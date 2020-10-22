【胃酸倒流】未必胃酸太多吃胃藥或更差！教你5分鐘測胃酸多定少

大家身邊總有一些朋友或個案因為平常生活忙碌、工作壓力大，常常有一餐沒一餐的，常年下來胃酸倒流（又稱胃食道逆流）、胃灼熱已經是家常便飯，隨身物品絕對少不了胃藥這一項。

「吃胃藥」是許多人緩解胃部不適或胃酸倒流的標準流程，這是因為大部分人會覺得胃部不適是「胃酸分泌過多」所造成。但實際上，可能是胃酸分泌過少，讓食物無法順利消化，在胃中的停留時間過久，使得胃部壓力增加，容易造成逆流。

台灣功能醫學醫師歐瀚文表示，會造成胃酸不足的原因有很多，最常見的可以分為4點原因。

▼4原因使胃酸不足導致逆流（點擊下圖看清！👇👇👇）

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1. 胃藥：不少人有使用胃藥的習慣，像是PPI類藥物，這類藥物會抑制胃酸的分泌，一開始可能會覺得效果很好，症狀緩解不少，然而在長期使用胃藥的狀況下便會過度抑制胃酸的分泌，讓原本可能過多的胃酸變成不足，適得其反。這也是很多人吞胃藥到後來愈來愈沒效的主要原因！

2. 年齡：隨著年紀增加，胃酸分泌的能力就會慢慢降低，尤其是超過65歲的長者胃酸不足的比例相當高，因為消化不好容易脹氣、胃脹也影響食慾。

3. 感染：在台灣胃感染幽門螺旋桿菌的盛行率超過50%，相當每兩個就有一人有受到感染。幽門螺旋桿菌會破外胃黏膜造成潰瘍之外，也會干擾胃酸分泌。

4. 壓力：適度的壓力可以對我們帶來多項好處，像是可以提升免疫力、強化心智與抗壓性、增加創造力等等。但若長期處於慢性的壓力下，也會抑制胃酸分泌、影響腸道蠕動。

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切勿自行停用胃藥引起胃酸「報復性分泌」

「如果懷疑自己胃酸過多，想吃顆胃藥緩解症狀之前，建議先確認自己是否真的胃酸過多，再來考慮使用胃藥。」歐瀚文提醒，若實際上胃酸不足又吃胃藥，反而讓原本胃酸不足的狀況更是雪上加霜。

歐瀚文建議，如果已經使用胃藥一段時間的人，若發現自己是胃酸不足需要停止使用胃藥，建議要循序漸進地減少胃藥使用，不要貿然停藥，否則會引起胃酸「報復性」分泌，而變成胃酸過多。

一杯小蘇打水自我檢測胃酸情況

但是，很多人應該都很想問，到底要怎麼了解自己的胃酸到底夠不夠？

歐瀚文表示，測量胃酸多寡的專業檢測非常繁複，必須使用類似胃視鏡的儀器，插入體內，抽取胃酸檢驗pH值；外國也有所謂的試紙檢測，但同樣檢測繁複。

在日常生活中其實可以透過一杯小蘇打水自我檢測。歐瀚文指出，將四分之一茶匙的小蘇打粉放入200c.c.的水中，於早晨起床空腹時喝下。

「鹼性的小蘇打與酸性的胃酸會進行酸鹼中和的反應，產生二氧化碳。」當體內有足夠的胃酸時，5分鐘內會打嗝，將胃部的氣體排出；若超過5分鐘後沒有打嗝，代表胃酸不足。

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