枕頭床單床墊暗藏細菌比馬桶、廚房鋅盤多！床單最好每周清洗一次

我們一生都在床上度過很多時光，因此讓床變得舒適而誘人，是很自然的。但是在所有的枕頭和床被，床墊下面，都有一大堆細菌，它們也使用我們的床，睡得很舒適。 文：黃軒（台灣註冊醫師）

專家們好奇的進行了一項研究，檢查了枕頭套、床單和床墊的細菌培養研究。從四個星期內不洗床單、還有1年到7年完全不洗床墊，通通採集了細菌樣本。

然後，分析了所有細菌的數據，以更好了解床單、枕頭套、床墊的清潔程度以及應該多久更換一次。

▼你的床單和枕頭套，究竟有多髒？（點擊下圖看清！👇👇👇）

+ 4 + 4 + 4

1周內不洗 床單：5百萬隻細菌 枕頭套：3百萬隻細菌

4周內不洗 床單、枕頭套：1千萬隻細菌

這些和我們平常生活用品比較，更是好幾百倍，幾千倍的髒。

枕頭套的細菌

1周不洗：300萬隻細菌=比馬桶座墊，多出1萬7千倍的細菌

2周不洗：598萬隻細菌=比水龍頭，多出3百倍的細菌

3周不洗：851萬隻細菌=比廚房鋅盤，多出4百倍的細菌

4周不洗：1千萬隻細菌=比寵物的碗，多出39倍的細菌

床單的細菌

1周不洗：500萬隻細菌=比浴室門把，多出2萬4千倍的細菌

2周不洗：573萬隻細菌=比寵物玩具，多出302倍的細菌

3周不洗：924萬隻細菌=比咖啡壺，多出280倍的細菌

這發生在我們許多人身上：您忙於工作，然後回到家崩潰就睡着了。您上次洗床單是什麼時候？您真的不記得了？！

所有的枕頭和床被，床墊下面，都有一大堆細菌。（Christopher Jolly／Unsplash）

床單和枕頭套，不同種類細菌的溫床

有許多不同種類的細菌，躺在床單和枕頭套，在晚上與我們一起睡覺。研究中，發現有四種主要的細菌菌株，喜歡在床單和枕頭套上。

最常見的一種（超過41.45％）是革蘭氏陰性桿菌。這些細菌通常會引起肺炎和其他類型的感染。而且，根據傳染疾病專家的說法，大多數革蘭氏陰性桿菌是危險的，並可能導致抗生素抗藥性。革蘭氏陽性棒（24.94%）和桿菌是（23.38%），是另外兩種最常見的細菌。芽孢桿菌，是食物中毒和類似感染的常見嫌疑人，但革蘭氏陽性菌通常對人體無害。

床單與枕頭套，哪個比較髒？

雖然枕頭套和床單都被視為細菌的溫床，但在細菌分佈方面卻並不相同。可以知道床單的革蘭氏陰性桿菌數量最多（約佔42％），比枕頭套更多、更髒的。而那個不容易清洗的床墊又如何呢？

▼家居細菌黑點何只床單、枕頭套，還有以下10處。（按圖了解👇👇👇）

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睡在床墊上的細菌

床墊，很少人會定期清洗，才會出現有超過5年，完全不洗床墊，還有些甚至超過7年，不洗的呢！

1年內不洗：300萬隻細菌 2年不洗：900萬隻細菌 5年不洗：1千3百萬隻細菌 7年不洗：1千6百萬隻細菌

看來，每一個晚上，壓在我們身體下的細菌，真的很不少，動不動就是好幾百萬隻！

床墊上不同的細菌

床墊，其實會隨著多少年不清洗，而會培養出不同種類的細菌。

研究顯示：

1年內，沒洗床墊

三種細菌：桿菌，革蘭氏陽性棒和革蘭氏陽性球菌，數量相同（33.33%）

2年，沒洗床墊

三種細菌：革蘭氏陰性桿菌、革蘭氏陽性球菌和革蘭氏陽性棒菌，數量相同（33.33%）

5年不洗的床墊

以革蘭氏陽性球菌為主（44.44%），革蘭氏陽性桿（33.33%）和革蘭氏陰性桿（22.22%）。

7年不洗的床墊

7年不洗的床墊，是唯一一種具有，所有四種細菌的床墊。以革蘭氏陰性棒菌為主（37.36%），革蘭氏陽性球菌（24.92%）、革蘭氏陽性棒茵（21.79%）和桿菌（15.94%）。

清潔的注意事項：洗床單的注意事項

如果可能的話，每周清洗一次床單。每周或至少每兩周洗一次床單。

你在決定多久洗一次床單時，應考慮到您的生活方式

例如：

- 如果您在睡前有洗澡，並穿著乾淨的睡衣，你可能不需要經常洗床單。 - 如果您過著非常活躍的性生活，則可能需要定期洗床單。 - 如果晚上出汗很多，最好比一般人，多洗一次床單。如果要清洗常規的床單，請按照床單的保養標籤上的洗滌說明進行操作。 - 避免一起洗太多床單。如果嘗試一次清洗太多的床單，它們將變得不乾淨。另外，一次清洗太多會使洗衣機的馬達損壞，除非你常常要換新洗衣機。 - 避免用毛巾洗床單。如果您用毛巾洗床單，您最終將在床單上，鋪滿小絨毛球。這樣看起來也是很麻煩的。 - 避免用其他顏色的物品清洗床單。

