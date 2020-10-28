【胸痛】胸部右腋下痛可能是肺癌作祟！3個胸痛部位要小心

大多胸口痛都會直接聯想到跟心臟有關，但其實不盡然。根據胸部疼痛的位置不同，可能是不同器官發出的警訊，千萬別輕忽！

▼3個胸痛部位可能是這些器官在求救！（點擊下圖看清！👇👇👇）

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1. 中間部位

大部分都屬於肋軟骨發炎。肋軟骨位於肋骨和胸骨之間，如果發炎會感到悶悶的痛，有時沒什麼感覺，但有時一變換姿勢，就特別疼痛。

若感覺疼痛位置在胸口中間較深處，就要懷疑是否為食道癌或胸腺癌，建議就醫做X光檢查。而出現刀割般、撕裂般的痛感，很可能是主動脈剝離。

2. 兩側部位

胸部兩側最常見的就是女性的乳房疼痛。可觀察疼痛如果與月經週期相符，屬於經前症候群的症狀之一，不必太擔心；如果疼痛是固定位置且長期的，則須當心可能是乳癌。

3. 外側部位

常見的是肋間神經痛，原因多半和姿勢不良有關，例如坐姿不良、習慣側睡某一邊等。

右腋下痛可能是肺癌作祟！

肺癌也可能導致胸痛。由於肺癌通常發生在肺部的邊緣，肺的邊緣外面有一層肋膜，如果癌細胞剛好侵蝕到肋膜，患者就會產生胸部兩側或外側的疼痛。

根據統計，右上肺發生肺癌的比例高於左上肺，原因在於呼吸時氣體會先進到右邊的肺，自然也最容易接觸到致癌物。

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