【養生】常吃生冷食物5大惡習釀手腳冰冷　多吃烏雞溫辛食材暖身

季節離冬天愈來愈近，氣溫也是逐漸地下降，有些人已經武裝齊全的準備過冬，如隨身攜帶暖包、羽絨外套、手套等等的禦寒聖物，但不少民眾儘管已經做好防寒準備，還是會時常感到手腳冰冷。而這樣的症狀可能是因為生活習慣或先天體質所導致，但並不用擔心，因為除上述防寒法，還可以透過食材來改善和調理體質。

台灣醫師何昱樺曾表示，體質虛寒是造成手腳冰冷的主要原因之一，有人是先天體質，有些人則是生活習慣造成的後天體質；體質虛寒遇上季節帶來的氣溫變化，有不少人會遇到皮膚乾燥、手腳冰冷的問題，還有一些女性會遇上月經不順的困擾。

▼5大惡習釀手腳冰冷（按圖了解👇👇👇）

何昱樺指出，不喜歡喝水、睡眠時間不足、常吃生冷食物、著衣不夠保暖、常喝冰涼手搖飲料等生活習慣，都會造成天氣一冷就手腳冰。因此他建議，多食溫補食物，有助於暖身，促進血液循環。

何昱樺列出下列可以幫助暖身和調理體質的食材：

▼6種幫助暖身和調理體質的食材（按圖了解👇👇👇）

1. 溫辛食材：如薑、蔥、蒜，促進血液循環。 2. 根莖類：如芋頭、薯仔等等，膳食纖維多且含維他命C。 3. 鰹魚：含豐富蛋白質、B雜、維他命E等等豐富的營養。 4. 紅肉：如牛肉、羊肉等，補脾胃、益氣血。 5. 紅糖：補血、活血化瘀，適用於調理體質虛寒。 6. 烏雞（又稱烏骨雞）：益肝補腎，促進新陳代謝。

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