在洗衣機的洗滌週期中，也許使用四分之一杯（2盎司）檸檬汁來使床單變亮。使用檸檬汁代替漂白劑或增白劑。也許這樣也可以使您的床單持續使用更長的時間。使用洗衣機的溫水設置定期洗滌。如果床單很髒，可以使用熱水設置殺死更多細菌。

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洗枕套和枕頭的注意事項

枕頭套至少應每周清洗一次，但許多人還是決定每天更換一次。另一方面，枕頭應每3或4個月清潔一次。有關床枕頭的特定說明和警告，請閱讀警告標籤！

清潔枕頭套

取下枕套，並將其與枕頭分開清潔。對於困難的積油和其他污漬，少量醋可以幫助「1/4杯洗衣粉（液體或粉狀）和1/4杯蘇打水」，將混合物和枕頭套一起放入洗衣機中，並以最高旋轉週期洗滌。一旦去除了大部分殘留物，就可以在熱循環中將枕頭套在洗衣機內，消除其他殘留物。

洗枕頭

檢查枕頭上的標籤以獲取洗滌說明，如果您再也沒有該標籤，請放心使用，因為大多數合成枕頭和羽絨枕頭都可以使用洗衣機。要提高清潔能力，請在洗衣機桶中加入一些熱水／沸水，一些洗衣精和少量漂白劑，然後靜置30分鐘。之後，按照熱水設置、和標籤洗滌說明的指示洗枕頭。由於枕頭被塞滿，它們會易滯留洗衣精成分，請執行第二次沖洗，以清除內部的所有肥皂。

乾燥枕頭

考慮將枕頭風乾幾天，以確保清新，並確保去除所有水分，從而防止枕頭內部發霉。也可使用乾球洗枕頭，放在烘乾機中，使其乾燥！這樣可以使您的枕頭清爽，去除污漬並消除可能會發現的殘留氣味。

床墊的注意事項

無論是否要清潔床墊，都應定期進行翻轉。傳統的看法是，人們應該每三個月翻轉一次床墊。

1. 清潔用品

您需要先準備一些材料。包括：吸塵機、清潔劑、洗衣粉、小蘇打、清潔布、冷水

2. 脫掉床單、枕套和床墊套

拆下床單、枕套和床墊套，然後在清洗床墊時讓它們在洗衣機中旋轉。用熱水洗滌所有被褥將有助於去除塵蟎。根據您標籤的類型，您也可以清洗它們。

3. 床墊的吸塵工作

吸塵機吸遍床墊的整個表面，包括了側面。請特別注意接縫處的縫隙，以除去任何隱藏的污垢或灰塵。

4. 用去污劑洗床墊

清除床墊上的污漬切勿浸泡床墊，或直接在床墊上加水或清潔劑。您選擇的去污劑將取決於污漬的類型和床墊的類型。對於生物污漬血液、汗液、嘔吐物和尿液，最好使用酵素清潔劑。將清潔劑噴到乾淨的白色布上，然後用布將弄髒的區域吸乾。之後，您可以在另一塊乾淨的布上沾冷水，然後繼續吸乾，直至污漬消失。

5. 將小蘇打撒在整個床墊上

如果您不能將床墊放在陽光下，那麼可以考慮蘇打粉。在床墊上撒一層蘇打粉，靜置幾個小時（或更好的是過夜）。小蘇打會分解酸，並吸收任何殘留的水分或異味。您可以將蘇打粉留在床墊上的時間愈長效果愈好！

當床墊與小蘇打一起放置時，打開房間的所有窗戶讓光線和陽光進入。太陽的紫外線實際上將幫助殺死床墊上的任何黴菌或細菌。

6. 再次吸塵

小蘇打發揮作用後，將其徹底吸乾。

7. 翻轉床墊

現在第一面已經一塵不染了，翻轉床墊另一面，並重複步驟，使兩面都同樣新鮮乾淨。

最後的叮嚀

每晚睡在數百萬隻細菌上, 可能會讓您感到有些恐懼。但隨著每天，我們進入房屋細菌數量的增加，我們似乎注定要與更多的細菌共享床鋪。您可以採取幾項措施來確保自己在晚上不被細菌困擾 :

首先，至少每周清潔一次床單和枕套；如果您常化妝或在健身房出汗後容易入睡，請考慮更頻繁地進行清潔。接下來，當床墊和枕頭開始磨損並引起問題時，需要更換。如果您一天的工作，都充滿了細菌，請考慮在睡覺前，洗個澡才能安眠入睡。

在洗滌之前請檢查標籤。可依以下清潔時間表，也可參考進一步的安排：

- 床罩、毯子和羽絨被套：每1-2個月一次。 - 床墊：一年洗四次 - 床裙：每3-6個月

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：黃軒醫師，原文：黃軒醫師說：你那佈滿細菌的溫床⋯⋯】