這惱人的腰間贅肉，除了飲食控制多運動，做對運動也有助於擊退這圈贅肉，找回緊實的腰部曲線。

▼2招擺脫腰間肉（點擊下圖看清！👇👇👇）

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一、躺臥屈膝鐘擺

做法：

1. 採仰躺姿勢，雙手置於體側，雙腳屈膝併攏抬離地。

2. 吸氣時，雙腿儘可能的右移動，不一定要碰到地。

3. 吐氣時，慢慢地回正，吸氣時再換左邊。

※注意肩膀不離地，盆骨不歪斜，動作要穩定且緩慢。

重複動作並配合呼吸吐氣，10-12次為一組，做3組。

2招擺脫腰間肉，躺著也能瘦腰減腹（Heho健康授權使用）

二、單車式捲腹

做法：

1. 採仰躺姿勢，保持腹部核心穩定。

2. 雙手抱頭，雙腳預備踩腳踏車（右手左腳、左手右腳）。

3. 手肘盡量往膝蓋碰過去。

※記得要穩定軀幹不要過度晃動，且速度不要太快。

做8-10次為一組，做3組。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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